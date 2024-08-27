Винисиус хочет взять требл с «Реалом»: «Кубок Испании всегда мешает – в январе мы играем против очень трудных соперников, в это время больше всего матчей»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор заявил о желании завоевать требл с «Реалом».

«Кубок Испании всегда мешает нам выиграть требл, потому что в январе мы играем против очень трудных соперников, а в этот период проводится больше всего матчей, поэтому кубковые соревнования немного усложняют ситуацию.

Сначала идет Лига чемпионов – это самый сложный турнир, – затем Ла Лига, а потом Кубок Испании. В каждом турнире приходится сталкиваться с давлением, потому что в Лиге чемпионов «Реал» всегда хочет побеждать. Не только игроки – болельщики также требуют от нас победы в этом соревновании.

Но сейчас наша цель – постараться выиграть все турниры, в которых мы участвуем, и, наконец, завоевать требл», – сказал вингер «Реала».

 

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31 комментарий
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С таким составом это однозначно должно быть целью. Надо восполнить этот пробел в истории великого клуба!
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Ответ Potapson
С таким составом это однозначно должно быть целью. Надо восполнить этот пробел в истории великого клуба!
Громкие имена это не самое главное, тут сразу вспоминается галактикос, который никогда не был близок к победе в ЛЧ и проигрывал в финале кубка Испании Сарагосе. Главное это правильный баланс и идеально отлаженная командная игра на поле.
+19
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В прошлом сезоне в Кубке от Атлетико во многом благодаря Винни и вылетели. Сначала опять бегал болтал, получил желтую, а в итоге упустил Гризманна при решающем голе, боясь сфолить и получить вторую ЖК
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Ответ Potapson
С таким составом это однозначно должно быть целью. Надо восполнить этот пробел в истории великого клуба!
к треблу ЛЧ будет отличным дополнением :)
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Ответ Burel
Только великие клубы способны взять требл, и искусственный судейский проект имени Франко без стиля явно не относится к ним
Не знал что любимый клуб Франко Атлетико Мадрид является искусственным судейским проектом, так и запишем)
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Тут, как говорится в пословице:
Плохому футболисту "Кубок Испании всегда мешает".
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Ответ Burel
Только великие клубы способны взять требл, и искусственный судейский проект имени Франко без стиля явно не относится к ним
Проект имени Франко и его любимый клуб о котором он открыто говорил это Атлетико Мадрид, но причем тут Винисиус и Атлетико? Иногда совсем не понимаю логики фанатов Барсы. Это как если бы я приводил в пример Жирону говоря о Эвребе.
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Ответ Нико Росберг
В прошлом сезоне в Кубке от Атлетико во многом благодаря Винни и вылетели. Сначала опять бегал болтал, получил желтую, а в итоге упустил Гризманна при решающем голе, боясь сфолить и получить вторую ЖК
Шикарно играл в плове ЛЧ. 0 притензий к Винни. Лучший игрок в Реале в прошлом году.
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Ответ Папа Футбола
Громкие имена это не самое главное, тут сразу вспоминается галактикос, который никогда не был близок к победе в ЛЧ и проигрывал в финале кубка Испании Сарагосе. Главное это правильный баланс и идеально отлаженная командная игра на поле.
Карло это вы?
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Ответ Станислав Яцевич
В 2002 взяли ЛЧ, пусть и без зубастика, но это все же было галактикос по составу
Не было Роналдо, Бекхема, Оуэна.
Только Зидан и Фиго, поэтому сомнительно.
Галактикос все же относится ко всем.
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Расскажите ему лучше, как часто в Англии играют и покажите календарь. Сити умудрился еще при этом требл сделать
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главное Мбаппе встроить, а там видно будет
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Ответ Папа Футбола
Громкие имена это не самое главное, тут сразу вспоминается галактикос, который никогда не был близок к победе в ЛЧ и проигрывал в финале кубка Испании Сарагосе. Главное это правильный баланс и идеально отлаженная командная игра на поле.
В 2002 взяли ЛЧ, пусть и без зубастика, но это все же было галактикос по составу
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а ещё важнее blm, ахахах
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Ответ Артур Сергеевич
Не было Роналдо, Бекхема, Оуэна. Только Зидан и Фиго, поэтому сомнительно. Галактикос все же относится ко всем.
Эм, а Рауль, Роберто Карлос, Фигу, Зидан это для тебя прикол какой то?
Оуен баночник просто был. И в перечисленном тобой составе они сыграли ровно один сезон - 04/05
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Ответ Александр Охотко
Этот реал пролетит в лч в этом году без вариантов
Каждый год такое слышно)))
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Не ясно что делать с клубным чемпионатом мира
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Барса дважды смогла, а им, что то мешает… 😂
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Ответ Burel
Только великие клубы способны взять требл, и искусственный судейский проект имени Франко без стиля явно не относится к ним
Только величайший клуб в истории футбола может выиграть подряд ЛЧ. Вот это реально уникальный Требл.
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Ответ Станислав Яцевич
Не знал что любимый клуб Франко Атлетико Мадрид является искусственным судейским проектом, так и запишем)
Ну да, послушать фанатов рм, так там и Тебас не сливочный ни разу. А то, что он рассказывал про всю свою семью-фанатов Реала, так то шутки были🤗
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, послушать фанатов рм, так там и Тебас не сливочный ни разу. А то, что он рассказывал про всю свою семью-фанатов Реала, так то шутки были🤗
Ну да, он болеет за Реал Мадрид, и я не видел ни одного человека, который отрицал бы этого. Зато видел как фаны бчк почему то упорно не замечают или не хотят замечать, что Реал Мадрид один из немногих клубов лиги, который делает все, чтобы этого идиота побыстрее сняли с его поста и открыто возражает против его решений
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