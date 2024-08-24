Пеп Гвардиола: «Месси – самый потрясающий форвард, я никогда не видел ничего подобного»

Пеп Гвардиола считает, что Лионель Месси превосходит Эрлинга Холанда.

– Эрлинг – самый совершенный центральный нападающий, которого мы когда-либо видели?

– Самый потрясающий форвард, которого я видел, – . Я никогда не видел ничего подобного.

У Эрлинга потрясающая статистика. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите про центрального нападающего: вы говорите про парня, который забивает голы. Я думаю, что Эрлинг может рассматриваться в этом контексте на уровне и Месси.

У него была очень хорошая статистика в Германии, и в то же самое. И он продолжит забивать. Он счастлив, – сказал главный тренер « ».