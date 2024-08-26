Тикнизян о словах Глушенкова про «уважаемых клоунов»: «У него есть полезный пофигизм – это делает его сильнее, играет на руку»

Наир Тикнизян прокомментировал обращение Максима Глушенкова к хейтерам.

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Ранее девушка опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.

В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– Видел его видео с клоунами?

– Видел. В этом весь Макс, у него есть полезный пофигизм. Это то, что делает его сильнее, это играет ему на руку.

Он очень добрый парень, отзывчивый. У меня по отношению к нему только позитивные эмоции, – сказал защитник « ».