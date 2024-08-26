Тикнизян о словах Глушенкова про «уважаемых клоунов»: «У него есть полезный пофигизм – это делает его сильнее, играет на руку»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Максим Глушенков Футбол

Наир Тикнизян прокомментировал обращение Максима Глушенкова к хейтерам.

24-летний полузащитник в это межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Ранее девушка Максима Глушенкова опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист.

В видеофрагменте Глушенков произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– Видел его видео с клоунами?

– Видел. В этом весь Макс, у него есть полезный пофигизм. Это то, что делает его сильнее, это играет ему на руку.

Он очень добрый парень, отзывчивый. У меня по отношению к нему только позитивные эмоции, – сказал защитник «Локомотива».

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10 комментариев
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Ответ Roman
Тикнизян прям такой спокойный и рассудительный стал в этом сезоне, да и на поле не бугорозит, а то в первый сезон в Локо красные хватал будь здоров. Неужели женитьба так повлияла?)
Чай с Ромашкиной перед сном отлично успокаивает.
+44
-2
+42
Ответ Гамарджоба Генацвале
Чай с Ромашкиной перед сном отлично успокаивает.
Пусть некоторые поучатся как надо шутить, а не писать баяны про дрочку Дзюбы. Респект
+13
-3
+10
Про руку, Такнизян затролил конечно, на больное давит))
+8
-2
+6
Тикнизян прям такой спокойный и рассудительный стал в этом сезоне, да и на поле не бугорозит, а то в первый сезон в Локо красные хватал будь здоров. Неужели женитьба так повлияла?)
+6
-1
+5
Сыграло на руку это точно ...
+7
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Ответ Чётко_как_чечётка
Пусть некоторые поучатся как надо шутить, а не писать баяны про дрочку Дзюбы. Респект
С Дзюбой не шутка, а констатация факта, даже мегафон в своей рекламе на этом продолжает привлекать клиентов, а сам Дзюба продолжает зарабатывать...
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С агрессией лучше не перебарщивать.
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Ответ Arkadiy Mach
Про руку, Такнизян затролил конечно, на больное давит))
Это ещё повезло, что не на ногу сыграло, чего уж там 🦵
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