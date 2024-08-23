Степашин о Захаряне в Ла Лиге: «Не очень удачный пример. Годика два надо было поиграть в «Динамо», окрепнуть, психологически стать посильнее»
Сергей Степашин усомнился в правильности отъезда Арсена Захаряна в Ла Лигу.
В 2023 году полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо».
«У нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, – Арсен Захарян.
Он травму получил, не очень у него пока складывается.
Я вообще тогда считал – но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, – еще молодой мальчишка – годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее.
А так, мальчишка еще, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение.
Хотя парень талантливый, дай Бог ему успехов», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.