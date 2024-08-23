«Ювентус» хочет арендовать Санчо с выкупом за 40 млн фунтов. Но его зарплата в размере 20 млн евро мешает сделке
«Ювентус» хотел бы арендовать Джейдона Санчо.
Итальянский клуб ищет атакующих фланговых игроков. Помимо Нико Гонсалеса из «Фиорентины», «бьянконери» обдумывают вариант с переходом Санчо из «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» хочет арендовать 24-летнего англичанина с обязательством выкупа за 40 миллионов фунтов, которое вступит в силу при выполнении определенных условий.
Препятствием для сделки может стать зарплата футболиста «Манчестер Юнайтед», которая составляет 20 миллионов евро.
Санчо вернулся в расположение манкунианцев после аренды в дортмундской «Боруссии», но не сыграл в первом матче сезона АПЛ против «Фулхэма».
Ах да, его же выкупить немцы забыли, такого топа :)
Тут и пруф никакой не нужен.
Источник
https://m.aiscore.com/salary/player-jadon-sancho-69759i8v15iok23
Ну так и сколько он моментов создал?
У Рэшфорда 2 паса в 4 играх, у Санчо 1 гол в 7 - как тебе статистика?
Антони уже давно в старте не играет и стоит так же на выход, но люди с деревом вместе головы продолжают им тыкать во все щели. Антони провал, Антони не играет, Антони сидит под Рэшфордом, Амадом и Гарначо. Конец