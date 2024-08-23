Семак о Глушенкове: «Травма серьезная – не позволяет тренироваться, никакого контакта. Первое время – никакой двигательной активности»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Сергей Семак высказался о травме Максима Глушенкова.

Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир РПЛ с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.

– Своевременных травм не бывает, но тот факт, что Глушенков выбыл именно перед «Спартаком» – это особо неприятный случай?

– За каждую победу дается по три очка. Поэтому говорить – самая это не своевременная травма или нет – достаточно сложно.

Хочется, чтобы на протяжении всего чемпионата ребята пропускали как можно меньше матчей из‑за повреждений.

Но ничего не сделаешь, это работа – в ней такое случается. Будут играть те, кто готов на сегодняшний день.

– У Глушенкова сломана не нога, а рука. Сможет ли он вскоре начать работать в общей группе или этого не произойдет, пока не будут ликвидированы все последствия операции?

– Травма, безусловно, серьезная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта.

А первое время – никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

25 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Возможно недели 3 -4. Тут никакие лангетки не помогут, только естественный процесс полного срастания частей кисти.
Скорее всего где то месяца 1.5. вообще от 1- до 3 месяцев лечится такая травма,у каждого по разному проходит процесс заживления,в зависимости от серьезности повреждений
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Лучше подождать месяц, чем в случае осложнений несколько месяцев.
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Возможно недели 3 -4. Тут никакие лангетки не помогут, только естественный процесс полного срастания частей кисти.
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Скорейшего выздоровления! И самое главное удержаться на той волне, с которой он начал этот чемп
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На полное восстановление 1,5-2 месяца (месяц срастаться и около месяца восстановление мышечных и нервных функций руки), раньше ну никак.
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Ответ Ya2233
Жаль, что нельзя как в детстве- гипс посолиднее, расписать нарядно и бегом на футбол. Два тайм по 5 часов…
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так и было. и даже в воротах играли
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Ответ Дмитрий Соболев
Они уже давно готовятся
Эти снова солому стелят - классика.
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Ответ Дмитрий Соболев
Они уже давно готовятся
они готовы всегда
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Ответ antonio1589
Неприятно конечно, что Глушенков не сыграет. Зато за Зенит сыграют Виталий Мешков и Сергей Иванов, которые должны помочь сделать разницу.
Они уже давно готовятся
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Ответ antonio1589
Неприятно конечно, что Глушенков не сыграет. Зато за Зенит сыграют Виталий Мешков и Сергей Иванов, которые должны помочь сделать разницу.
эти джокеры никогда не подводят ПРФ в трудную минуту
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Жаль, что нельзя как в детстве- гипс посолиднее, расписать нарядно и бегом на футбол. Два тайм по 5 часов…
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По той информации, что бытует в интернете, но не от врачей. У Макса перелом луча со смещением в привычном месте, очевидно, это выше запястья. И ему сделали закрытую чрескожную репозицию ( сопоставление ) спицами.
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Артём подскажет, как скорее вернуть кондиции
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До ЦСКА вряд ли, но до Краснодара срастется и залечится. На пике ломаться всегда плохо, потому здоровья)
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Зобнин получал в матче с зенитом травму кисти,после чего ему делали операцию и пластину вживили,он пропускал больше месяца.
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А тут специалисты писали,что перебинтуют руку и будет играть,люди не понимают,что руку ему разрезали и вставили спицу.Это вам не ерунда.
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Берегите руку Сеня !
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