«Ливерпуль» представил 3-ю форму: «Футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц – пионеров нового звучания в городе»
«Ливерпуль» представил 3-ю форму, посвященную панк-исполнительницам.
«Каждый третий комплект вдохновлен уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами.
Новая футболка отличается бунтарским дизайном в честь панк-исполнительниц, ставших пионерами нового звучания в городе.
Культовые цвета клуба сочетаются с ярким рисунком в память о бесстрашных городских художниках, а также изображением перьев ливерпульской птицы», – говорится в релизе.
Также на футболке, трусах и гетрах размещен вертикальный логотип Swoosh. Он символизирует крыло греческой богини Ники и обозначает скорость, движение, силу и мотивацию.
Фото: сайт «Ливерпуля».
Вот это бунтарский дизайн, не то, что у Челси!
- "Пиши "Бунтарский дизайн", авось проканает..."
Просто футболка олицетворяет городские службы, которые белой краской закрасили стены после творчества бесстрашных городских художников
Как-то по-школьному
Домашняя тоже гуд.
А вот выездная убогая, имхо.