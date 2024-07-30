«Динамо» анонсировало трансфер форварда Марокко U23 Маухуба: «В ближайшее время появится информация». Переход оценивается в 1,8 млн евро

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва высшая лига Марокко Раджа Касабланка Дмитрий Гафин Эль-Мехди Маухуб Футбол

Дмитрий Гафин рассказал о трансфере Эль-Мехди Маухуба в «Динамо».

Согласно Transfermarkt, бело-голубые подписали с нападающим олимпийской сборной Марокко контракт до 2029 года, заплатив за него 1,8 млн евро.

— В медиа сообщалось об интересе к 21-летнему форварду марокканского клуба «Раджа Касабланка» Маухубу. Это правда?

— Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

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17 комментариев
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Где защитники ?
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Ответ Андрей Кобранов
Где защитники ?
В защите)
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Ответ Сергей Галынский
Хм,надо будет глянуть на него на ОИ При Личке Динамо привозит интересных легионеров
Не столько при Личке, сколько при спортивном директоре Буваче.
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Если парнишка заиграет в РПЛ, я буду рад. Поскольку для "правильнопаспортных" молодых россиян это будет еще один пример того, что можно играть в футбол и не рассчитывая на лимит "животворящий".
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Хм,надо будет глянуть на него на ОИ
При Личке Динамо привозит интересных легионеров
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Пол команды Марокко необходимо по миллиону за игрока купить Пари НН и выгнать своих игроков прежнего состава Каккоева и остальных разваливших игру. Илич не причем ,нет в команде игроков уровня Акрона,Махачкалы
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Минус один воспитанник из основы.
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21 год , молодой. Контракт до 29 года . Надеюсь, что селекционеры в нем разглядели не только перспективного, но и полезного игрока для Динамо. А то усиление останется номинальным на бумаге.
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Конечно же этот нападающий Марокко, большая загадка какого уровня этот игрок. Но будем надеяться, что он заиграет в Динамо. Амплуа, нападающий и левый вингер. Рост 1,86.
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ну, физические данные - отличные...у Лички может заиграть - не думаю, что он будет торопиться и постепенно введет его в состав...Удачи!
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Грулев значит уйдет
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Ответ Андрей Кобранов
Где защитники ?
Вроде как после Копы отдыхают.
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Ответ Иван Балашов
Вроде как после Копы отдыхают.
После Копы в отпуске только Маричаль. Фернандес травмирован примерно до середины августа. Бальбуэна с олимпийской сборной похоже выйдет в плей-офф, значит ещё на 1-1,5 недели может задержаться.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Грулев значит уйдет
Либо смена на будущее для Нгамалё. Плюс Лесовой может уйти. А Грулёв по-моему центральным нападающий чаще выходит.
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Ответ Кино Музыка
Минус один воспитанник из основы.
то есть дерево.
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