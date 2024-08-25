Хамес и «Райо» договорились о контракте по схеме «1+1». Экс-игрок «Реала» подпишет соглашение на следующей неделе

Теги высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Сан-Паулу возможные трансферы Райо Вальекано Хамес Родригес Фабрицио Романо Футбол

Хамес Родригес возвращается в Ла Лигу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский полузащитник достиг устной договоренности с «Райо Вальекано». Хамес подпишет контракт на сезон с возможностью продления еще на 1 год.

Ожидается, что сделка будет официально оформлена на следующей неделе. Хамес присоединится к «Райо Вальекано» в качестве свободного агента – ранее 33-летний хавбек расторг контракт с «Сан-Паулу».

В Испании полузащитник выступал за мадридский «Реал». Он провел за «сливочных» 125 матчей, забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.

16 комментариев
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Ответ VuNePonimaete
Был бы ставочником, поставил б хату на гол Хамеса Реалу
и стал бы бездомным ставочником)
+42
-1
+41
Фалькао уехал, Хамес приехал.
+22
0
+22
Ответ VuNePonimaete
Был бы ставочником, поставил б хату на гол Хамеса Реалу
Да,это вечная классика
Когда воспитанники или бывшие игроки Реала стабильно забивают Реалу
+14
-1
+13
Был бы ставочником, поставил б хату на гол Хамеса Реалу
+11
-1
+10
Ответ зато патриот
я надеялся, там что то посерьезнее. как никак - лучший игрок КА
Ему уже 33 года
И его позиция в топ клубах увы не актуальна
+4
0
+4
Буду смотреть игры Райо только из-за него
+3
0
+3
Ответ SergioRamos92
Да,это вечная классика Когда воспитанники или бывшие игроки Реала стабильно забивают Реалу
поэтому и грузанул бы) но слава богу я не ставочник
+4
-2
+2
Хорошая новость!
+2
-1
+1
Классная новость, топы должны играть в Европе
+2
-1
+1
Райо не пожалеет об этом! Лишь бы Хамес был здоров,а таланта и игровых качеств у него вагон с телегой!!! Многое будет ещё зависеть от расстановки Райо,ведь Хамес максимально эффективен как классическая "десятка" и любит играть под нападающими!
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Отлично!!! 👌 Теперь игры Райо интересно будет смотреть.👍
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Ответ Артем
и стал бы бездомным ставочником)
не исключено)
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Ответ Buzya
Модрич и Де Брюйне такие: повтори-ка?
КДБ и Модрич давно не 10-ки
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