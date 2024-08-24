Пеп Гвардиола: «Месси – самый потрясающий форвард, я никогда не видел ничего подобного»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Пеп Гвардиола Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Лионель Месси превосходит Эрлинга Холанда.

– Эрлинг – самый совершенный центральный нападающий, которого мы когда-либо видели?

– Самый потрясающий форвард, которого я видел, – Лионель Месси. Я никогда не видел ничего подобного.

У Эрлинга потрясающая статистика. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите про центрального нападающего: вы говорите про парня, который забивает голы. Я думаю, что Эрлинг может рассматриваться в этом контексте на уровне Криштиану и Месси.

У него была очень хорошая статистика в Германии, и в АПЛ то же самое. И он продолжит забивать. Он счастлив, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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45 комментариев
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Гений футбола выбрал гения футбола.

Здорово, что однажды оба оказались в одном месте в одно время, было сказочно
+59
-12
+47
Статистика Месси под руководством Гвардиолы за 4 сезона:

• 219 матчей
• 211 голов
• 91 голевых передач
• 14 трофеев

Добавить нечего:)
+43
-5
+38
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
+61
-24
+37
Месси это искусство играть в футбол. Он поднял планку на практически недосягаемый уровень, к которому пока никто не смог даже приблизится.
+28
-7
+21
Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
Фантазиста
В защите бы он облажался
+25
-5
+20
Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
Лучшим в защите?) ага, еще на воротах тоже будет лучшим)) Месси - очень крутой футболист, но зачем писать такую ерунду)
+16
-2
+14
Ответ Отец Абду
Статистика Месси под руководством Гвардиолы за 4 сезона: • 219 матчей • 211 голов • 91 голевых передач • 14 трофеев Добавить нечего:)
Трудно поверить что тот период завершился уже 12 лет как ...
+13
0
+13
Как можно сравнивать столба-завершителя, который гениальный бомбардир, но в остальном весьма ограниченная деревяшка;
И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать...
Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
+19
-8
+11
Месси это уникум, который рождается раз в 50 лет. Только вдумайтесь - он не только поставил вечные рекорды результативности как бомбардир, но при этом является плеймейкером уровня КДБ и Хави, если не выше, а еще он самый обводящий игрок во времена сбора статистики.

