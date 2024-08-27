РФС и клубы Первой лиги начали тестовый этап внедрения системы ВАР. Оборудование было установлено на стадионах «Родины» и «Черноморца»

Теги РФС судьи Первая лига Черноморец Новороссийск видеоповторы Наиль Измайлов Родина Москва Павел Каманцев Футбол

РФС и клубы Мелбет Первой лиги начали тестовый этап внедрения системы ВАР.

Первый матч с использованием видеопомощников арбитра состоялся 26 августа. Это была игра 7-го тура между «Родиной» и «Ротором» (2:2). 

На первом этапе ВАР будет работать на домашних матчах двух клубов – «Родины» и «Черноморца». На стадионах этих команд было установлено оборудование, необходимое для работы системы. 

«Мы очень благодарны руководителям клубов «Родина» и «Черноморец», которые согласились участвовать и помогать нам с внедрением ВАР в Первой лиге. В предыдущих сезонах мы использовали ВАР точечно на некоторых матчах, но только сейчас эта работа стала системной.

Понятно, что система несет в себе увеличение финансовой нагрузки на клубы, но, я уверен, что эти траты с лихвой окупаются. На мой взгляд, ВАР это уже не что-то новое, а необходимый стандарт, который мы должны внедрять во все соревнования, чтобы идти в ногу со временем. Надеюсь, что и другие клубы Мелбет-Первой лиги в будущем присоединятся к проекту», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. 

«Благодарим РФС за то, что мы планово реализуем первый этап внедрения ВАР в Первую лигу. Мы уже долгое время совместно работаем над проектом внедрения системы видеопомощи арбитрам. Выражаю надежду, что данная практика уже в скором времени будет внедрена повсеместно на постоянной основе и будет затрагивать все клубы», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

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3 комментария
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Сильно начали) С голевой ошибки на пятой минуте.
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Даёшь больше судейских скандалов !)
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