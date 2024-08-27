«Аталанте» интересен Чалоба. Подписать его будет сложно из-за высоких требований «Челси» и запросов защитника по зарплате

Трево Чалоба привлек интерес итальянского клуба.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, несколько часов назад « » связалась с « », чтобы обсудить возможность трансфера 25-летнего защитника.

Осуществить эту сделку будет сложно из-за высоких требований англичан и запросов игрока по зарплате.

Отмечается, что бергамаскам также интересен из « ». «Аталанта» уже сделала первый запрос.