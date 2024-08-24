Винисиус решит, уезжать ли в Саудовскую Аравию, в 2025-м. Он нацелен на «Золотой мяч» (ESPN)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия ESPN Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор этим летом не собирается в Саудовскую Аравию.

По сведениям ESPN, вингер дождется завершения сезона и лишь тогда примет решение касательно того, стоит ли уезжать на Ближний Восток. Возможность выиграть «Золотой мяч» оказала существенное влияние на этот перенос.

В Саудовской Аравии надеются, что с «Реалом» будет проще договориться именно в 2025-м, когда до окончания контракта Винисиуса будет оставаться два года.

Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 млн евро в год.

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62 комментария
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Ответ Balt
Уехав в Аравию кроме денег он ничего не получит. Ни ЛЧ, ни Ла Лиги... Насчёт золотого мяча... ну для этого надо индвидуально проявить себя как лидер. Итак в Реале платят хорошо, ну как будучи основным игроком Реала, играя в топовейшей лиге Мира взять и в 24 года уехать в пустынную лигу?
Ты понимаешь что такое 1 лярд долларов ?
+30
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+29
Он нацелен на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 млн евро в год.

Хочется и рыбку съесть, и на паровозике покататься!
+31
-7
+24
Я представил на минуту, винисиусу вручают золотой мяч, и вот его широкая улыбка, и зал угорает и освистывает 😁)
+19
-5
+14
За что ему ЗМ, когда Родри есть
+35
-23
+12
Ответ вкус крабовых чипсов
Не фанат Мбаппе, но этот Винисиус просто напросто слабее как игрок. Никакого ему золотого мяча
Сейчас он играет сильнее Мбаппе. Но раз решили не давать Золотой Мяч, стойте на своем до конца.
+17
-7
+10
Ответ frumkin78
Комментарий скрыт
в сборной полный ноль. Родри лучший и в клубе, и в сборной
+12
-6
+6
Как старый добрый фанат Реала выскажу непопулярную мысль. Как к игроку претензий почти нет, но как к человеку... Пусть уезжает через год. Не хочется скандалов в любимом клубе, но Вини, Джуд и Мбапе в одной команде - это неизбежные скандалы и перетягивания одеяла на себя. Слишком много токсичносьи может возникнуть
+5
0
+5
Ответ Balt
Уехав в Аравию кроме денег он ничего не получит. Ни ЛЧ, ни Ла Лиги... Насчёт золотого мяча... ну для этого надо индвидуально проявить себя как лидер. Итак в Реале платят хорошо, ну как будучи основным игроком Реала, играя в топовейшей лиге Мира взять и в 24 года уехать в пустынную лигу?
ЛЧ и ЛаЛига у него уже есть и не одна. ЗМ может получить за 7 матчей ЧМ, если выиграет его с Бразилией - можно смело ехать.
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Как говорили, дай 🐵 гранату...
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На счет ЗМ 2023/24 его отъезд уже не повлиял бы. Дело в другом. Винисиус хочет посмотреть как оно будет в одной команде с Мбаппе. Если вдруг почувствует, что его слегка притесняют, загоняя в тень "примадонны", тогда уедет.
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То есть он опять всех шантажирует - если не дадите в этом году ЗМ, то в 2025 уеду в Аравию? При этом я совершенно не понимаю за что этот ЗМ ему его давать. Может кто-то пояснит что этот золотой мальчик делает лучше всех?
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Ответ вкус крабовых чипсов
Не фанат Мбаппе, но этот Винисиус просто напросто слабее как игрок. Никакого ему золотого мяча
ЗМ дают не самому сильному вообще, а тому, кто лучше играл в прошедшем сезоне. Что такого особенного показал Мбаппе в прошлом сезоне?
+4
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Типичный бразилец, который ярко начинает карьеру, а потом сваливается мешок (еще больше мешков, которые он получал) и они тут же забывают мотивацию. И я не знаю почему, но только у бразилов такое вижу, что карьеры редко когда удаются от начала и до конца: рональдиньо, робиньо, роналдо, адриано, неймар, да блин тот же кака, и многие другие..
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Ответ VictorVallecano
Каталонским бубликам лишь бы кто, но не игрок Реала :D Уже Родри откопали.
Сметанным лишь бы понять
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Раз позарился на большие бабки, Реалу нужно сливать Винчика за хорошие деньги , чтобы в итоге за бесценок не ушёл. И подписать Холанда. Хоть один снежок будет в атаке.)
Идеально 👌.
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Ответ Игорь Новиков
Кто позарился? Журналисты?
Окружение из бесконечных его родственников уж наверняка , но, слухи это да, такое.
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Ответ SaH4r.
Это будет из разряда вон выходящее, если он выиграет награду. Это как Перес должен постараться-то.
причём это должен быть Перес из Формулы-1
+2
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Ответ SaH4r.
Это будет из разряда вон выходящее, если он выиграет награду. Это как Перес должен постараться-то.
Да просто быстрый краек, забивающий по 20 голов последние пару лет, после Месси и Роналду должны быть Холланд и Мбаппе, а это какое-то натягивание совы на глобус
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0
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Ответ Иван Петров
Золотой плачь 2025 получит.
)))))))+++
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Вот только ЗМ не нацелен на него
+1
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Ответ Иван Петров
Золотой плачь 2025 получит.
Там не слабая конкуренция - Зинченко😉
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Это будет из разряда вон выходящее, если он выиграет награду. Это как Перес должен постараться-то.
+13
-12
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Золотой плачь 2025 получит.
+2
-1
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ну если там реально 350 лямов в год, то он золотых мячей себе с десяток сможет купить🤣🤣
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А ещё недавно он был такой веселый..
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Это расизм.. ☝️
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Дайте ему золотой мяч, чтоб он уехал и не раздражал больше никого своим поведением)
+4
-4
0
Уехав в Аравию кроме денег он ничего не получит. Ни ЛЧ, ни Ла Лиги... Насчёт золотого мяча... ну для этого надо индвидуально проявить себя как лидер. Итак в Реале платят хорошо, ну как будучи основным игроком Реала, играя в топовейшей лиге Мира взять и в 24 года уехать в пустынную лигу?
+1
-1
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Значит уедет точно
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В ESPN фантазёры те ещё сидят.
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