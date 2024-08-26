Флик о том, что «Барса» не зарегистрировала Ольмо в Ла Лиге: «Любой футболист недоволен, когда не может играть, но Дани знает, в чем дело. Есть вещи, не зависящие ни от него, ни от команды»

Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях «Барселоны» с регистрацией Дани Ольмо.

Полузащитник пропустил матчи с «Валенсией» и «Атлетиком» в первых двух турах . Завтра « » сыграет с « ».

«У меня всегда есть надежда, перед последней игрой я также надеялся [на его регистрацию]. Было бы здорово иметь его в составе на завтрашний матч.

Есть вещи, которые не зависят ни от игрока, ни от команды. Мы обсуждали это, мы знаем, что ситуация в «Барселоне» довольно сложная. Я верю в клуб и надеюсь, что мы сможем зарегистрировать [Ольмо] на завтрашний матч.

Очевидно, что любой игрок недоволен, когда не может играть. Но он знает, в чем дело. Я на 100% уверен, что если он будет заявлен, то точно сыграет», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ольмо так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!