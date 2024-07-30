«Динамо» анонсировало трансфер форварда Марокко U23 Маухуба: «В ближайшее время появится информация». Переход оценивается в 1,8 млн евро
Дмитрий Гафин рассказал о трансфере Эль-Мехди Маухуба в «Динамо».
Согласно Transfermarkt, бело-голубые подписали с нападающим олимпийской сборной Марокко контракт до 2029 года, заплатив за него 1,8 млн евро.
— В медиа сообщалось об интересе к 21-летнему форварду марокканского клуба «Раджа Касабланка» Маухубу. Это правда?
— Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
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