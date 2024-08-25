Семак о фильме про Федора Черенкова: «Посмотрю, конечно. Это легендарный футболист. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Федор Черенков религия кино Футбол

Сергей Семак сказал, что планирует посмотреть фильм про Федора Черенкова.

– Сергей Богданович, немножко отойду от темы матча [со «Спартаком»]. 31 октября в прокат выходит фильм о Черенкове – «Федя. Народный футболист». Пойдете ли вы на него и чего ждете от этой картины?

– Мне прислали отрывок, я, конечно, посмотрю. Федор Черенков – это легендарный футболист. Находясь, по-моему, на сборах за национальную сборную, у нас была возможность проститься, съездить в Сокольники, где проходила церемония.

Конечно, для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок.

Я с большим уважением отношусь к нему, его карьере, жизни. Посмотрю обязательно, – сказал главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча 6-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:0). 

22 комментария
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Ответ home run
Федор мученик что ли? При чем тут православие?
Федор жил по христиански. Был скромным, добродушным, отзывчивым. Большой человек для всей страны, который должен быть примером. Отличный футболист, легендарная личность.
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Федор черенков гениальный был футболист.Все его любили. Но психиатрическая болезнь сломала судьбу. Неоднократные суицыды .Мания преследования . Антидепрессанты.Недаром говорят безумие и гениальность идут в месте.была довольно успешная попытка лечения с помощью православия.-Вечная память гению
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Ответ взгляд со стороны
Причём тут православие? Это единственное, что помогает достичь высоких спортивных результатов? Этот персонаж всё более раскрывается....)))
В августе 2001 года Черенков принял смертельную дозу снотворного, но врачи откачали. Тогда на Федора опять нахлынула волна проблем. После инсульта ухудшалось здоровье мамы, к которой переехал футболист. К тому же благотворительный фонд развития футбола «Форвард», который Черенков открыл вместе с Родионовым, не находил спонсоров.
Федору не стало лучше даже после рождения внука. Ровно через год он снова пытается покончить с собой, но и в этот раз медики спасли его. «В тот вечер, когда я наглотался таблеток, мне было особенно не по себе. В голове стучало. Казалось, что чей-то голос убеждает меня, что я напрасно прожил жизнь и дальше все будет еще хуже. Вот я и не выдержал», – говорил Черенков.
На помощь пришел младший брат, который отвез Федора в монастырь в Иваново. Футболист устроился там трудником и помогал в строительстве храма. С уходом в религию самочувствие Черенкова улучшилось, но его все равно не оставили в покое. «Видел его в стабильно хорошем настроении, у него сложились очень хорошие отношения с братьями. Мне казалось, там он потихоньку выйдет из болезни – что в принципе и происходило. Но его и там разыскали. Месяца даже не пробыл», – жаловался Виталий на руководство «Спартака», которое вытянуло футболиста ради матчей ветеранов.
В последние годы Черенков остался один. По словам внебрачного сына Дениса, из-за болезни вера Федора приобрела фанатичный характер. Дошло до того, что он отказывался лечиться. Футбол был единственной возможностью отвлечься от тоски, поэтому спартаковец с удовольствием соглашался на выставочные матчи.
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Ответ home run
Это Федор говорил, что он жил по христиански, а не вы с Семаком приплетаете нормальное поведение людей к православию? И по мусульмански тогда, и по иудейски жил Федор
Тебя так подрывает от слова православие что ли? Федор был крещенным и воцерковленным православным человеком! Он сам об этом рассказывал много раз.
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Как страстотерпцу
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Молодец 👏
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Удивительный футболист и человек, которого уважало все футбольное сообщество независимо от клубных симпатий и антипатий. И поэтому тоже он для меня настоящий народный футболист.
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Ответ взгляд со стороны
Вы только подтвердили мою позицию, что проблема в том, что человек посчитал себя не нужным, забытым и тд... Это причина многих бывших спортсменов, в связи с отсутствием социальных (клубных) программ по поддержки ветеранов спорта...
Аналитика подъехала Любое мнение субъективно, но такие неадекваты, как ты, будут всегда искать чёрную кошку в тесной комнате. Это право Семака жить по вере и так высказываться. Ты, как персонаж, всё больше раскрываешься
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Можно
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Ответ home run
Это Федор говорил, что он жил по христиански, а не вы с Семаком приплетаете нормальное поведение людей к православию? И по мусульмански тогда, и по иудейски жил Федор
Фёдор не был ни иудеем, ни мусульманином Не нужно переписывать того, чего нет
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Ответ Проблемы Аршавина
Тебя так подрывает от слова православие что ли? Федор был крещенным и воцерковленным православным человеком! Он сам об этом рассказывал много раз.
Ок
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Ответ home run
Федор мученик что ли? При чем тут православие?
Семак, например, часто приезжает к нам в Вырицу(ленобласть) и помогает "православной детской миссии".
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Ответ home run
Это Федор говорил, что он жил по христиански, а не вы с Семаком приплетаете нормальное поведение людей к православию? И по мусульмански тогда, и по иудейски жил Федор
А что, если уважаемяй православный человек, нельзя говорить, что он живет по христиански? За ради всего, пусть хороший человек любой веры живет по христиански, мусульмански, иудейски и т. д. Почему нельзя об этом говорить?
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Ответ Александр Васильевич
Федор черенков гениальный был футболист.Все его любили. Но психиатрическая болезнь сломала судьбу. Неоднократные суицыды .Мания преследования . Антидепрессанты.Недаром говорят безумие и гениальность идут в месте.была довольно успешная попытка лечения с помощью православия.-Вечная память гению
В каком месте они идут?
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