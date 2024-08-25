Данил Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался. Не могли ничего создать с «Химками»

Теги ЦСКА Зенит Химки премьер-лига Россия Данил Круговой Вендел Максим Глушенков Футбол

Данил Круговой высказался об игре «Зенита».

Футболист сейчас выступает за ЦСКА. Он воспитанник «Зенита», в системе клуба из Санкт-Петербурга находился с 6 лет.

– Как остановить «Зенит»?

– «Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.

– Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?

– Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».

– Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?

– Такого чувства нет, – сказал защитник ЦСКА.

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84 комментария
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Вообще обиды не затаил ни разу)
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Вагнеру с Жо, Карвальями и Дуду расскажи про бразильских гастарбайтеров. Правда я склонен уже согласиться с теми, кто считает, что ты с ЦСКА никак не связан.
А за популярный Спартаком топишь.
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При Дане в прошлом сезоне нормально создавали, особенно после аутов у своей штрафной.
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Даня выглядит обиженным на Зенит, не стоит так говорить, сам ведь говорил, что его отец хотел, чтобы он был в Зените, с 6 лет в клубе.
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Ответ Liver0910
Вообще обиды не затаил ни разу)
Это очень странно, потому что это он косякнул в отношении Зенита, а не наоборот.
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Да не трясись ты, даня крысовой. Как ты и, просил в СБГ телеграмм каналах, все всё понимают. 2 ляма евро дублеру Сантоса в Зените платить были не готовы. Ну а ВЭБу норм паспортистов государственным баблом заваливать.
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Ага, а цСКАМ с Круговым прям преобразился, всего минус четыре от рассыпанного Зенита. Так держать!
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Ответ Любитель шоколада
А почему же Семак не внедряет в состав местных ? Для кого Смена игроков выпускает ?
Почему ты не знаешь состав ЦСКА 2007 года даже приблизительно?

Спишь и ешь на зенитовских ветках, пишешь гадости про город Петербург. Важные страницы истории ЦСКА знаешь плохо. Выставляешь болельщиков ЦСКА в дурном свете. А ведь среди них много умных, уважаемых людей.
Говорят, что если что-то плавает, как утка и крякает, как утка, то это утка. А если что-то хрюкает?
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Ну давай посмотрим, "болельщик ЦСКА". Ратиньо, Рамон, Карвальо, Дуду, Вагнер, Жо — это 2 или 3 "бразильских папуаса"? Если тебе эти имена что-то говорят, конечно.
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ещё один адепт в секту к Дзюбе и Быстрову
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Ответ Любитель шоколада
Эти люди играли в РАЗНЫЕ сезоны. А в Зените 9 бразильцев в заявке на сезон. Разницы совсем не видишь ?
Ты по ходу вообще никакой не болельщик ЦСКА. Все эти люди были в заявке ЦСКА в 2007 году.
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Ответ Allez Lille
Новость про зенит и игрока цска Кругового, но зенитовцы и тут Спартак вспоминают))) Комплексы? Может, вас в детстве обижал или продолжает обижать кто-то связанный со Спартаком? Как иначе объяснить, что вам кругом мерещатся спартаковцы и Спартак?
Чего это вы решили мне такой обиженный комментарий написать? Может быть, я вас в детстве обижал? Прошу прощения в таком случае.
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Ну и как Зенит с гражданством обошёл лимит? Просвети нас сирых... А гражданство Фернандеса позволило ЦСКА обойти этот лимит. Но перднуть надо в сторону Зенита.
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+7
Не от большого ума Круговой подобные интервью дает.
+10
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+7
Ответ Owen_the_Simple
Ну давай посмотрим, "болельщик ЦСКА". Ратиньо, Рамон, Карвальо, Дуду, Вагнер, Жо — это 2 или 3 "бразильских папуаса"? Если тебе эти имена что-то говорят, конечно.
Список можно и продолжить : Жезус, Фернандес, Витиньо, Бекао, Фукс, Мойзес, Роша , Хелвен. И ещё несколько человек арендованных было, но это другое.
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Ответ Bogdan119
Какие мои утверждения? Ты же так яро защищал свою позицию, а тут что-то сливаться опять начал? Ай-ай-ай, ну как же так)
>попробуй назвать 9 бразильцев, одновременно находящихся хотя бы в заявке Спартака
>Какие мои утверждения?

Ты там в порядке? Моя позиция - это моя позиция, а не тот бред, который ты мне приписываешь, чтоб в малороссийском стиле "оголосить перемогу". У тебя есть цитаты моих утверждений про 9 бразильцев, одновременно находящихся хотя бы в заявке Спартака?
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Они ему без задержек переводили деньги по контракту, но делали это без уважения. Такое реальные пацаны не прощают!
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ЦСКА цинично ослабил Зенит, тайно переманив жирным куском гения отечественного футбола, да ещё аналнытика в придачу!
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Ответ Любитель шоколада
А почему же Семак не внедряет в состав местных ? Для кого Смена игроков выпускает ?
Для особо одарённых - игроки попадают в состав не по принципу местный или неместный, а по уровню мастерства. Новых Аршавина и Кержакова пока и близко нет. Команда борется за титул, здесь не место для экспериментов с составом. Нужны люди, которые будут решать здесь и сейчас.
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Ответ Bogdan119
Ну попробуй назвать 9 бразильцев, одновременно находящихся хотя бы в заявке Спартака (не говоря уже про одновременно на поле). Или все же балабол? 9 - это 8 числящихся в заявке Зенита на текущий сезон + Ренан
Почем борщ для простого народа!?
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Ответ Bogdan119
Ну попробуй назвать 9 бразильцев, одновременно находящихся хотя бы в заявке Спартака (не говоря уже про одновременно на поле). Или все же балабол? 9 - это 8 числящихся в заявке Зенита на текущий сезон + Ренан
В сезоне 2003 в заявке Спартака было 20 игроков из дальнего зарубежья
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Ответ Азубуйке Эгвуэкве
Так со Спартаком ровно тоже самое было, мордой об газон отвозили и лишь Барриос спас от позорища перед хозяином)
Ты игру-то смотрел, иксперд? За полчаса в большинстве не забили, а туда же. У Зенита даже в меньшинстве подходы были.
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Ему там заняться вообще нечем, кроме разбора игры Зенита с Химками? Он в отпуске?
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Т.е. матч со "Спартаком" он не смотрел :-)
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Ответ analogia
Лично видели контракт Кругового в ЦСКА ? Или просто пустословите на слухах ? Точно уверены, что это ВЭБ оплачивает зарплату Круговому, видели финансовую отчетность ? Или вы все таки слуховый пустослов ? У вас там игрок на лавке сидит за 15 млн евро, когда у ЦСКА рекордный трансфер Влашич за 15.7 еще в 2018 году. Такие вы конечно litsemernie ))
Что-то вы Влашича удешевили задним числом.
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Ответ Ildar Khasanov
На заработанные бразилов кормишь? С чего газпрем стал достоянием Зенита???
А с чего Аэрофлот стал достоянием коней или РЖД?))
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Говорил бы уже про лошадок
Нет. Но это ведь никому не интересно.
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Ответ Любитель шоколада
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Не бразильца, а "бразильских гастарбайтера".
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Наверно, намекает, что без него Зенит посыпался
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Ответ vvdimirov
Наверно, намекает, что без него Зенит посыпался
зато в цска хоть кого перетащи и как были середнячком, так и будут с вратарём рекордсменом ЛЧ и набором игроков типа пивной набор)
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