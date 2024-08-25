Хамес и «Райо» договорились о контракте по схеме «1+1». Экс-игрок «Реала» подпишет соглашение на следующей неделе
Хамес Родригес возвращается в Ла Лигу.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский полузащитник достиг устной договоренности с «Райо Вальекано». Хамес подпишет контракт на сезон с возможностью продления еще на 1 год.
Ожидается, что сделка будет официально оформлена на следующей неделе. Хамес присоединится к «Райо Вальекано» в качестве свободного агента – ранее 33-летний хавбек расторг контракт с «Сан-Паулу».
В Испании полузащитник выступал за мадридский «Реал». Он провел за «сливочных» 125 матчей, забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.
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