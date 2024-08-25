«Сделали меня тройным капитаном?» Холанд – о фэнтези АПЛ после хет-трика

Форвард «Манчестер Сити» отреагировал на свой хет-трик в ворота «Ипсвича» (4:1).

«Сделали меня тройным капитаном?» – написал норвежец в инстаграме и приложил фотографию с мячом, которым сделал хет-трик.

Холанд имеет в виду фэнтези-турнир АПЛ на официальном сайте лиги: там у игроков есть возможность один раз за сезон использовать опцию triple captain, которая утраивает очки капитана в конкретном туре взамен стандартного удваивания.

Перед матчем с «Ипсвичем» Холанда сделали тройным капитаном более 477 тысяч игроков – этой пятый показатель за всю историю официального фэнтези АПЛ, сообщал фэнтези-аккаунт лиги.

Причем среди случаев, когда футболист проводит один матч в туре, это лучший показатель. Чаще функцию использовали только тогда, когда из-за переносов в календаре у футболистов было по два матча в фэнтези-туре: дважды тоже у Холанда, по разу у Мохамеда Салаха и Маркуса Рэшфорда.

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