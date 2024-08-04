«#### тут сделаешь? ##### тут не сделаешь. Петухи ######, #####». Президент «Урала» в подтрибунке о 0:0 с «Соколом»
Григорий Иванов эмоционально отреагировал на ничью «Урала» с «Соколом» (0:0).
«Урал» сыграл вничью с саратовским клубом в 4-м туре Мелбет Первой лиги. Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице, набрав 7 очков.
После матча Григорий Иванов эмоционально высказался в подтрибунном помещении.
«#### (что) тут сделаешь? ##### (ничего) тут не сделаешь. Петухи ###### (неприятные), ##### (блин)», – сказал президент «Урала».
Что могло вызвать такую реакцию Григория Иванова – смотрите в обзоре матча.
Тут сделаешь?
Тут не сделаешь.
Петухи.
"Петух неприятный" - это что-то из гастрономии?)
Телемастер
"#######, #####! ##### ### ######, #####! ######## ###, суки!" - сказал *кто-то*
А вот и видео.
Ещё раз для вас: в ребусе спортса изначально было 5 звёздочек под словом "неприятные" (о чем мы изначально и говорили и вам потом ещё раз повторили), потом исправили редакторы на 6.