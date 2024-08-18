«Челси» похож на кучку незнакомцев. Они потратили 1,2 млрд – и у них до сих пор нет топового нападающего и вратаря». Реднапп о поражении лондонцев от «Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Джейми Реднапп Футбол

Джейми Реднапп высказался о поражении «Челси» от Манчестер Сити» (0:2).

«Этот «Челси» похож на кучку незнакомцев, собравшихся вместе. Это очень трудно, ты выпускаешь игроков со скамейки, пытаешься что-то сделать. Мареске понадобится много времени, чтобы заставить их играть так, как ему хочется, и найти лучший стартовый состав.

Ведь они потратили 1,2 миллиарда фунтов, и у них до сих пор нет топового нападающего, и я даже не уверен, что у них есть хороший вратарь. Потратив столько денег, они не заполнили две, пожалуй, самые важные позиции», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля».

Мареска о 0:2: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше – мы играли против чемпионов, сражались большую часть матча. Я доволен, мы будем побеждать, если продолжим в том же духе»

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35 комментариев
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Ой, зря Реднапп про вратаря сказал.
Они ещё штук 5 их купят.
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Вообще-то Боули сделал для движения БЛМ больше, чем все активисты вместе взятые) Столько угольного актива пристроить по таким ценам это надо ещё постараться) Англичане же так за это ратовали, чуть ли не громче всех)
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Ответ Юлия Закаблукова
Их 200 миллионов потраченых на вратарей за 6 лет ниодного топа не было
Пусть Чеха вернут, он в хоккее скиллы прокачал , если что пусть в шлеме играет.
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Их 200 миллионов потраченых на вратарей за 6 лет ниодного топа не было
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Ответ Vladimir Zinkov
Пусть Чеха вернут, он в хоккее скиллы прокачал , если что пусть в шлеме играет.
Он и так в шлеме играл ;)
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Лучше и не скажешь. После Абрамовича, так и есть.
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
А Челси с МЮ играл? МЮ то свой матч выиграл.
Еще можно так: «В Челси - кучка незнакомцев, а Спартак пора в ФНЛ отправить»
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Боули: срочно покупаем вратаря
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у Челси после Косты в принципе с нападающими плохо, на вратарей тоже потратили уже охренеть..
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"Кучка незнакомцев, собравшихся вместе".
Какая точная формулировка.
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Ответ JuVero
Он и так в шлеме играл ;)
То была шапка танкиста.
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Челси находится на вполне заслуженном месте сейчас
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Ответ Михаил Мудров
это не так, все кто играл сегодня давно в команде
Эм, лишь Кукурелья - дольше всех, 2 сезона провел. Остальные полтора или сезон) Причем лидеры по матчам сыгранным - Энцо и Кукурелья, даже 50 матчей ещё не провели в АПЛ) и с этого времени уже 5й тренер со своим видением) прям команда старожилов или ветеранов клуба)
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Ну те хоть знаю знают друг друга.
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так они буквально кучка незнакомцев, сюрприз-сюрприз.
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Ответ Михаил Мудров
это не так, все кто играл сегодня давно в команде
1-2 сезона в твоем понимании «давно»?
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Куча негров и непонятный хохл.
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Купите Доннаруму
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Ответ Vladimir Zinkov
Пусть Чеха вернут, он в хоккее скиллы прокачал , если что пусть в шлеме играет.
После Чеха в их составе ни одного классного вратаря не было.
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Ответ Joker2104
Ой, зря Реднапп про вратаря сказал. Они ещё штук 5 их купят.
Возможно, это был троллинг😆
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Ответ Proper Chels
Достаточно смешно это читать от фаната Милана, который тащат лавочники Челси в последние годы. Если не разбираешься во внутренней кухне Челси, то лучше и не писать. Нет никаких 50 игроков, часть в арендах, часть выставлена на продажу. Мареска тренирует 28 человек, оптимальный состав.
который сосет бибу
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Латышонка пусть покупают
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Если нападающего ищут и все понимают что Джексон это не уровень основы Челси, то с вратарём какая-то мистика. Чем Р.Санчес так впечатлил сначала Поттера, а теперь и Мареску совсем непонятно. Не смог потащить несильный и не очень точный удар Ковачича, обрезается в каждом матче по 1-2 раза, ужас.

Эту команду нужно строить заново, при этом Мареска ниже классом чем Почетино (который таки выстроил игру под конец прошлого сезона).

Фанаты Челси крепитесь.
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Да и пёс с ними.. 😏
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Так у них 50 человек в команде. Вообще непонятно кто там в основе играет, у кого будет шанс. Есть пару неплохих игроков, но даже они ничего не покажут в таком хаосе. Нафиг нужны эти Мудрики, Фофана и тд. Просто бесполезная трата денег, уже бы пару крепких игроков купили с такими финансами
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сказал как есть, также непонятны траты огромнейшие и не имея топов на этих позициях, вот прям базу выдал
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Так они и есть кучка незнакомцев
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Ну, познакомятся, разве же это проблема.

И у Челси нормальный нападающий, который пока просто не набрал форму.

А по вратарю - да, это чистая правда.
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Последний топ вратарь чех.....
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Не понимаю нытья ИМЕННО после 1 матча сезона с новым тренером. Лучше бы кто-то отметил пристрастие Марески давать неудачные интервью и поработал с ним над этим.
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