«Ювентус» хочет арендовать Санчо с выкупом за 40 млн фунтов. Но его зарплата в размере 20 млн евро мешает сделке

«Ювентус» хотел бы арендовать Джейдона Санчо.

Итальянский клуб ищет атакующих фланговых игроков. Помимо Нико Гонсалеса из «Фиорентины», «бьянконери» обдумывают вариант с переходом Санчо из «Манчестер Юнайтед».

« » хочет арендовать 24-летнего англичанина с обязательством выкупа за 40 миллионов фунтов, которое вступит в силу при выполнении определенных условий.

Препятствием для сделки может стать зарплата футболиста « », которая составляет 20 миллионов евро.

Санчо вернулся в расположение манкунианцев после аренды в дортмундской «Боруссии», но не сыграл в первом матче сезона против «Фулхэма».