Тут такое комбо, что волосы выпадут. Пеп вон не даст соврать)
+14
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+9
Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
Сейчас прибегут Хейтеры и скажут "ну на воротах он по-любому дно, как после этого его можно называться лучшим?")
+16
-8
+8
Ответ tzasasa
Фантазиста В защите бы он облажался
Про защиту вообще бред полный, как и опз- это не его
Игрок атаки он
Центр поля, нападение - здесь все может
+6
-2
+4
Ответ roma.atyakshev
Так он и не рождался таким. Месси – результат успешной программы гормональной терапии, которая дала усспех в спортивном аспекте, но побочка в виде лишней хромосомы все равно дала знать.
На тебе гормональная терапия явно дала сбой...😒
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+3
Ответ tzasasa
Как можно сравнивать столба-завершителя, который гениальный бомбардир, но в остальном весьма ограниченная деревяшка; И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать... Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
Так Пеп и делает сноску, что их можно сравнить в плане цифр.
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Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
вообще-то, уже давно определили, что он предопорный вратарь-гоняла
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Ответ elkipalki
А также Негрейра, Эвребе, Айтекин и катарские шейхи. А то как-то про одно сказали, а про второе умолчали.
Сгинь в подтрибунное.. Хе.. 👉🪠
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Ответ PixelKing
Холланд зверь, конечно. Но по мне он до многих еще недотягивает (но, возможно, только пока?). Лева там еще понятно. Но взять того же Суареса?
По факту Холланд в своем возрасте идет круче, чем Роналду и Лева в таком же возрасте, вы о чем вообще
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Ответ tzasasa
Как можно сравнивать столба-завершителя, который гениальный бомбардир, но в остальном весьма ограниченная деревяшка; И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать... Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
Вроде хотел похвалить Месси, но при этом сумел оскорбить и Холанда, назвав деревяшкой и праймового Роналду, который тоже умел всё) Как грустно, что очень многим отбитым поклонникам великих Месси и Роналду недостаточно наслаждаться игрой своих кумиров, нужно еще непременно принижать конкурентов...
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Ответ tzasasa
Как можно сравнивать столба-завершителя, который гениальный бомбардир, но в остальном весьма ограниченная деревяшка; И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать... Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
Праймовый Рон посмеялся... когда Холланд заьет хотя бы десяток голов с метров тридцати и головой сотню тогда можно будет думать- можно в принципе сравнивать их или нет
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Ответ tzasasa
Как можно сравнивать столба-завершителя, который гениальный бомбардир, но в остальном весьма ограниченная деревяшка; И плеймейкера-фантазисту, который способен был на пике играть по всему фронту атаки, продвигать, обводить, комбинировать, отдавать вразрез, забивать, забивать, забивать... Если сравнивать Холанда, то разве только с праймовым Роналду или Левандовским.
Холланд зверь, конечно. Но по мне он до многих еще недотягивает (но, возможно, только пока?). Лева там еще понятно. Но взять того же Суареса?
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Ответ boalx
На тебе гормональная терапия явно дала сбой...😒
Заметил, что фанаты Месси, как правило, это такие же бедолаги с лишней хромосомой, правда которым не суждено было стать футболистами. Иначе я не могу объяснить, почему вместо оригинальной колкости, я постоянно вижу унылую переводилку стрелок, в стиле "а ты сам", "а посмотри на себя"...
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Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
Блуждающий предопорник
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Ответ brodovan
А ведь Месси даже не форвард, его позицию на поле вообще трудно описать, потому что он может буквально всё. Поставь его в защиту - будет лучшим и там. Воистину Величайший.
ну защитником вряд ли, а вот разыгрывающим опорником, который движениями корпуса выходит из-под прессинга, выбирает вектор направления атаки и раздаёт разрезающие передачи - вполне, более чем.
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Месси, а затем все остальные, даже при наличии такого Холанда! Ничего по-прежнему не меняется в риторике Пепа Гвардиолы, даже если это кому-то не нравится!!!10🇦🇷
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Ответ Человек1991
Золотой мяч за сезон 23/24 должен получить Месси, чисто по игре он и сейчас лучший в мире, но он это подкрепил статистикой и титулами, 32 гола, 18 голевых передач, 14 предголевых, выиграл Кубок Америки 2024, выиграл Кубок Американских Лиг 2023 с Майами последней командой МЛС, которая сейчас спустя год уже идёт на первом месте в таблице. Золотой Мяч за сезон 24/25 возможно возьмёт Ямаль или Холланд, а в сезоне 25/26 будет Чемпионат Мира 2026 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира будет фаворитом турнира . ))
По хорошему заслужил Лаутаро. Лучший бомбардир серии А, лучший игрок серии А, победитель КА, лучший бомбардир КА, победный гол в финале КА. Объективно с точки зрения индивидуальной игры и титулам к которым он привел свои команды, в любом нормальном мире он обладатель этой награды, но увы мир уже не тот и скорее всего награду купят Африканцу из реала:))
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Думаю, нам еще предстоит оценить степень величия Месси с Роналду. Сезон-два на их уровне многие играли: Суарес, Бензема, Левандовски, Кейн, Холанд тот же. Роналдо-бразилец и посильнее играл до травмы. Но вот чтоб так поддерживать уровень больше десяти лет подряд, чтоб когда они начинали забивать "всего" гол в двух матчах, все начинали говорить о жутком спаде - это впечатляет больше всего. Не уверена, что нынешние молодые звезды смогут такое повторить. Надеюсь, что ошибаюсь.
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Чувак, ты поиграл в одной команде с Баджо!
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Скромность, человеческая семья и неболтливость тоже помогли Месси стать Величайшим.. ☝️
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Месси самый потрясающий игрок за всю историю этого вида спорта, мы все « свидетели « Мессии
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Месси лучший игрок в истории футбола это факт
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