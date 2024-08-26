Флик о том, что «Барса» не зарегистрировала Ольмо в Ла Лиге: «Любой футболист недоволен, когда не может играть, но Дани знает, в чем дело. Есть вещи, не зависящие ни от него, ни от команды»

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Ханс-Дитер Флик Дани Ольмо Футбол

Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях «Барселоны» с регистрацией Дани Ольмо.

Полузащитник пропустил матчи с «Валенсией» и «Атлетиком» в первых двух турах Ла Лиги. Завтра «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».

«У меня всегда есть надежда, перед последней игрой я также надеялся [на его регистрацию]. Было бы здорово иметь его в составе на завтрашний матч.

Есть вещи, которые не зависят ни от игрока, ни от команды. Мы обсуждали это, мы знаем, что ситуация в «Барселоне» довольно сложная. Я верю в клуб и надеюсь, что мы сможем зарегистрировать [Ольмо] на завтрашний матч.

Очевидно, что любой игрок недоволен, когда не может играть. Но он знает, в чем дело. Я на 100% уверен, что если он будет заявлен, то точно сыграет», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ольмо так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!

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31 комментарий
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От великого до смешного один шаг, конечно. Если бы мне 5 лет назад сказали, что Барса не сможет зарегистрировать игрока, я бы вызвал санитаров
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Ответ deadjoker
Так говорили же что он не готов физически :)) или все-таки готов?
флик пару дней назад сказал что он уже готов
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Беги, Ольмо, беги
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Так говорили же что он не готов физически :)) или все-таки готов?
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Ответ ОттоДракула
Санитаров для Бартомеу.
Для Бармалея и полицию с интерполом вызвать не впадлу.
+10
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Ответ Николай Бойко
От великого до смешного один шаг, конечно. Если бы мне 5 лет назад сказали, что Барса не сможет зарегистрировать игрока, я бы вызвал санитаров
Санитаров для Бартомеу.
+10
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+8
Ответ denvaskar
Беги, Ольмо, беги
Скоро зарегистрируют, осталось подождать немного, где-то к 37 туру планируется.
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Ответ ljolik888
То что будет играть в следущем матче это уже сто процентов . Тут другая проблема успеют ли купить Кьезу ? На другое рассчитывать не приходится , но для увеличения игроков в обойма очень даже пригодится . Кто списал его - ещё позавидуют . Плюс в этом сезоне контракт с Найк не будет подписан . В следущее трансферное окно - КмапНоу плюс контракт с Найк это примерно Холланд . Там выборы и Лапорта явно думает об этом . Барселона вперёд и с таким составом справимся - главное меньше травм !
Пишут, что Кьеза офф, к сожалению. Тоже считаю, что пригодился бы, сезон длинный. Да и обошелся бы он не так дорого.
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"мы знаем, что ситуация в «Барселоне» довольно сложная"

Что ж было приятно видеть твою работу Ханси, удачи с следующим клубом. Такие слова запрещены в Барсе, предыдущий тренер не даст соврать.
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Ленгле ушел, Роке вроде тоже, Ольмо обязан быть завтра! Уже хочется его в деле посмотреть!
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Ответ Старый Знакомый
Господа, впервые написал пост на Спортсе и выложил свои мыли по поводу Барсы. Буду рад критике и еще больше рад хвалебным комментариям ))) рекомендую ознакомиться. https://www.sports.ru/football/blogs/3261560.html?prevUrlHash=editDraft#postCreated
Хороший пост - почитайте , кто любит Барселону !
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Ответ ljolik888
То что будет играть в следущем матче это уже сто процентов . Тут другая проблема успеют ли купить Кьезу ? На другое рассчитывать не приходится , но для увеличения игроков в обойма очень даже пригодится . Кто списал его - ещё позавидуют . Плюс в этом сезоне контракт с Найк не будет подписан . В следущее трансферное окно - КмапНоу плюс контракт с Найк это примерно Холланд . Там выборы и Лапорта явно думает об этом . Барселона вперёд и с таким составом справимся - главное меньше травм !
Сейчас больше бы Канселу пригодился, чем левый вингер, с учетом того что Фати остается.
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Ответ Menedreal
"мы знаем, что ситуация в «Барселоне» довольно сложная" Что ж было приятно видеть твою работу Ханси, удачи с следующим клубом. Такие слова запрещены в Барсе, предыдущий тренер не даст соврать.
Флик как пучеглазый тоже уже заявил что уходит из клуба?) Флик тоже как и пучеглазый слил оба матча конкуренту за 2-ое место Жироне?
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Ответ BurBon
Сейчас больше бы Канселу пригодился, чем левый вингер, с учетом того что Фати остается.
Да , конечно нужен и тут я не спорю . Но для игры Флика это важнее позиция так что доверяю тренеру .
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Ответ gPk
Флик как пучеглазый тоже уже заявил что уходит из клуба?) Флик тоже как и пучеглазый слил оба матча конкуренту за 2-ое место Жироне?
Пучеглазого уволили по 1 причине, она была озвучена Лапортой и ни одно из твоих не сходится.
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Ответ Leo_GOAT
Роке 30, Ленгле 10, Гюндоган 15, Валье 2, Араухо 5, Файе 5, Гиу 5, Легенда 5 = 70+- 👀хватает же
когда 1:1 - вполне, но вроде как это не так
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Ответ KataDiaz
После его подписания Ушли: илкай, роке, лангле, файе, араухо хулиан, роберто и все еще не могут зарегистрировать )))
После его подписания ушли все, остались только сам Ольмо, Лапорта и Деку
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Ответ arspurs9
"Не зависят от команды" - а от кого? Опять потусторонние силы мешают Барселоне?
А как регистрация Ольмо зависит от «команды» ?
Не думаю, что Педри, МАТШ или сам Флик ответственны за регистрацию Дани.

Все зависит только от руководство Барселоны.
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После его подписания Ушли: илкай, роке, лангле, файе, араухо хулиан, роберто и все еще не могут зарегистрировать )))
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А зависящие только от раздолбая Лапорты.
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Роке 30, Ленгле 10, Гюндоган 15, Валье 2, Араухо 5, Файе 5, Гиу 5, Легенда 5 = 70+-
👀хватает же
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0
0
Господа, впервые написал пост на Спортсе и выложил свои мыли по поводу Барсы. Буду рад критике и еще больше рад хвалебным комментариям ))) рекомендую ознакомиться.

https://www.sports.ru/football/blogs/3261560.html?prevUrlHash=editDraft#postCreated
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