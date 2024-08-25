Данил Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался. Не могли ничего создать с «Химками»
Данил Круговой высказался об игре «Зенита».
Футболист сейчас выступает за ЦСКА. Он воспитанник «Зенита», в системе клуба из Санкт-Петербурга находился с 6 лет.
– Как остановить «Зенит»?
– «Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.
– Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?
– Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».
– Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?
– Такого чувства нет, – сказал защитник ЦСКА.
А за популярный Спартаком топишь.
Спишь и ешь на зенитовских ветках, пишешь гадости про город Петербург. Важные страницы истории ЦСКА знаешь плохо. Выставляешь болельщиков ЦСКА в дурном свете. А ведь среди них много умных, уважаемых людей.
Говорят, что если что-то плавает, как утка и крякает, как утка, то это утка. А если что-то хрюкает?
>Какие мои утверждения?
Ты там в порядке? Моя позиция - это моя позиция, а не тот бред, который ты мне приписываешь, чтоб в малороссийском стиле "оголосить перемогу". У тебя есть цитаты моих утверждений про 9 бразильцев, одновременно находящихся хотя бы в заявке Спартака?
Нет. Но это ведь никому не интересно.