«Динамо» Махачкала впервые в истории выиграло матч Мир РПЛ. Лишь у «Ахмата» и «Факела» нет побед в этом чемпионате

Победа над «Ахматом» стала для «Динамо» Махачкала исторической.

Команды встречались в 5-м туре Мир . Махачкалинцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Хоссейннежада на 87-й минуте.

« » проводит первый сезон в высшей лиге и одержало свою первую победу.

В текущем чемпионате лишь двум клубам пока не удалось победить ни разу: « » (3 ничьих, 2 поражения) и « » (1 ничья, 4 поражения).