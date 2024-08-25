Глупейшая отмена у «МЮ»: офсайд при ударе в пустые ворота. И поражение вместо камбэка

Зиркзе было некуда деться 🥴

«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ проиграл на выезде «Брайтону» – 1:2. После 0:1 сравнял и казалось, что вышел вперед. Но все пошло не так.

Гол отменили из-за нелепого стечения обстоятельств: Джошуа Зиркзе оказался на пути мяча, летящего в пустые ворота (ВАР убедился, что это офсайд), а на 95-й минуте «Брайтон» забил еще.

Детали мемной отмены гола: что делал Зиркзе и почему все так кончилось?

«МЮ» проигрывал из-за мяча своего бывшего – Дэнни Уэлбек забил в середине первого тайма. На 60-й минуте отыгрались во многом благодаря классному пасу новичка Нуссаира Мазрауи на ход Ададу Диалло, после его удара помог рикошет от защитника.

Самый мемный эпизод матча – через 10 минут. Алехандро Гарначо пробил по пустым воротам, мяч залетел в сетку – но только после касания Зиркзе.

ВАР проверил на офсайд и убедился, что нидерландский форвард коснулся до того, как мяч пересек линию.

В том, что Зиркзе «вне игры» никаких сомнений: в момент удара Гарначо его нога намного ближе к воротам, чем мяч, это никак не трактовать как пас назад.

Но почему игрок «МЮ» там оказался? Его вины в этом, по сути, нет. Важно, что было за секунду до.

Зиркзе пытался замкнуть прострел Бруну Фернандеша с правой стороны. Но не дотянулся до мяча, а движение по газону на скорости уже запустил. Остановиться было невозможно.

Даже если он правда пытался сыграть в мяч, летящий от Гарначо, тянулся к нему ногой или телом – больше похоже на инстинктивное движение.

Сориентироваться в такой ситуации, когда ты рванул ради замыкания прострела, а тут уже нужно уворачиваться от другого удара, явно крайне трудно.

На какое-то время после эпизода горели 2:1 в пользу «МЮ», но гол и камбэк аннулировали – второй подряд победы не получилось. В первом туре «Юнайтед» выиграли у «Фулхэма» 1:0 благодаря голу Зиркзе с передали Гарначо на 87-й минуте, теперь вышло так, что эта связка не сработала по нелепой причине.

«МЮ» выиграл один матч из трех. Дальше – «Ливерпуль»

Катилось к ничьей, пока на пятой добавленной «Брайтон» не сделал 2:1 своими.

«МЮ» грубо ошибся при обороне после стандарта. Сам угловой у «Брайтона» не получился, но расстановка защитников при втором заходе была такой, что Жоао Педро без сопротивления замкнул несильный навес.

Одну победу в концовке вырвали, а теперь на последних секундах пострадали сами.

Турбулентность никуда не делась.

● У «МЮ» на старте сезона одна победа и два поражения в трех матчах. С учетом проигранного Суперкубка Англии по пенальти с «Манчестер Сити».

● «Брайтон» выиграл у «МЮ» пятый из шести последних матчей в АПЛ. Теперь «Брайтона», так как победил и в стартовой игре, а во втором туре провел игру первым, на первом месте в АПЛ.

● Для Дэнни Уэлбека это уже пятый гол в ворота «МЮ» – очень уж любит забивать бывшим.

До паузы на сборные у «Юнайтед» остался один матч – 1 сентября дома против «Ливерпуля». После перерыва ждут выезды к «Саутгемптону» и «Кристал Пэлас», а затем домашний «Тоттенхэм». Следующий тур «Брайтона» – против «Арсенала».

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Фото: Gettyimages.ru /Gareth Fuller/PA Images, Eddie Keogh