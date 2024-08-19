«Динамо» Махачкала впервые в истории выиграло матч Мир РПЛ. Лишь у «Ахмата» и «Факела» нет побед в этом чемпионате
Победа над «Ахматом» стала для «Динамо» Махачкала исторической.
Команды встречались в 5-м туре Мир РПЛ. Махачкалинцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Хоссейннежада на 87-й минуте.
«Динамо» проводит первый сезон в высшей лиге и одержало свою первую победу.
В текущем чемпионате лишь двум клубам пока не удалось победить ни разу: «Ахмату» (3 ничьих, 2 поражения) и «Факелу» (1 ничья, 4 поражения).
Уже худшая команда по реализации ударов (2%) и попаданиям в створ (20%).
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Гена Орлов выговаривал бы его фамилию дольше, чем мяч влетел бы в ворота.