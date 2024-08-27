«Ливерпуль» представил 3-ю форму: «Футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц – пионеров нового звучания в городе»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия фото игровая форма Футбол

«Ливерпуль» представил 3-ю форму, посвященную панк-исполнительницам.

«Каждый третий комплект вдохновлен уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами. 

Новая футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц, ставших пионерами нового звучания в городе.

Культовые цвета клуба сочетаются с ярким рисунком в память о бесстрашных городских художниках, а также изображением перьев ливерпульской птицы», – говорится в релизе. 

Также на футболке, трусах и гетрах размещен вертикальный логотип Swoosh. Он символизирует крыло греческой богини Ники и обозначает скорость, движение, силу и мотивацию. 

 

Фото: сайт «Ливерпуля». 

30 комментариев
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Она тупо белая.

Вот это бунтарский дизайн, не то, что у Челси!
+116
0
+116
Полнейшая анархия, просто безрассудство
+69
0
+69
А что за рыболовный крючок на футболке ?
+25
-1
+24
Ответ Alex31
Она тупо белая. Вот это бунтарский дизайн, не то, что у Челси!
это про футболку или про девушку?
+19
0
+19
Ответ Super Bock
А что за рыболовный крючок на футболке ?
Это современное бунтарство такое - взяли и логотип перевернули! Вот это смельчаки. Ещё небось в латте как нальют себе коровьего молока! От таких людей ждать всякого можно.
+17
0
+17
- "У нас тупо белая футболка, что делать?"
- "Пиши "Бунтарский дизайн", авось проканает..."
+15
0
+15
Вот смотрю я на эту белую футболку с практически незаметным орнаментом, и первая мысль: ДА ЭТО ЖЕ ПО-ЛЮБОМУ В ЧЕСТЬ КАКИХ-ТО ТАМ ПАНК-ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦ
+12
0
+12
Культовые цвета клуба сочетаются с ярким рисунком в память о бесстрашных городских художниках, а также изображением перьев ливерпульской птицы», – говорится в релизе.

Просто футболка олицетворяет городские службы, которые белой краской закрасили стены после творчества бесстрашных городских художников
+11
-2
+9
как может просто белая футболка с узором и перевернутым свушем быть вдохновлена уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами?
+5
0
+5
Боже, это так по бунтарски. Я аж чай разлил и у меня выпал монокль
+3
0
+3
Не удивлюсь, если люди, писавшие описание к этому "дизайну" футболку вообще в глаза не видели. Им заплатили, они помпезную пафосную отсебятину написали, фанаты как обычно все схавают, все довольны.
+3
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+3
Бунтарство прям прёт ,конечно ;)
+3
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+3
Элиот отрастил волосы и похудел?
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Ох, как они так дерзко смогли белый цвет выбрать для футболок! Вот это бунтарство. Хороший дизайнер на вес золота.
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Ливерпуль - это The Beatles. Какой панк?!
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Все бунтарство в повернутом свуше и, похоже, перевернутом лого спонсора?)
Как-то по-школьному
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Ну хоть бы косуху на неё накинули. Для фотосета — и то атмосфернее было бы. Слишком стерильно для панк-культуры
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Абсолютно безликий комплект формы в этот раз
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Ох уж эти бунтари из Ливерпуля!
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У меня уже давно такая есть они только представили
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Хорошая форма.
Домашняя тоже гуд.
А вот выездная убогая, имхо.
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Другим делают разнообразные формы с рисунками и карикатурами , в Ливерпуле : Белый , Фиолетовый, Бирюзовый 🔃
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Это форма женской команды?
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Как будто бы это гостевая форма)
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Из бунтарства только перевернутый логотип найк. Вот если бы они перечеркнули или закрасили логотип банка- спонсора, вот тогда был бы панк, я понимаю.
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Но это просто белая футболка с еле заметным узором...
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Какие времена, такие и панки.
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У них уже была такая форма когда они выходили на мой камп ноу а месси им крутил дубль в девятку это было незабываемо и величествено виска барса.
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