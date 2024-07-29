«Челси» показал гостевую форму на новый сезон – в оттенке «гуавы со льдом» с синими и ярко-оранжевыми деталями

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

«Челси» представил выездную форму на сезон-2024/25.

Комплект от бренда Nike выполнен в бледно-оранжевом цвете «гуавы со льдом», детали и отделка – синие и ярко-оранжевые.

«Тема «синего пламени» продолжается в гостевой форме, где акцентный оранжевый цвет символизирует огонь и общие амбиции, жгучую страсть и решимость клуба добиваться успеха как на поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении «Челси».

Фото: chelseafc.com

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 – синюю с узором в виде языков пламени

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43 комментария
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"и решимость клуба добиваться успеха как на поле, так и за его пределами" маркетологи сами смеялись, когда сочинили
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Всегда любил цвет льда гуавы
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Ответ Папа Футбола
Nike надругался над формой Челси в этом сезоне по полной программе.
А мне нравится🤷‍♂️
+22
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Ответ Dzmitry Lavysh
"и решимость клуба добиваться успеха как на поле, так и за его пределами" маркетологи сами смеялись, когда сочинили
Челси в самых критические времена умел брать трофеи, чего не скажешь про их младших братьев из северной части Лондона
+22
-10
+12
и отсылкой к отсылкам
+7
-1
+6
Nike надругался над формой Челси в этом сезоне по полной программе.
+15
-10
+5
Что такое лед гуавы? Гуава это страна или гора?
+5
-1
+4
Ответ Madhamish
Что такое лед гуавы? Гуава это страна или гора?
это телевизор
+4
0
+4
Ответ Мартинелли
Всегда любил цвет льда гуавы
Придумать такое название цвету в здравом рассудке - это нужно очень постараться. В Nike маркетологи не зря свой хлеб едят, но кто сказал, что они были не под действием каких-либо веществ.
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Раньше было лучше!
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Красивая и простая форма, как я люблю, без больших экспериментов.
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Намного лучше чем основная форма
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Ответ Aidar Mukushev
Оттенок прекрасный, но дизайн не лучший, слишком просто что ли
Ну тут как говорится на вкус и цвет, по мне так идеально бы футболка подошла к новым кроссам от Леброна в такой же расцветке.
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Ответ Дмитрий Чадаев
Раньше было лучше!
согласен, у Умбро с Адидасом было и красиво и стильно. А теперь весь сезон гореть будет синим пламенем. Как ты лодку назовешь...
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Ответ <CRISTIANO>
Ужасно. Как футболка с рынка.
Да ладно, для повседневной жизни - отличный вариант
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Оттенок прекрасный, но дизайн не лучший, слишком просто что ли
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Черный, белый, женщина. На всякий случай – две. Леволиберальный фэн-шуй.
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Теперь им на год можно прозвище поменять с "синие" на "гуава со льдом"
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Эмблема никакая
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Ну теперь совсем другая карта пойдет 🍧
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больше на Гуано похоже 🌚
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вообще-то гуава со львом
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Гуано со льдом
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По мне так красиво хотя ожидал хуже. Если бы без клубной атрибутики то я бы себе как поло взял бы.
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Воротник оригинальный. Интересно посмотреть в игре.
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Сразу видно дабы повысить продажи – аля casual style
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Какое-то гуано со льдом, если честно.
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Доктор Лейтам на первом фото?
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Найк в этом сезоне постарался для Челсеа
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Спортсовские эксперты-модельеры как всегда обосрут
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