«Ювентус» хочет арендовать Санчо с выкупом за 40 млн фунтов. Но его зарплата в размере 20 млн евро мешает сделке

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Нико Гонсалес Футбол

«Ювентус» хотел бы арендовать Джейдона Санчо.

Итальянский клуб ищет атакующих фланговых игроков. Помимо Нико Гонсалеса из «Фиорентины», «бьянконери» обдумывают вариант с переходом Санчо из «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» хочет арендовать 24-летнего англичанина с обязательством выкупа за 40 миллионов фунтов, которое вступит в силу при выполнении определенных условий.

Препятствием для сделки может стать зарплата футболиста «Манчестер Юнайтед», которая составляет 20 миллионов евро.

Санчо вернулся в расположение манкунианцев после аренды в дортмундской «Боруссии», но не сыграл в первом матче сезона АПЛ против «Фулхэма».

46 комментариев
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Сколько-сколько ЗП у этого пассажира?
+52
-5
+47
Ответ ОттоДракула
Смотрю на очередного топаря из МЮ снова очередь желающих выстроилась. Прямо как за Де Хеа. Санчо футболист закончился еще 3 года назад, а теперь его турнула даже Боруссия. Кстати месяц назад спортс публиковал новость, где зп Санчо была 8.5 млн. Теперь уже 20 стало.
Где его Боруссия турнула то? Боруссия ждёт зимы, чтобы усилиться им почти бесплатно перед решающей стадией сезона. Классика
+25
-7
+18
Ответ fan_stepan
Вообщето вторую половину прошлого сезона за шмелей Санчо выступил великолепно
Великолепно - это 2+2 в рамках БЛ и 13 обводок в матче против ПСЖ?
+21
-4
+17
Смотрю на очередного топаря из МЮ снова очередь желающих выстроилась. Прямо как за Де Хеа. Санчо футболист закончился еще 3 года назад, а теперь его турнула даже Боруссия. Кстати месяц назад спортс публиковал новость, где зп Санчо была 8.5 млн. Теперь уже 20 стало.
+31
-17
+14
Ответ fan_stepan
Вообщето вторую половину прошлого сезона за шмелей Санчо выступил великолепно
Именно поэтому Дортмунд и решил его не выкупать, хотя и сам Санчо хотел и готов был по зарплате подвинуться, и с МЮ вполне можно было бы договориться, потому что этот плакса с огромной личкой им и не нужен
+11
-2
+9
Ответ Дима
он уже это показал тем что уходил в Дортмунд. мог ничего не делая получать свои деньги,но нет ушел в Боруссию, застолбил за собой место в основе и отыграл все матчи плей-офф ЛЧ
Так он не пошёл на понижение ему часть ЗП Дортмунд покрывал, а остальную часть МЮ, чё бы не играть когда всю ЗП получаешь. А другие клубы предлагают ему ЗП меньше чем в МЮ, вот он и не переходит
+8
-2
+6
"Препятствием может стать зарплата футболиста" - звучит так как будто она живёт своей жизнью, сама себя назначила и ее никак не сдвинуть . Захочет Санчо играть - понизит, не захочет так и будет сидеть в МЮ. Вот и выясним что для него важнее: играть или £
+7
-2
+5
Ответ @rtrblk
Сколько-сколько ЗП у этого пассажира?
это зп эпохи Вудворда/Арнольда, когда платили не глядя, что за трансферы, что за контракт
+5
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+4
Ответ Дима
ну да. если вы только на стату смотрите, то посмотрете количество созданных моментов для партнеров, входов с мячом в штрафную и т.д. это тоже очень важнные показатели для крайнего атакующего полузащитника. И скажите пожалуйста еще вот что - сколько у Рэшфорда и Антони по гол+пас в прошлой ЛЧ?
можно ещё раз повторить - был настолько "великолепен", что Дортмунд ни выкупать его не стал, ни второй раз в аренду брать
+5
-1
+4
Ответ Дима
он уже это показал тем что уходил в Дортмунд. мог ничего не делая получать свои деньги,но нет ушел в Боруссию, застолбил за собой место в основе и отыграл все матчи плей-офф ЛЧ
Жаль что ушёл но не остался.
Ах да, его же выкупить немцы забыли, такого топа :)
+4
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+4
Ответ @rtrblk
Сколько-сколько ЗП у этого пассажира?
Сколько все, кто читает эту новость - не заработают за всю жизнь в совокупности
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Ответ akaAzazello
В прошлом же сезоне у Санчо 1я половина была в Англии, 2я в Германии (ещё и точно неизвестно, какую часть з/п ему платил Дортмунд, были ли бонусы) + куча всяких других нюансов (деньги, потреченные на благотворительность, вложенные в недвижимость в месте резиденства и т.д. облагаются по-разному) - так что пусть будет чуть меньше 7 ;) Реальную сумму даже он сам узнает где-то в феврале-марте следующего года после всех уплат и возвратов.
Можно смело утверждать, что у Санчо не было первой половины в Англии в прошлом сезоне 😁
+2
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Ответ akaAzazello
18.2 млн фунтов в 2021-22 и 2022-23, 13 в прошлом грязными. Сколько чистыми - сказать сложно - но 8.5 млн от 13 млн выглядит реалистично Источник https://m.aiscore.com/salary/player-jadon-sancho-69759i8v15iok23
Если верить первому попавшемуся калькулятору, чуть меньше семи миллионов останется после налогов
+2
0
+2
Саудовская Аравия, ты меня слышишь? Встречай звезду. В самом соку и зп минималка.
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+2
Ответ Дима
а мю уже дал согласие на переход? я что-то не слышал про это и как ты сделал вывод что Санчо не переходит, т.к. не хочет понижения зп? Есть пруф?
А это факт.
Тут и пруф никакой не нужен.
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Смотрю на очередного топаря из МЮ снова очередь желающих выстроилась. Прямо как за Де Хеа. Санчо футболист закончился еще 3 года назад, а теперь его турнула даже Боруссия. Кстати месяц назад спортс публиковал новость, где зп Санчо была 8.5 млн. Теперь уже 20 стало.
Вообщето вторую половину прошлого сезона за шмелей Санчо выступил великолепно
+9
-8
+1
Нам не нужен Кьеза ,но нам позарез нужен чувак , который сделал 2+2 за сезон . Шило на мыло . При донной обороне АПЛ он был нулевой ,а тут чемпионат ,где оборона - это и есть футбол да -да ,заиграет . 40 за игрока ничем не лучше Кьезы - это на@#б века будет . Погба что ж тоже шел в Юве " ой сейчас да как покажу этим англичанам ". Жду с нетерпением, чтобы поржать
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Смотрю на очередного топаря из МЮ снова очередь желающих выстроилась. Прямо как за Де Хеа. Санчо футболист закончился еще 3 года назад, а теперь его турнула даже Боруссия. Кстати месяц назад спортс публиковал новость, где зп Санчо была 8.5 млн. Теперь уже 20 стало.
18.2 млн фунтов в 2021-22 и 2022-23, 13 в прошлом грязными. Сколько чистыми - сказать сложно - но 8.5 млн от 13 млн выглядит реалистично

