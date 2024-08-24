Винисиус решит, уезжать ли в Саудовскую Аравию, в 2025-м. Он нацелен на «Золотой мяч» (ESPN)
Винисиус Жуниор этим летом не собирается в Саудовскую Аравию.
По сведениям ESPN, вингер дождется завершения сезона и лишь тогда примет решение касательно того, стоит ли уезжать на Ближний Восток. Возможность выиграть «Золотой мяч» оказала существенное влияние на этот перенос.
В Саудовской Аравии надеются, что с «Реалом» будет проще договориться именно в 2025-м, когда до окончания контракта Винисиуса будет оставаться два года.
Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 млн евро в год.
Хочется и рыбку съесть, и на паровозике покататься!
Идеально 👌.