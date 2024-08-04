«#### тут сделаешь? ##### тут не сделаешь. Петухи ######, #####». Президент «Урала» в подтрибунке о 0:0 с «Соколом»

Григорий Иванов эмоционально отреагировал на ничью «Урала» с «Соколом» (0:0).

« » сыграл вничью с саратовским клубом в 4-м туре Мелбет Первой лиги. Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице, набрав 7 очков.

После матча эмоционально высказался в подтрибунном помещении.

«#### (что) тут сделаешь? ##### (ничего) тут не сделаешь. Петухи ###### (неприятные), ##### (блин)», – сказал президент « ».

Что могло вызвать такую реакцию Григория Иванова – смотрите в обзоре матча.