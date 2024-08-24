Гвардиола о хет-трике Холанда: «Эрлинг способен тягаться с Роналду и Месси, поразительная статистика»
Пеп Гвардиола высказался о хет-трике Эрлинга Холанда в игре с «Ипсвичем» (4:1).
«Он делал это в Зальцбурге и в Германии, его статистика поражает.
С точки зрения результативности он способен тягаться с Роналду и Месси. Статистика для его возраста невероятная.
Он невероятно опасен. Надеюсь, он останется на многие годы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Иронично)))
А ведь кто то таковым и вошёл в историю, исключительно как goalscorer)
Касаемо Лео, то да, это другая галактика.
К слову у игрока, что в год способен забивать 91 гол, есть пять наград - Рекорд в истории, как лучшему плеймейкеру мира.
А также Бразилии, Чили, Уругваю.
А кому надо было забивать, шоб вы были довольны?
или мю пусть зет трик зотя бы
Так что по таланту Лео номер один, по самосовершенствованию Рон лучше , потому что он ближе к простым смертным )
Так как там насчет любимых игроков Пепа?
Про любимых игроков это вам лично Пеп сказал? Может еще что интересное он вам поведал, поделитесь с народом.
"или мю пусть зет трик зотя бы"
забил хет-трик в сезоне 2022-2023 , так же сделал 2+2 в двух матчах с Арсеналом, 1+2 в двух матчах с Баварией, 5 мячей Лейпцигу.