Флик о том, что «Барса» не зарегистрировала Ольмо в Ла Лиге: «Любой футболист недоволен, когда не может играть, но Дани знает, в чем дело. Есть вещи, не зависящие ни от него, ни от команды»
Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях «Барселоны» с регистрацией Дани Ольмо.
Полузащитник пропустил матчи с «Валенсией» и «Атлетиком» в первых двух турах Ла Лиги. Завтра «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».
«У меня всегда есть надежда, перед последней игрой я также надеялся [на его регистрацию]. Было бы здорово иметь его в составе на завтрашний матч.
Есть вещи, которые не зависят ни от игрока, ни от команды. Мы обсуждали это, мы знаем, что ситуация в «Барселоне» довольно сложная. Я верю в клуб и надеюсь, что мы сможем зарегистрировать [Ольмо] на завтрашний матч.
Очевидно, что любой игрок недоволен, когда не может играть. Но он знает, в чем дело. Я на 100% уверен, что если он будет заявлен, то точно сыграет», – сказал главный тренер «Барселоны».
Ольмо так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!
Что ж было приятно видеть твою работу Ханси, удачи с следующим клубом. Такие слова запрещены в Барсе, предыдущий тренер не даст соврать.
Не думаю, что Педри, МАТШ или сам Флик ответственны за регистрацию Дани.
Все зависит только от руководство Барселоны.
👀хватает же
https://www.sports.ru/football/blogs/3261560.html?prevUrlHash=editDraft#postCreated