Источник
https://m.aiscore.com/salary/player-jadon-sancho-69759i8v15iok23
+3
-2
+1
Ответ akaAzazello
18.2 млн фунтов в 2021-22 и 2022-23, 13 в прошлом грязными. Сколько чистыми - сказать сложно - но 8.5 млн от 13 млн выглядит реалистично Источник https://m.aiscore.com/salary/player-jadon-sancho-69759i8v15iok23
Это комментарий для Димы, который обиделся за мою правду и заблокировал

Ну так и сколько он моментов создал?
У Рэшфорда 2 паса в 4 играх, у Санчо 1 гол в 7 - как тебе статистика?
Антони уже давно в старте не играет и стоит так же на выход, но люди с деревом вместе головы продолжают им тыкать во все щели. Антони провал, Антони не играет, Антони сидит под Рэшфордом, Амадом и Гарначо. Конец
+2
-1
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Ответ melnik24
МЮ хочет от него избавиться, Санчо хочет играть - ну че не договорились с Боруссией-то тогда?!
Да как-то после 2+2 во второй половине прошлого сезона им не захотелось забирать игрока))
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Ответ vel
Если это уберегает от покупки клуб арабами, то честь им и хвала!
Если это уберегает от жедания покупки клуба арабами, а не продажи арабам...
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Ответ Дима
а мю уже дал согласие на переход? я что-то не слышал про это и как ты сделал вывод что Санчо не переходит, т.к. не хочет понижения зп? Есть пруф?
Романо писал всё лето о переговорах МЮ с Юве и ПСЖ по Санчо
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Ответ Juve164
А кто-то продаёт клуб? Что-то не слышал такого
ищет согласного купить и вложить в клуб, было несколько статей в разных источниках.
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Ответ Андрей Гусев
40 за футболиста за которого Боруссия не стала выкупать его за 25? Элканн и Джунтоли молодцы, а потом они еще думают, почему же наш клуб арабы покупать не хотят?
Если это уберегает от покупки клуб арабами, то честь им и хвала!
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Ответ Андрей Гусев
40 за футболиста за которого Боруссия не стала выкупать его за 25? Элканн и Джунтоли молодцы, а потом они еще думают, почему же наш клуб арабы покупать не хотят?
А кто-то продаёт клуб? Что-то не слышал такого
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Ответ a2wai
Да как-то после 2+2 во второй половине прошлого сезона им не захотелось забирать игрока))
Боруссии - Санчо? Думаю, там вопрос только в деньгах - точнее сколько МЮ хочет
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Ответ @rtrblk
Сколько-сколько ЗП у этого пассажира?
Для сравнения - столько же у Салаха
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
Смотря у какого, а так значительно больше, конечно)
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Ответ ОттоДракула
Смотрю на очередного топаря из МЮ снова очередь желающих выстроилась. Прямо как за Де Хеа. Санчо футболист закончился еще 3 года назад, а теперь его турнула даже Боруссия. Кстати месяц назад спортс публиковал новость, где зп Санчо была 8.5 млн. Теперь уже 20 стало.
Там и есть в районе 8,5 млн "чистой". когда в МЮ переходил вообще писали что 7,5 млн, что я думаю ближе к реальности, чем эта писанина от Ди Марцио.
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Ответ Дима
ну да. если вы только на стату смотрите, то посмотрете количество созданных моментов для партнеров, входов с мячом в штрафную и т.д. это тоже очень важнные показатели для крайнего атакующего полузащитника. И скажите пожалуйста еще вот что - сколько у Рэшфорда и Антони по гол+пас в прошлой ЛЧ?
А тогда Вини вторую половину отыграл как Бог получается?
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