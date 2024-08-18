«Челси» похож на кучку незнакомцев. Они потратили 1,2 млрд – и у них до сих пор нет топового нападающего и вратаря». Реднапп о поражении лондонцев от «Сити»

Джейми Реднапп высказался о поражении «Челси» от Манчестер Сити» (0:2).

«Этот «Челси» похож на кучку незнакомцев, собравшихся вместе. Это очень трудно, ты выпускаешь игроков со скамейки, пытаешься что-то сделать. Мареске понадобится много времени, чтобы заставить их играть так, как ему хочется, и найти лучший стартовый состав.

Ведь они потратили 1,2 миллиарда фунтов, и у них до сих пор нет топового нападающего, и я даже не уверен, что у них есть хороший вратарь. Потратив столько денег, они не заполнили две, пожалуй, самые важные позиции», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля».

Мареска о 0:2: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше – мы играли против чемпионов, сражались большую часть матча. Я доволен, мы будем побеждать, если продолжим в том же духе»