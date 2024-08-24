Пеп Гвардиола: «Месси – самый потрясающий форвард, я никогда не видел ничего подобного»
Пеп Гвардиола считает, что Лионель Месси превосходит Эрлинга Холанда.
– Эрлинг – самый совершенный центральный нападающий, которого мы когда-либо видели?
– Самый потрясающий форвард, которого я видел, – Лионель Месси. Я никогда не видел ничего подобного.
У Эрлинга потрясающая статистика. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите про центрального нападающего: вы говорите про парня, который забивает голы. Я думаю, что Эрлинг может рассматриваться в этом контексте на уровне Криштиану и Месси.
У него была очень хорошая статистика в Германии, и в АПЛ то же самое. И он продолжит забивать. Он счастлив, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Здорово, что однажды оба оказались в одном месте в одно время, было сказочно
• 219 матчей
• 211 голов
• 91 голевых передач
• 14 трофеев
Добавить нечего:)
В защите бы он облажался
И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать...
Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
Тут такое комбо, что волосы выпадут. Пеп вон не даст соврать)
Игрок атаки он
Центр поля, нападение - здесь все может