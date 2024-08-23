Семак о Глушенкове: «Травма серьезная – не позволяет тренироваться, никакого контакта. Первое время – никакой двигательной активности»

Сергей Семак высказался о травме Максима Глушенкова.

Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.

– Своевременных травм не бывает, но тот факт, что Глушенков выбыл именно перед « » – это особо неприятный случай?

– За каждую победу дается по три очка. Поэтому говорить – самая это не своевременная травма или нет – достаточно сложно.

Хочется, чтобы на протяжении всего чемпионата ребята пропускали как можно меньше матчей из‑за повреждений.

Но ничего не сделаешь, это работа – в ней такое случается. Будут играть те, кто готов на сегодняшний день.

– У Глушенкова сломана не нога, а рука. Сможет ли он вскоре начать работать в общей группе или этого не произойдет, пока не будут ликвидированы все последствия операции?

– Травма, безусловно, серьезная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта.

А первое время – никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление, – сказал главный тренер «Зенита» .