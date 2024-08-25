Хамес и «Райо» договорились о контракте по схеме «1+1». Экс-игрок «Реала» подпишет соглашение на следующей неделе

Хамес Родригес возвращается в Ла Лигу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский полузащитник достиг устной договоренности с « ». Хамес подпишет контракт на сезон с возможностью продления еще на 1 год.

Ожидается, что сделка будет официально оформлена на следующей неделе. Хамес присоединится к «Райо Вальекано» в качестве свободного агента – ранее 33-летний хавбек расторг контракт с « ».

В Испании полузащитник выступал за мадридский « ». Он провел за «сливочных» 125 матчей, забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.