Гвардиола о хет-трике Холанда: «Эрлинг способен тягаться с Роналду и Месси, поразительная статистика»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Ипсвич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о хет-трике Эрлинга Холанда в игре с «Ипсвичем» (4:1).

«Он делал это в Зальцбурге и в Германии, его статистика поражает.

С точки зрения результативности он способен тягаться с Роналду и Месси. Статистика для его возраста невероятная.

Он невероятно опасен. Надеюсь, он останется на многие годы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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62 комментария
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К сожалению или к счастью, Холланд способен с ними тягаться лишь по сухим цифрам. Смотреть игру Месси и Рона до ухода из Реала это было прекрасно, совсем другая опасность от них исходила и было постоянное чувство что они сделают то чего мы еще не видели.
+47
-5
+42
Ответ 95brqzcsp9
К сожалению или к счастью, Холланд способен с ними тягаться лишь по сухим цифрам. Смотреть игру Месси и Рона до ухода из Реала это было прекрасно, совсем другая опасность от них исходила и было постоянное чувство что они сделают то чего мы еще не видели.
На пиковом отрезке карьеры у Роналду и Месси голов было больше чем матчей, я уже не говорю о том что они вытворяли на поле, по кайфу было смотреть. Холанд это же классическая палка-забивалка, результативность отличная но такого кайфа от просмотра его игры и в помине нет. Поэтому сравнение игрока штрафной с футболистами которые на поле умели абсолютно всё может быть разве что только по количеству забитых мячей, но в целом конечно же Холанд им абсолютно неровня.
+37
-9
+28
Ответ Папа Футбола
На пиковом отрезке карьеры у Роналду и Месси голов было больше чем матчей, я уже не говорю о том что они вытворяли на поле, по кайфу было смотреть. Холанд это же классическая палка-забивалка, результативность отличная но такого кайфа от просмотра его игры и в помине нет. Поэтому сравнение игрока штрафной с футболистами которые на поле умели абсолютно всё может быть разве что только по количеству забитых мячей, но в целом конечно же Холанд им абсолютно неровня.
Палка - забивалка)
Иронично)))
А ведь кто то таковым и вошёл в историю, исключительно как goalscorer)
Касаемо Лео, то да, это другая галактика.
К слову у игрока, что в год способен забивать 91 гол, есть пять наград - Рекорд в истории, как лучшему плеймейкеру мира.
+31
-18
+13
Мне кажется, что это вы наяриваете на статистику. А Месси и Пепу на нее особо пофиг. У Месси около 70% всех атакующих рекордов в футболе. Одним больше, одним меньше - ваще плевать
+13
-1
+12
Ответ kaka10
Гвардиола лицемер. Холланд помог ему выиграть долгожданную ЛЧ с бездонным Сити, переписал рекорды АПЛ. А в год требла Пеп поддержал Месси в борьбе за Золотой мяч, а не своего лучшего игрока. Эти его слова это просто любезность и лицемерие
Холланд и не был лучшим в составе Сити
+13
-3
+10
Ну три разных игрока, один вообще из другой планеты. Холанн чуть близок к португальцу, и то только по бомбардирским качествам. Ну не будет второго Месси пока.
+12
-5
+7
Ну да ну да может тягаться😂😂😂😂Месси- хет трик байеру, реалу,Роналду- хет трик атлетико, испании, Холанд хет трик ипсвичу, лутону, шеффилду, команды прям одинаковые
+4
0
+4
Ответ Kanye East_1116222356
Для всех адекватных норвежец лучший игрок мира 2023. тут не поспорить с Пеппом
Ох, как же много неадекватных тренеров и капитанов сборных у нас в футболе
+3
0
+3
Никакие Холланды, Мбаппе и Ямалы никогда не достигнут того, что достигли эти два Гоата.
+4
-1
+3
Но, есть нюанс. В решающих играх ЛЧ против "Реалов" викинг не делает разницу. И когда норвежская сборная с ним проходила отбор на ЧМ и Евро?
+3
-1
+2
А смысл вообще кого-либо сравнивать с Месси и Роналду? Только несколько игроков можно сравнить с ними в плане техники, мастерства,таланта и статы: Марадона, Роналдо на пике, когда играл в Барселоне и Интере, Роналдиньо,. Из современных к ним приблизился Суарес,когда тащил в Ливерпуле и играл в трио МСН, и Неймар.
+2
0
+2
Сравнивать его с Месси неадекватно.. Месси умеет всё, Холанд только забивать..
+5
-3
+2
Ну да ну да может тягаться😂😂😂😂Месси- хет трик байеру, реалу,Роналду- хет трик атлетико, испании, Холанд хет трик ипсвичу, лутону, шеффилду, команды прям одинаковые
+2
0
+2
Ну да ну да может тягаться😂😂😂😂Месси- хет трик байеру, реалу,Роналду- хет трик атлетико, испании, Холанд хет трик ипсвичу, лутону, шеффилду, команды прям одинаковые
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
На пиковом отрезке карьеры у Роналду и Месси голов было больше чем матчей, я уже не говорю о том что они вытворяли на поле, по кайфу было смотреть. Холанд это же классическая палка-забивалка, результативность отличная но такого кайфа от просмотра его игры и в помине нет. Поэтому сравнение игрока штрафной с футболистами которые на поле умели абсолютно всё может быть разве что только по количеству забитых мячей, но в целом конечно же Холанд им абсолютно неровня.
Роналду на поле мог делать всё?)) Это что за сюр
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+2
Ответ kaka10
Гвардиола лицемер. Холланд помог ему выиграть долгожданную ЛЧ с бездонным Сити, переписал рекорды АПЛ. А в год требла Пеп поддержал Месси в борьбе за Золотой мяч, а не своего лучшего игрока. Эти его слова это просто любезность и лицемерие
А ты уверен, что для Пепа оно долгожданная? Может не лицемер, а просто любит футбол, в котором не все зависит от количества голов
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Ответ тигр настоящий
Кому он забивал 91 ? Мальоркам и вальядолидам ?
Реалкам еще, матраскам, а Байеркам - аж шесть штук.
А также Бразилии, Чили, Уругваю.
А кому надо было забивать, шоб вы были довольны?
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Ответ morphvirg
Пента-трик Лейпцигу, дубль Псж))
и все?А еще гранды? лейпциг не гранд!дублю псж не припоминаю, а если и был то этого мало, пусть забьет атлетико, реалу, барсе, ливерпулю, арсеналу, интеру хет трик, или хотя бы дубль,
или мю пусть зет трик зотя бы
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Ответ Caterina
Пеп хотел его взять в 2020, но не срослось из-за Бартомеу. В 2021 они уже закупили Грилиша на 100+, и планы изменились. Про любимых игроков это вам лично Пеп сказал? Может еще что интересное он вам поведал, поделитесь с народом.
В 21 году Сити не смог подписать свободного Месси? Из за Грилиша? Они клали большой болт на финансовый фейр плей, не надо рассказывать, Пеп не стал бы из Месси всю схему переделывать , он встраивает игроков в свою схему а не подстраивает схему под игроков как Карло Анчелотти
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гроза ипсвичей вернулся)
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Его максимум можно сравнить с Роналду последних лет. Тот, что был в МЮ последний сезон. Роналду первого захода в АПЛ был в космосе по уровню игры, а Холанд просто играет за идеальную команду с кучей моментов. Кроме завершения у него ничего нет, а эти двое выделялись во всём
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Холанд действительно демонстрирует феноменальные результаты, и его физические данные вкупе с голевым чутьем позволяют ему претендовать на место среди лучших. Хотя до уровня Роналду и Месси еще далеко, Холанд явно идет по этому пути. Интересно будет наблюдать, сможет ли он удержать такую форму и конкурировать на таком уровне на протяжении многих лет.
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Ответ kaka10
Гвардиола лицемер. Холланд помог ему выиграть долгожданную ЛЧ с бездонным Сити, переписал рекорды АПЛ. А в год требла Пеп поддержал Месси в борьбе за Золотой мяч, а не своего лучшего игрока. Эти его слова это просто любезность и лицемерие
Он по-другому сказал, вроде. Он сказал что-то типа:" нужно вручать 2 зм: один-Холланду, второй-Месси".
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Ответ Лимон Апельсиновый
Роналду на поле мог делать всё?)) Это что за сюр
Когда был в МЮ, был и распасовщиком хорошим и обводил за счёт скорости и физики и играл более творчески. Потом в реале все убрал в угоду голам. Ну нет у него такого низкого центра тяжести, чтобы как Месси приклеить мяч к ноге и такого виденья поля)) Месси и в 7 лет так играл, а Рон за счет большей пахоты и маниакального самосовершенствования себе создавал имя. И умудрялся даже иногда обходить такого гения как Лео, в пиковой Барсе, а это дорогого стоит.

