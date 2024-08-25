Семак о фильме про Федора Черенкова: «Посмотрю, конечно. Это легендарный футболист. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок»
Сергей Семак сказал, что планирует посмотреть фильм про Федора Черенкова.
– Сергей Богданович, немножко отойду от темы матча [со «Спартаком»]. 31 октября в прокат выходит фильм о Черенкове – «Федя. Народный футболист». Пойдете ли вы на него и чего ждете от этой картины?
– Мне прислали отрывок, я, конечно, посмотрю. Федор Черенков – это легендарный футболист. Находясь, по-моему, на сборах за национальную сборную, у нас была возможность проститься, съездить в Сокольники, где проходила церемония.
Конечно, для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок.
Я с большим уважением отношусь к нему, его карьере, жизни. Посмотрю обязательно, – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча 6-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:0).
Федору не стало лучше даже после рождения внука. Ровно через год он снова пытается покончить с собой, но и в этот раз медики спасли его. «В тот вечер, когда я наглотался таблеток, мне было особенно не по себе. В голове стучало. Казалось, что чей-то голос убеждает меня, что я напрасно прожил жизнь и дальше все будет еще хуже. Вот я и не выдержал», – говорил Черенков.
На помощь пришел младший брат, который отвез Федора в монастырь в Иваново. Футболист устроился там трудником и помогал в строительстве храма. С уходом в религию самочувствие Черенкова улучшилось, но его все равно не оставили в покое. «Видел его в стабильно хорошем настроении, у него сложились очень хорошие отношения с братьями. Мне казалось, там он потихоньку выйдет из болезни – что в принципе и происходило. Но его и там разыскали. Месяца даже не пробыл», – жаловался Виталий на руководство «Спартака», которое вытянуло футболиста ради матчей ветеранов.
В последние годы Черенков остался один. По словам внебрачного сына Дениса, из-за болезни вера Федора приобрела фанатичный характер. Дошло до того, что он отказывался лечиться. Футбол был единственной возможностью отвлечься от тоски, поэтому спартаковец с удовольствием соглашался на выставочные матчи.