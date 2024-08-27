«Ливерпуль» представил 3-ю форму: «Футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц – пионеров нового звучания в городе»

«Ливерпуль» представил 3-ю форму, посвященную панк-исполнительницам.

«Каждый третий комплект вдохновлен уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами.

Новая футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц, ставших пионерами нового звучания в городе.

Культовые цвета клуба сочетаются с ярким рисунком в память о бесстрашных городских художниках, а также изображением перьев ливерпульской птицы», – говорится в релизе.

Также на футболке, трусах и гетрах размещен вертикальный логотип Swoosh. Он символизирует крыло греческой богини Ники и обозначает скорость, движение, силу и мотивацию.

Фото: сайт «Ливерпуля».