Батраков о победе «Локо» над «Ростовом»: «Третий гол – ключевой момент. Это наигранная история. По рисунку атаки видно, думаю»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Наир Тикнизян Алексей Батраков Футбол

Алексей Батраков рассказал о 3-м голе «Локомотива» в матче с «Ростовом» (3:2).

Московский клуб обыграл ростовчан в 6-м туре Мир РПЛ. Третий мяч «Локо» забил на 8-й секунде второго тайма: после заброса Дмитрия Баринова со своей половины поля отличился Наир Тикнизян.

– Ключевой момент – это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, расстраивает, что потом отдали инициативу и нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками.

– Гол из раздевалки – это наигранная история?

– Да, это наигранная история. Думаю, это видно по рисунку этой атаки. На тренировке отработали, получилось. Сколько отрабатывали? Это секрет. 

– При счете 3:1 было несколько возможностей забить. Почему не получилось?

– Возможно, не хватило хладнокровия. Будем отрабатывать на тренировках. Будем смотреть, что не так сделали. Работу над ошибками никто не отменял.

– Если разобрать эпизод с вашим голом.

– Мне кажется, я сыграл уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь нужно только прогрессировать, работать и не останавливаться, – сказал полузащитник «Локомотива». 

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15 комментариев
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Видно, что у него все есть для игры в большом клубе.
Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина.

Удачи парню, мы все за него болеем
+31
-1
+30
Комбинация с третьим голом мегакрутая! Ростовчане выступили в роли статистов, их просто разули.
+13
-1
+12
Ответ Викт0р Степанович
Видно, что у него все есть для игры в большом клубе. Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина. Удачи парню, мы все за него болеем
Там интеллект Лоськова,а это покруче Миранчука.
+8
0
+8
Очень нравится Локомотив на фоне Динамо, Зенита, Спартака и особенно Краснодара этого чернющего 🙃
+6
0
+6
Ответ Викт0р Степанович
Видно, что у него все есть для игры в большом клубе. Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина. Удачи парню, мы все за него болеем
Надеюсь, что все-таки здоровье у него не Головина, а условного Дзюбы какого-нибудь, у Головина со здоровьем что-то последние лет 5 совсем грустно
+5
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+5
был бы 3+1 у него если Раков забил бы свои 100% моменты
+5
-1
+4
Не сглазить бы но дебют даже круче чем у Миранчука, Головина, Дзагоева, если не брать во внимание уровень Рпл тех лет
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Ответ Слава Трунов
с такой концовкой матча с Краснодаром это не прокатит
С Карснодаром и играть по другому будут.С каждой командой своя тактика.
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3й гол как кик-офная в фифе:)
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Хороший футболист должен получиться из этого парня.
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с такой концовкой матча с Краснодаром это не прокатит
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ММГ говорил,что знают как хотят играть в этом сезоне...И мы видим,что так и есть. Наигранные комбинации в этом очень помогают.
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Очень рад, что появился игрок такого уровня, теперь главное ставить высокие цели и не останавливаться в развитии. А то часто бывает, что ловят звезду, снижают требования к себе и всё такое.
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Ответ Викт0р Степанович
Видно, что у него все есть для игры в большом клубе. Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина. Удачи парню, мы все за него болеем
Здоровье Головина не надо пожалуйста
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Ответ Викт0р Степанович
Видно, что у него все есть для игры в большом клубе. Футбольный интеллект Лёши Миранчука (и даже выше, надеюсь), здоровье и настырность Головина. Удачи парню, мы все за него болеем
Как раз-таки со здоровьем у Головина не так чтобы очень, Саша - травмат(
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