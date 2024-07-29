«Челси» показал гостевую форму на новый сезон – в оттенке «гуавы со льдом» с синими и ярко-оранжевыми деталями

«Челси» представил выездную форму на сезон-2024/25.

Комплект от бренда выполнен в бледно-оранжевом цвете «гуавы со льдом», детали и отделка – синие и ярко-оранжевые.

«Тема «синего пламени» продолжается в гостевой форме, где акцентный оранжевый цвет символизирует огонь и общие амбиции, жгучую страсть и решимость клуба добиваться успеха как на поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении «Челси».

Фото: chelseafc.com

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 – синюю с узором в виде языков пламени