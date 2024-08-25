Умяров о 0:0 «Спартака»: «Когда играешь против «Зенита» в такой манере – это в удовольствие. Обидно, что не реализовали моменты»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров оценил игру «Спартака» против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

Какие эмоции преобладают после матча? Разочарование?

– По тому, как складывалась игра – да. Наверное, самый качественный из проведенных в Петербурге последних матчей.

По моментам хотелось победить. Обидно, что не смогли реализовать те моменты, которые были у нас.

Игру показали классную. Можно сказать, что команда ловила кайф на поле?

– Безусловно, когда ты играешь против таких команд в такой манере – это в удовольствие.

Но в то же время нужно понимать: у «Зенита» есть такие игроки, что нужно всегда быть готовыми. В плане контратак, переходных действий.

Но я считаю, что мы сегодня всю игру соблюдали требования Деяна Станковича и провели качественную игру, – сказал полузащитник «Спартака».

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13 комментариев
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Сложно забыть косяки Наиля прошлых сезонов, но грех ещё раз не отметить, что в этом сезоне с новым тренером начал очень качественно. Пусть не сбавляет.
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молодец, всё правильно сказал
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Умяров собрался, играет на пределе возможностей, молодец.
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Умяров был как никогда хорош, просто растёт на глазах вместе со всей командой, как бы то ни было едва не единственный игрок Спартака больше всех выходивший на поле при Станковиче вопреки всем хейтерам ...
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Ответ Dmitry_1986
Первый тайм ровный , второй начало и до удаления Зенит забрал мяч и неплохо давил , так как Спартак физически сел . Удаление было по игре , без вопросов, но оно дало Спартаку возможность доиграть матч в давлении со своей стороны . Мостовой это тихий ужас, такие моменты нужно забивать , заносить мяч с игроком соперника в ворота . Потом будут говорить что шансов не дают нашим, а они вон не о футболе думают , а о с.ськах с бабами , и в какой цвет кочерыжку покрасить .. Клаудиньо туда же, КПД на уровне школьницы первого класса, ужас . Выходил больной на уколах Вендел и теряет меньше мячей … В общем отдавать нужно Клаудиньо, потому что ничего полезного он не делание на поле . А в общем и Зенит и Спартак были хороши, хоть и нули на табло, но смотреть было интересно .
Там офсайд был при передачи на левый фланг. Забили бы, потом ВАР отменил
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Наиль,начнёшь забивать-звездой станешь !
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Первый тайм ровный , второй начало и до удаления Зенит забрал мяч и неплохо давил , так как Спартак физически сел . Удаление было по игре , без вопросов, но оно дало Спартаку возможность доиграть матч в давлении со своей стороны . Мостовой это тихий ужас, такие моменты нужно забивать , заносить мяч с игроком соперника в ворота . Потом будут говорить что шансов не дают нашим, а они вон не о футболе думают , а о с.ськах с бабами , и в какой цвет кочерыжку покрасить .. Клаудиньо туда же, КПД на уровне школьницы первого класса, ужас . Выходил больной на уколах Вендел и теряет меньше мячей … В общем отдавать нужно Клаудиньо, потому что ничего полезного он не делание на поле . А в общем и Зенит и Спартак были хороши, хоть и нули на табло, но смотреть было интересно .
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Был бы Зенит втроём, играть было бы ещё большим удовольствием. Да и судья мог бы хоть пару раз ударить по воротам. Прозенитовский судья - горчинка чаепитий... 🤣
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Ответ Вячеслав Припузов
Умяров был как никогда хорош, просто растёт на глазах вместе со всей командой, как бы то ни было едва не единственный игрок Спартака больше всех выходивший на поле при Станковиче вопреки всем хейтерам ...
как Денисов при Абаскале
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