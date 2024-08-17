«Реал» хочет давать игрокам дополнительный отдых в ходе сезона из-за плотного календаря. Пример: Винисиус после сборной может взять отпуск на 4-5 дней
«Реал» может предоставить игрокам дополнительный отдых во время сезона.
Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.
Мадридская команда начала текущий сезон 14 августа матчем за Суперкубок Европы и потенциально может завершить его 13 июля, когда пройдет финальная игра клубного чемпионата мира.
«Игрокам нужен отдых. Им необходим отпуск. Мы думаем о том, чтобы предоставить игрокам индивидуальный отдых.
Футболист может пропустить неделю, чтобы отдохнуть с семьей, особенно это касается игроков, играющих за сборные – они отдыхают очень мало. У них нет отпуска.
Если Винисиус отправится сыграть две игры за сборную Бразилии, то после возвращения он возьмет перерыв на четыре или пять дней.
Его не просто не будет в заявке на матч, его именно не будет рядом с командой. В эти дни пусть делает что хочет», – сказал Анчелотти.