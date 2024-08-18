Мареска о 0:2: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше – мы играли против чемпионов, сражались большую часть матча. Я доволен, мы будем побеждать, если продолжим в том же духе»

Энцо Мареска заявил, что доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити».

В 1-м туре «синие» уступили дома со счетом 0:2.

«Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

Мы не забивали, но создавали моменты – для меня это важно. Первый гол [« »] был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.

Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное.

Что касается моментов, то у нас было столько же шансов, мы более или менее владели мячом. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.