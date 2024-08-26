ТАСС учредил приз имени Черенкова «За верность». Министр спорта Дегтярев войдет в оргкомитет

ТАСС учредил приз имени Федора Черенкова «За верность».

В организационный комитет новой награды войдет министр спорта Михаил Дегтярев.

«У нас точно не было цели кого-то удивить этой новостью. У нас очень много разных спортивных призов, но нет такого, который бы охватывал все, что касается спорта и около спорта.

Это и спортивные достижения, это и народная любовь, это и верность своему болельщику, это и бесконечная преданность своему делу, профессии, своему народу и Родине.

Федор является воплощением народной любви, он великий, потому что оставил после себя любовь в полном смысле этого слова.

ТАСС утверждает эту премию, начинаем формировать оргкомитет. В следующем году, на день рождения ТАСС, мы вручим первый приз сразу в трех футбольных лигах», – сказал генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

«Спасибо команде ТАСС за эту инициативу, с большим интересом изучил все предложенные материалы. Нахожусь под положительным впечатлением.

Большие чемпионы, на мой взгляд, должны быть моральными авторитетами для подрастающего поколения, для общества. Их поступки – очень часто красивые, порядочные, самоотверженные – остаются за кадром в силу природной скромности наших героев спорта.

Эта премия, которую ТАСС учреждает, нам поможет узнать тысячи подобных историй, вспомнить хорошие поступки наших спортсменов и в финале определить лучшего и вручить ему премию за верность», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» – 494 игры. Дважды его признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989).

За сборную СССР Федор провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.