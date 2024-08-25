Глупейшая отмена у «МЮ»: офсайд при ударе в пустые ворота. И поражение вместо камбэка
Зиркзе было некуда деться 🥴
«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ проиграл на выезде «Брайтону» – 1:2. После 0:1 сравнял и казалось, что вышел вперед. Но все пошло не так.
Гол отменили из-за нелепого стечения обстоятельств: Джошуа Зиркзе оказался на пути мяча, летящего в пустые ворота (ВАР убедился, что это офсайд), а на 95-й минуте «Брайтон» забил еще.
Детали мемной отмены гола: что делал Зиркзе и почему все так кончилось?
«МЮ» проигрывал из-за мяча своего бывшего – Дэнни Уэлбек забил в середине первого тайма. На 60-й минуте отыгрались во многом благодаря классному пасу новичка Нуссаира Мазрауи на ход Ададу Диалло, после его удара помог рикошет от защитника.
Самый мемный эпизод матча – через 10 минут. Алехандро Гарначо пробил по пустым воротам, мяч залетел в сетку – но только после касания Зиркзе.
ВАР проверил на офсайд и убедился, что нидерландский форвард коснулся до того, как мяч пересек линию.
В том, что Зиркзе «вне игры» никаких сомнений: в момент удара Гарначо его нога намного ближе к воротам, чем мяч, это никак не трактовать как пас назад.
Но почему игрок «МЮ» там оказался? Его вины в этом, по сути, нет. Важно, что было за секунду до.
Зиркзе пытался замкнуть прострел Бруну Фернандеша с правой стороны. Но не дотянулся до мяча, а движение по газону на скорости уже запустил. Остановиться было невозможно.
Даже если он правда пытался сыграть в мяч, летящий от Гарначо, тянулся к нему ногой или телом – больше похоже на инстинктивное движение.
Сориентироваться в такой ситуации, когда ты рванул ради замыкания прострела, а тут уже нужно уворачиваться от другого удара, явно крайне трудно.
На какое-то время после эпизода горели 2:1 в пользу «МЮ», но гол и камбэк аннулировали – второй подряд победы не получилось. В первом туре «Юнайтед» выиграли у «Фулхэма» 1:0 благодаря голу Зиркзе с передали Гарначо на 87-й минуте, теперь вышло так, что эта связка не сработала по нелепой причине.
«МЮ» выиграл один матч из трех. Дальше – «Ливерпуль»
Катилось к ничьей, пока на пятой добавленной «Брайтон» не сделал 2:1 своими.
«МЮ» грубо ошибся при обороне после стандарта. Сам угловой у «Брайтона» не получился, но расстановка защитников при втором заходе была такой, что Жоао Педро без сопротивления замкнул несильный навес.
Одну победу в концовке вырвали, а теперь на последних секундах пострадали сами.
Турбулентность никуда не делась.
● У «МЮ» на старте сезона одна победа и два поражения в трех матчах. С учетом проигранного Суперкубка Англии по пенальти с «Манчестер Сити».
● «Брайтон» выиграл у «МЮ» пятый из шести последних матчей в АПЛ. Теперь «Брайтона», так как победил и в стартовой игре, а во втором туре провел игру первым, на первом месте в АПЛ.
● Для Дэнни Уэлбека это уже пятый гол в ворота «МЮ» – очень уж любит забивать бывшим.
До паузы на сборные у «Юнайтед» остался один матч – 1 сентября дома против «Ливерпуля». После перерыва ждут выезды к «Саутгемптону» и «Кристал Пэлас», а затем домашний «Тоттенхэм». Следующий тур «Брайтона» – против «Арсенала».
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Фото: Gettyimages.ru/Gareth Fuller/PA Images, Eddie Keogh
Когда уходили с поля - камера поймала момент, где Тен Хаг его отчитывает за глупость - а он рассказывает(и показывает), что якобы рефлекторно это сделал (в чём комментаторы в студии, вроде Рио Фердинанада, сильно сомневаются)
Вот взять тот же оффсайд. Смысл в том, чтоб нападающие не получали преимущества гуляя высоко за спинами защитников. Из за чего все эти подсчеты миллиметров выглядят странным. А уж этот случай. Ну в чем преимущество Зиркзее? Но отмена.
Эпичный момент.
Но в данном случае ошиблись все: Бруно как обычно лупанул, а не покатил, Гарначо также накосячил с ударом в ворота, а Зиркзее не подумал.
Вы как вообще футбол смотрите?
Бруно мог спокойно катить на Зиркзе, а в итоге сделал невнятную передачу, сильную для Зиркзе которой и не успел на нее, а Гарначо, вообще ее не ждал. В итоге Гарначо просто попал в Зиркзе, который уже начал вставать на ноги
Зиркзе как мог знать что передача на Гарначо? Или он от просто так находясь в центре вратарской прыгнул за передачей? Странно, ведь нападающие так не делают, да? Они обычно просто смотрят футбол в таких моментах
Фердинанд и Коул известные переобувальщики готовые изменить свое решение в любой момент и периодически несущие невероятный бред про своих английский деревяшек. Сколько они вылизывали Магуайра, Рэшфорда и других не счесть
Но, в этом моменте вина только на Бруно и на его неправильном решении/исполнении
Подсасывание Зиркзе гола это не более, чем сказки! Еще до удара Гарначо он уже начал сгибать ногу и к тому же он прекрасно знал что он в офсайде - он даже не празднует, потому что уже понимает что гола нет!
Нет, дружок, МЮ честно заработал свой капитал 13 чемпионствами в АПЛ, при сэре Алексе (во времена АПЛ) МЮ не опускался ниже 3 места 20 сезонов подряд.
В отличие от голубой цистерны, которая стала, как сорока скупать всех наёмников, заманивая их огромными зарплатами и тёмными схемами по доп. выплатам. 115 нарушений - это и есть фундамент Сити.