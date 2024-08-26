Тикнизян о словах Глушенкова про «уважаемых клоунов»: «У него есть полезный пофигизм – это делает его сильнее, играет на руку»
Наир Тикнизян прокомментировал обращение Максима Глушенкова к хейтерам.
24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»
Ранее девушка Максима Глушенкова опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.
В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
– Видел его видео с клоунами?
– Видел. В этом весь Макс, у него есть полезный пофигизм. Это то, что делает его сильнее, это играет ему на руку.
Он очень добрый парень, отзывчивый. У меня по отношению к нему только позитивные эмоции, – сказал защитник «Локомотива».