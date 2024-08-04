«#### тут сделаешь? ##### тут не сделаешь. Петухи ######, #####». Президент «Урала» в подтрибунке о 0:0 с «Соколом»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Сокол брань Футбол

Григорий Иванов эмоционально отреагировал на ничью «Урала» с «Соколом» (0:0).

«Урал» сыграл вничью с саратовским клубом в 4-м туре Мелбет Первой лиги. Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице, набрав 7 очков.

После матча Григорий Иванов эмоционально высказался в подтрибунном помещении. 

«#### (что) тут сделаешь? ##### (ничего) тут не сделаешь. Петухи ###### (неприятные), ##### (блин)», – сказал президент «Урала».

Что могло вызвать такую реакцию Григория Иванова – смотрите в обзоре матча.

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70 комментариев
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Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия:
Тут сделаешь?
Тут не сделаешь.
Петухи.
+135
0
+135
Вечер в хату !
+65
-2
+63
Сам матерюсь только в путь, можно сказать чемпион Европы по мату, но синоним неприятных на 5 букв для меня – загадка
+42
-4
+38
Ответ Dr. Heisenberg
Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия: Тут сделаешь? Тут не сделаешь. Петухи.
Красиво...
+19
0
+19
Гриша Иванов не изменяет себе.
+23
-6
+17
Ответ Dr. Heisenberg
Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия: Тут сделаешь? Тут не сделаешь. Петухи.
Басё (легенда хокку) реинкарнировал в президента Урала
+13
0
+13
В подтрибунке петухи, хиxи, хихи
+14
-2
+12
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Сам матерюсь только в путь, можно сказать чемпион Европы по мату, но синоним неприятных на 5 букв для меня – загадка
вот тоже все слова разгадал, а тут подсказка нужна)
"Петух неприятный" - это что-то из гастрономии?)
+12
-1
+11
Петухи неприятные это в анналы спортса.
+6
0
+6
Ответ Lospinmaps
Вечер в хату !
Фарту масти.
+7
-1
+6
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Сам матерюсь только в путь, можно сказать чемпион Европы по мату, но синоним неприятных на 5 букв для меня – загадка
предположу, что банные
+6
0
+6
Ответ Dr. Heisenberg
Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия: Тут сделаешь? Тут не сделаешь. Петухи.
Прекрасное хокку, Иванов-сан.
+5
0
+5
Я разгадал все слова
+6
-1
+5
Ответ Dr. Heisenberg
Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия: Тут сделаешь? Тут не сделаешь. Петухи.
по слогам не сложилось (в хокку должно быть 5-7-5), но всё равно поэтично
+5
-1
+4
Ответ Alexandr Kuzavko
Фарту масти.
Кто по масти?
Телемастер
+4
0
+4
Называю все слова слёту и уезжаю на новеньком авто!
+5
-1
+4
Пожалуй, хорошо, что Урал вылетел
+5
-1
+4
Жду от спортса новости:

"#######, #####! ##### ### ######, #####! ######## ###, суки!" - сказал *кто-то*
+4
0
+4
https://vk.com/video-26825629_456243610
А вот и видео.
+6
-2
+4
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Сам матерюсь только в путь, можно сказать чемпион Европы по мату, но синоним неприятных на 5 букв для меня – загадка
Там ошибка. 6 букв. Исправили :)
+4
0
+4
Не фильтрует хрюкакнину, как сказал его земляк)
+3
0
+3
Ответ Птюч
https://vk.com/video-26825629_4562436103 ну проверь вот видео
Какой же вы неприятный!
Ещё раз для вас: в ребусе спортса изначально было 5 звёздочек под словом "неприятные" (о чем мы изначально и говорили и вам потом ещё раз повторили), потом исправили редакторы на 6.
+3
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+3
Ответ Lospinmaps
Вечер в хату !
Вечер в хокку...👆
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Ответ Птюч
Комментарий удален модератором
там 5 букв было изначально, остроум
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Многогранная русская словесность 👏
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Ахаахахахх всегда ж многие защищали этого "интеллектуала",мол "не бандит,он нашинский,просто болтает так")))))
+3
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Ответ Dr. Heisenberg
Если оставить только цензурные слова, то это почти японская поэзия: Тут сделаешь? Тут не сделаешь. Петухи.
Надо в «Что? Где? Когда?» вопрос отправить. «Уважаемые знатоки, закончите хокку...»
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неприятные петухи, ок, записали
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Ответ Александр Герасимец
Комментарий удален модератором
Спасибо, дорогой! Теряю хватку...
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Ответ Nikitk@Torres
Век живи – век учись. Неприятные (5 букв) я не осилил.
Начинается на "е" и на "е" заканчивается
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