«Аталанте» интересен Чалоба. Подписать его будет сложно из-за высоких требований «Челси» и запросов защитника по зарплате
Трево Чалоба привлек интерес итальянского клуба.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, несколько часов назад «Аталанта» связалась с «Челси», чтобы обсудить возможность трансфера 25-летнего защитника.
Осуществить эту сделку будет сложно из-за высоких требований англичан и запросов игрока по зарплате.
Отмечается, что бергамаскам также интересен Одилон Коссуну из «Байера». «Аталанта» уже сделала первый запрос.
Так-то да, желающих мало. Но эти желающие прекрасно знают, что Челси стремится избавиться от игрока, и много платить не будут
Рубен и молодым считался очень перспективным, и когда вырос дошёл до первой команды, где при Сарри был чуть ли не лучшим футболистом команды (без разговора об Азаре, естественно), ровно до момента ужасной травмы, полученной в никому не нужном товарняке в ещё не законченном чемпионате.
Кроме того, у него были хронические проблемы со спиной. Клуб всегда снабжал его контрактом и поработал он под разными тренерами, получая хорошую зарплату и ушёл, когда уже было абсолютно понятно, что никакой пользы от него больше не будет, кроме денег за продажу. Как можно говорить, что он "потерял время"?
Чалоба же и по молодняку считался работягой, менее талантливым, чем его старший брат. В итоге, вырос в нормального работягу, не тянущий на серьёзную роль в клубе выше середины таблицы. Опять же, получил свой шанс, провёл какое-то количество матчей, выиграл пару трофеев. Какие вообще могут быть претензии?
Или Маатсена.
Или Льюиса Холла.
Или Мейсона Маунта.
Проблема не в желании.
Проблема в малом количестве желающих.