Так что по таланту Лео номер один, по самосовершенствованию Рон лучше , потому что он ближе к простым смертным )
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Ответ Caterina
Возможно не только из-за зарплаты, я же говорю, планы изменились, по построению комнды в том числе. Да и Месси было уже 34, а Пеп в курсе как он "любит" замены и ротации. Так как там насчет любимых игроков Пепа?
Пеп как тренер любит игроков своего амплуа, Де Брейне, Родри, Хави и Иньеста
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Ответ as009595@icloud.com
В 21 году Сити не смог подписать свободного Месси? Из за Грилиша? Они клали большой болт на финансовый фейр плей, не надо рассказывать, Пеп не стал бы из Месси всю схему переделывать , он встраивает игроков в свою схему а не подстраивает схему под игроков как Карло Анчелотти
Возможно не только из-за зарплаты, я же говорю, планы изменились, по построению комнды в том числе. Да и Месси было уже 34, а Пеп в курсе как он "любит" замены и ротации.
Так как там насчет любимых игроков Пепа?
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Ответ as009595@icloud.com
Жаль только Пеп не захотел его к себе в Сити в 21 году, Пеп как каталонец и болельщик Барсы любит Месси и он его фанат, но его любимые игроки это Де Брейне, Родри, Хави и Иньеста
Пеп хотел его взять в 2020, но не срослось из-за Бартомеу. В 2021 они уже закупили Грилиша на 100+, и планы изменились.
Про любимых игроков это вам лично Пеп сказал? Может еще что интересное он вам поведал, поделитесь с народом.
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Ответ Caterina
Вообще-то Пеп пару часов назад назвал Месси самым совершенным форвардом, которого он видел - в ответ на вопрос о Холланде. Но религия видимо не позоляет новостникам эту цитату выложить. https://www.youtube.com/watch?v=-be-yTQ7pa8
Factos! 🐐🇦🇷
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Ответ zzf5pygrvz
и все?А еще гранды? лейпциг не гранд!дублю псж не припоминаю, а если и был то этого мало, пусть забьет атлетико, реалу, барсе, ливерпулю, арсеналу, интеру хет трик, или хотя бы дубль, или мю пусть зет трик зотя бы
А как он забьет Барсе, если Сити с ними не пересекается?))
"или мю пусть зет трик зотя бы"
забил хет-трик в сезоне 2022-2023 , так же сделал 2+2 в двух матчах с Арсеналом, 1+2 в двух матчах с Баварией, 5 мячей Лейпцигу.
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Король Ипсвичей и Бирмингемов! Может увидим его на чем мира и ли Европы… а может и нет)
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