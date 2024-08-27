Винисиус хочет взять требл с «Реалом»: «Кубок Испании всегда мешает – в январе мы играем против очень трудных соперников, в это время больше всего матчей»

Винисиус Жуниор заявил о желании завоевать требл с «Реалом».

«Кубок Испании всегда мешает нам выиграть требл, потому что в январе мы играем против очень трудных соперников, а в этот период проводится больше всего матчей, поэтому кубковые соревнования немного усложняют ситуацию.

Сначала идет Лига чемпионов – это самый сложный турнир, – затем , а потом . В каждом турнире приходится сталкиваться с давлением, потому что в Лиге чемпионов «Реал» всегда хочет побеждать. Не только игроки – болельщики также требуют от нас победы в этом соревновании.

Но сейчас наша цель – постараться выиграть все турниры, в которых мы участвуем, и, наконец, завоевать требл», – сказал вингер « ».