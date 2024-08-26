Батраков о победе «Локо» над «Ростовом»: «Третий гол – ключевой момент. Это наигранная история. По рисунку атаки видно, думаю»
Алексей Батраков рассказал о 3-м голе «Локомотива» в матче с «Ростовом» (3:2).
Московский клуб обыграл ростовчан в 6-м туре Мир РПЛ. Третий мяч «Локо» забил на 8-й секунде второго тайма: после заброса Дмитрия Баринова со своей половины поля отличился Наир Тикнизян.
– Ключевой момент – это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, расстраивает, что потом отдали инициативу и нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками.
– Гол из раздевалки – это наигранная история?
– Да, это наигранная история. Думаю, это видно по рисунку этой атаки. На тренировке отработали, получилось. Сколько отрабатывали? Это секрет.
– При счете 3:1 было несколько возможностей забить. Почему не получилось?
– Возможно, не хватило хладнокровия. Будем отрабатывать на тренировках. Будем смотреть, что не так сделали. Работу над ошибками никто не отменял.
– Если разобрать эпизод с вашим голом.
– Мне кажется, я сыграл уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь нужно только прогрессировать, работать и не останавливаться, – сказал полузащитник «Локомотива».
Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩
Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина.
Удачи парню, мы все за него болеем