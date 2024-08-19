«Динамо» Махачкала впервые в истории выиграло матч Мир РПЛ. Лишь у «Ахмата» и «Факела» нет побед в этом чемпионате

Теги премьер-лига Россия Ахмат Факел Динамо Махачкала Футбол

Победа над «Ахматом» стала для «Динамо» Махачкала исторической.

Команды встречались в 5-м туре Мир РПЛ. Махачкалинцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Хоссейннежада на 87-й минуте.

«Динамо» проводит первый сезон в высшей лиге и одержало свою первую победу.

В текущем чемпионате лишь двум клубам пока не удалось победить ни разу: «Ахмату» (3 ничьих, 2 поражения) и «Факелу» (1 ничья, 4 поражения).

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23 комментария
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Ахмату давно пора пойти на повышение в ФНЛ.
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Ахмат сдал что-то. На всех фронтах
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Наконец таки :) Выиграли..
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Ответ Lospinmaps
Ахмат сдал что-то. На всех фронтах
В каждом матче оперативно тактически перегруппировываются по заранее спланированному плану. Пусть и дальше продолжают.

Уже худшая команда по реализации ударов (2%) и попаданиям в створ (20%).
https://t.me/optarussia/4314
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Махачкалу с победой, красавцы💪💪💪
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Вообще-то команда интересная, не засиживается в обороне
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По фиг на Ахмат
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Ответ bevooch
В каждом матче оперативно тактически перегруппировываются по заранее спланированному плану. Пусть и дальше продолжают. Уже худшая команда по реализации ударов (2%) и попаданиям в створ (20%). https://t.me/optarussia/4314
Прошли там,где их не было
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Ответ samarskij-kuzmich
По братски ))
по игре заслужили, столько игр судьи их топили
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Какой-то необоснованно вычурный заголовок
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Ахмат не поняли, как Динамо проникли в их ворота.
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Ну и пушка у этого иранца, вколотил в девятку, Шелия даже не дернулся.
Гена Орлов выговаривал бы его фамилию дольше, чем мяч влетел бы в ворота.
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Ахмат - Химки, пенальти - да. 3.2
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Ну скоро Ахмату опять очки начнут отдавать по звонку сверху
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Может в этом сезоне Ахмат того. Клуб еле играет и живёт.
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ДМхчк , спасибо вам 🔥
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Вот что должно произойти,чтобы выиграл Факел? Там пока без шансов.С новым стадионов в ФНЛ. Хотя они и так как .... в проруби болтались сезоны.
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По братски ))
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как по игре динамо было? не видел к сожалению. Отыскали топа в махачкале?
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Игра юыла равная. Первый тайм скучный я смотреть не мог. Во втором пара моментов. Хозяевам повезло больше. Гол красивый. По делу.
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Они точно не из "мягкого десятка".
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