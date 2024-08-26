ТАСС учредил приз имени Черенкова «За верность». Министр спорта Дегтярев войдет в оргкомитет

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Федор Черенков Политика Михаил Дегтярев ТАСС Вторая лига А Футбол

ТАСС учредил приз имени Федора Черенкова «За верность».

В организационный комитет новой награды войдет министр спорта Михаил Дегтярев.

«У нас точно не было цели кого-то удивить этой новостью. У нас очень много разных спортивных призов, но нет такого, который бы охватывал все, что касается спорта и около спорта.

Это и спортивные достижения, это и народная любовь, это и верность своему болельщику, это и бесконечная преданность своему делу, профессии, своему народу и Родине.

Федор является воплощением народной любви, он великий, потому что оставил после себя любовь в полном смысле этого слова.

ТАСС утверждает эту премию, начинаем формировать оргкомитет. В следующем году, на день рождения ТАСС, мы вручим первый приз сразу в трех футбольных лигах», – сказал генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

«Спасибо команде ТАСС за эту инициативу, с большим интересом изучил все предложенные материалы. Нахожусь под положительным впечатлением.

Большие чемпионы, на мой взгляд, должны быть моральными авторитетами для подрастающего поколения, для общества. Их поступки – очень часто красивые, порядочные, самоотверженные – остаются за кадром в силу природной скромности наших героев спорта.

Эта премия, которую ТАСС учреждает, нам поможет узнать тысячи подобных историй, вспомнить хорошие поступки наших спортсменов и в финале определить лучшего и вручить ему премию за верность», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» – 494 игры. Дважды его признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989).

За сборную СССР Федор провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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29 комментариев
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Акинфеев первый претендент
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+32
Ну как можно было оскорбить память Фёдора Черенкова этим Дегтяревым?

Болельщики Спартака должны этому жулику запретить пиариться на имени Легенды Спартака и всего отечественного футбола
+34
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+30
Если этот комитет возглавил Дегтярев, значит в списке номинантов на премию он включит самбиста Путина под номером 1.
+21
-5
+16
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если этот комитет возглавил Дегтярев, значит в списке номинантов на премию он включит самбиста Путина под номером 1.
На втором месте будет Адам Кадыров
+16
-1
+15
Сергей Балахнин. Ростсельмаш- Ростов . 442 матча, 15 сезонов, как игрок. Капитан многолетний.14 лет с небольшими перерывами, как тренер.
+9
-1
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если этот комитет возглавил Дегтярев, значит в списке номинантов на премию он включит самбиста Путина под номером 1.
Дегтярев зашкварил славное имя Черенкова
+11
-6
+5
Ответ Артём Матвеев
Акинфеев первый претендент
Тоже о нём подумал. Болельщик Спартака
+6
-1
+5
Дегтярёв депутат от Единой России 2003-2005, депутат ЛДПР 2005-нв. Что-то на собственном примере не показал верность
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фамилия черенкова не должна упоминаться рядом с фамилией дегтярев.
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Ответ Артём Матвеев
Акинфеев первый претендент
Около 600 матчей за ЦСКА.
111 матчей за сборную.
Настоящая Легенда.
+4
-2
+2
Соболеву показать этот приз
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Около 600 матчей за ЦСКА. 111 матчей за сборную. Настоящая Легенда.
770 за ЦСКА (не считая Кубок Премьер-лиги).
+1
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Ответ Log in
Наверное он имел в виду ветеранов
Ну они и так ездят по городам.
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Ответ Spartakus1984
Что бы позорный зенит катался и популяризовывал футбол?Смешно.
Наверное он имел в виду ветеранов
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Ответ Александр Климов
Соболеву показать этот приз
Ему нужен приз имени Дегтярева
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Ответ Сергей Петахов
На втором месте будет Адам Кадыров
Свежее сообщение - получил звезду героя Чечни.
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Ответ La Crosse Bobcats
так этот Черенков вроде во Францию ездил) такая себе верность
Найди, через сколько он вернулся
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Соболеву не грозит
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так этот Черенков вроде во Францию ездил) такая себе верность
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А Акинфеев не за гегемон выступал?
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Они не уехали как большинство в 90ых
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Акинфеев должен получить первый.

А потом вспомнить о многих легендах 90ых . Титов, Тихонов сразу на ум приходят
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верный баблу Дегтярев войдет в оргкомитет...
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