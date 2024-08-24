Гвардиола о хет-трике Холанда: «Эрлинг способен тягаться с Роналду и Месси, поразительная статистика»

Пеп Гвардиола высказался о хет-трике Эрлинга Холанда в игре с «Ипсвичем» (4:1).

«Он делал это в Зальцбурге и в Германии, его статистика поражает.

С точки зрения результативности он способен тягаться с и . Статистика для его возраста невероятная.

Он невероятно опасен. Надеюсь, он останется на многие годы», – сказал главный тренер « ».