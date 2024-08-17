«Реал» хочет давать игрокам дополнительный отдых в ходе сезона из-за плотного календаря. Пример: Винисиус после сборной может взять отпуск на 4-5 дней

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига календарь Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» может предоставить игрокам дополнительный отдых во время сезона.

Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

Мадридская команда начала текущий сезон 14 августа матчем за Суперкубок Европы и потенциально может завершить его 13 июля, когда пройдет финальная игра клубного чемпионата мира.

«Игрокам нужен отдых. Им необходим отпуск. Мы думаем о том, чтобы предоставить игрокам индивидуальный отдых.

Футболист может пропустить неделю, чтобы отдохнуть с семьей, особенно это касается игроков, играющих за сборные – они отдыхают очень мало. У них нет отпуска.

Если Винисиус отправится сыграть две игры за сборную Бразилии, то после возвращения он возьмет перерыв на четыре или пять дней.

Его не просто не будет в заявке на матч, его именно не будет рядом с командой. В эти дни пусть делает что хочет», – сказал Анчелотти.

19 комментариев
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Ответ Угараю_с_вас
В нападении и середине поля легко, а вот с защитой потяжелее будет
Значит, будем играть в защите поуже )))
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+35
Ответ Артур Таран
Реалу скамейка позволяет такое провернуть)
В нападении и середине поля легко, а вот с защитой потяжелее будет
+34
-2
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Реалу скамейка позволяет такое провернуть)
+24
-1
+23
Ответ Predator87
так а зачем это реалу?)за столько лет ни одного игрока не подняли из кастильи.просто у реала наверное такая политика.иначе как обьяснить что воспитанников в составе кроме старика карвахаля и нет собственно)
Политика Реала всегда побеждать,для этого берутся лучшие игроки,если воспитанник готов показывать топ игру,он будет играть,если нет,то не будет
+13
-3
+10
Можно чаще задействовать игроков из Кастильи в проходных матчах и предоставлять отдых основному составу.
+7
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+5
Ответ И здесь и там
В Реале понимают, что реальной конкуренции в Ла лиге не будет, поэтому такое можно будет провернуть
В Реале скорее понимают, что игроков нужно беречь, вряд ли они считают легкой прогулкой год, когда Атлетико сильно усилился, а Барселону тренирует «не Хави»
+4
-1
+3
В Реале понимают, что реальной конкуренции в Ла лиге не будет, поэтому такое можно будет провернуть
+5
-4
+1
Ответ Кросс Тони Кросса
У Реала два полноценных состава
2 здоровых цз и один опорный пз.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Можно чаще задействовать игроков из Кастильи в проходных матчах и предоставлять отдых основному составу.
так а зачем это реалу?)за столько лет ни одного игрока не подняли из кастильи.просто у реала наверное такая политика.иначе как обьяснить что воспитанников в составе кроме старика карвахаля и нет собственно)
+10
-9
+1
Ответ corazon blanco
Можно чаще задействовать игроков из Кастильи в проходных матчах и предоставлять отдых основному составу.
Лучше активнее задействовать резерв - Гюлера, Браима. Обоим практика нужна
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Неймар давно такое практикует .
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Ответ Артур Таран
Реалу скамейка позволяет такое провернуть)
Это если без травм
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Ответ Угараю_с_вас
В нападении и середине поля легко, а вот с защитой потяжелее будет
Вальехо решит этот вопрос
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Ответ Угараю_с_вас
В нападении и середине поля легко, а вот с защитой потяжелее будет
в 90% матчей они могут хоть из Кастильи ставить, все равно забьют больше)
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