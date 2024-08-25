Умяров о 0:0 «Спартака»: «Когда играешь против «Зенита» в такой манере – это в удовольствие. Обидно, что не реализовали моменты»
Наиль Умяров оценил игру «Спартака» против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
– Какие эмоции преобладают после матча? Разочарование?
– По тому, как складывалась игра – да. Наверное, самый качественный из проведенных в Петербурге последних матчей.
По моментам хотелось победить. Обидно, что не смогли реализовать те моменты, которые были у нас.
– Игру показали классную. Можно сказать, что команда ловила кайф на поле?
– Безусловно, когда ты играешь против таких команд в такой манере – это в удовольствие.
Но в то же время нужно понимать: у «Зенита» есть такие игроки, что нужно всегда быть готовыми. В плане контратак, переходных действий.
Но я считаю, что мы сегодня всю игру соблюдали требования Деяна Станковича и провели качественную игру, – сказал полузащитник «Спартака».