«Аталанте» интересен Чалоба. Подписать его будет сложно из-за высоких требований «Челси» и запросов защитника по зарплате

Теги Байер Аталанта Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Трево Чалоба Одилон Коссуну Футбол

Трево Чалоба привлек интерес итальянского клуба.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, несколько часов назад «Аталанта» связалась с «Челси», чтобы обсудить возможность трансфера 25-летнего защитника.

Осуществить эту сделку будет сложно из-за высоких требований англичан и запросов игрока по зарплате.

Отмечается, что бергамаскам также интересен Одилон Коссуну из «Байера». «Аталанта» уже сделала первый запрос. 

5 комментариев
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«Высоких требований Челси» - а как его дорого продать, если всем известно что клуб хочет от него избавиться?
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Второй Лофтус Чик. Вроде неплох, но время только потерял в Челси. Надо срочно уходить в Кристал Пэлас условный, где сейчас будут проблемы с ЦЗ.
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Ну, не совсем тут с тобой согласен. Галлахера продали по цене ниже рыночной, и то при условии другого трансфера из Атлетико. У Холла была сумма выкупа при аренде. Маунт сам выразил желание уйти, за ним МЮ пришел. А Маатсен основной игрок БД был.

Так-то да, желающих мало. Но эти желающие прекрасно знают, что Челси стремится избавиться от игрока, и много платить не будут
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Второй Лофтус Чик. Вроде неплох, но время только потерял в Челси. Надо срочно уходить в Кристал Пэлас условный, где сейчас будут проблемы с ЦЗ.
Неуместное сравнение.
Рубен и молодым считался очень перспективным, и когда вырос дошёл до первой команды, где при Сарри был чуть ли не лучшим футболистом команды (без разговора об Азаре, естественно), ровно до момента ужасной травмы, полученной в никому не нужном товарняке в ещё не законченном чемпионате.

Кроме того, у него были хронические проблемы со спиной. Клуб всегда снабжал его контрактом и поработал он под разными тренерами, получая хорошую зарплату и ушёл, когда уже было абсолютно понятно, что никакой пользы от него больше не будет, кроме денег за продажу. Как можно говорить, что он "потерял время"?

Чалоба же и по молодняку считался работягой, менее талантливым, чем его старший брат. В итоге, вырос в нормального работягу, не тянущий на серьёзную роль в клубе выше середины таблицы. Опять же, получил свой шанс, провёл какое-то количество матчей, выиграл пару трофеев. Какие вообще могут быть претензии?
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Ответ headmaster
«Высоких требований Челси» - а как его дорого продать, если всем известно что клуб хочет от него избавиться?
Полагаю, что так же, как Галлахера продали.
Или Маатсена.
Или Льюиса Холла.
Или Мейсона Маунта.

Проблема не в желании.
Проблема в малом количестве желающих.
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