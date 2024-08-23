Степашин о Захаряне в Ла Лиге: «Не очень удачный пример. Годика два надо было поиграть в «Динамо», окрепнуть, психологически стать посильнее»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Сергей Степашин ТАСС Арсен Захарян Футбол

Сергей Степашин усомнился в правильности отъезда Арсена Захаряна в Ла Лигу.

В 2023 году полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

«У нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, – Арсен Захарян.

Он травму получил, не очень у него пока складывается.

Я вообще тогда считал – но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, – еще молодой мальчишка – годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее.

А так, мальчишка еще, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение.

Хотя парень талантливый, дай Бог ему успехов», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поиграл бы ещё годика два в Динамо, и не видать ему Европы. Чему он тут научится? Правильно что уехал, в Испании есть чему учиться.
+51
-7
+44
И ничего бы за 2 года не изменилось. Проблема в интенсивности и нагрузках. Привыкли у нас на расслабоне играть и перестроиться очень сложно.
+29
-4
+25
По идее чем ты моложе - тем быстрее впитываешь новое, так что уехал как раз вовремя. Но что не получается - уже другой вопрос, надо было выбрать клуб попроще, тот же Страсбур или куда там ещё его звали
+26
-3
+23
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Поиграл бы ещё годика два в Динамо, и не видать ему Европы. Чему он тут научится? Правильно что уехал, в Испании есть чему учиться.
Это же Степашин из страны советов, у таких людей взгляды на современный футбол весьма специфические, я бы сказал очень далекие от реальности. Поэтому даже не стоит всерьёз воспринимать эту чушь.
+14
-4
+10
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
Даже Головин с его бесспорным талантом первый год привыкал к скоростям Лиги 1
+8
0
+8
Ответ red hikkikomori
По идее чем ты моложе - тем быстрее впитываешь новое, так что уехал как раз вовремя. Но что не получается - уже другой вопрос, надо было выбрать клуб попроще, тот же Страсбур или куда там ещё его звали
Да дайте парню привыкнуть, реал сосьедад топовая команда для развития, так ещё и тренер ему доверяет, в том же страсбуре от него бы требовали результат прямо сейчас, так ещё и испания самый благоприятный чемпионат для игроков типа захаряна, во Франции и Англии его бы съели, а в сериа а по примеру Миранчука мог затухнуть и уехать в Млс доигрывать
+5
-1
+4
Объективно... Очень медленный, на себя не берёт, старается отыграться с партнёром который рядом, видна неуверенность, бегает на полусогнутых, в борьбу практически не вступает, не успевает потому что, часто теряет мяч... Он видно, что не расслаблен, на лёгкой панике я даже бы сказал... Когда он с мячом, ВОЛНУЮСЬ Я, потерь, обрезок много, потом борьба и мяч хээр пойми где. К сожалению, думаю будет продажа, или аренда.
+3
-1
+2
Наоборот, чем раньше привыкнет к темпу и интенсивности топ лиги, тем проще будет закрепиться
+3
-2
+1
Все ровно наоборот. Ему не повезло травму получить. Так, ему, как молодому игроку, который приехал из слабого чемпионата давали время. Я думаю, Арсен очень молод и в Европе закрепится.
+2
-1
+1
Ответ arspurs9
За эти два годика у него есть шанс чему-то научиться у игроков выше уровнем, привыкнуть к более интенсивному футболу, к более сложной подготовке. За 2 года у нас он не научился бы ничему. Никто не отменяет возможность аренды в другой европейский клуб попроще, хоть в той же Испании.
учатся в спортшколе
+2
-1
+1
Что он несет? Человек уже 30 матчей в Ла Лиге сыграл, и сколько-то в Лиге Чемпионов, в Динамо бы он только чемпионство успел бы про... и в дерби с Химками сыграть..
+3
-3
0
Поиграл бы годика два, снизил бы амбиции, перешёл в Зенит и получал бы безумные бабки и не парился по жизни. Не умеет Захарян головой думать
+1
-1
0
Арсен и так проводил очень невзрачный отрезок. Надо испанцам спасибо сказать
+1
-1
0
Да поехать то надо было, только он там что-то в хрона превращается. И в прошлом сезоне постоянно лечился и этот начинает с серьезной травмы.
0
0
0
Ответ Выкидыш
Комментарий скрыт
Лучше лавка Сосьедада, чем основа в мёртвой лиге даже не топ15 Европы.
+1
-1
0
Ответ Александр Никитин
какие могут быть амбиции у лавочника его там ниче не ждет кроме алавеса. как и лешка миранчук потер лавку и понюхал жопу малиновскому и поехал в медиалигу
Даже это лучше, чем клоунская рпл
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий