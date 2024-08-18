Мареска о 0:2: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше – мы играли против чемпионов, сражались большую часть матча. Я доволен, мы будем побеждать, если продолжим в том же духе»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

Энцо Мареска заявил, что доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити».

В 1-м туре АПЛ «синие» уступили дома со счетом 0:2.

«Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

Мы не забивали, но создавали моменты – для меня это важно. Первый гол [«Манчестер Сити»] был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.

Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное.

Что касается моментов, то у нас было столько же шансов, мы более или менее владели мячом. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сразу видно, что просто глубины скамейки не хватает. Всего лишь 4 замены из 5 возможных использовал, чтобы освежить игру. Надо срочно выходить на трансферный рынок, пока окно не закрылось.
+90
-3
+87
Играли неплохо, топ 10 вполне по силам!
+68
-7
+61
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сразу видно, что просто глубины скамейки не хватает. Всего лишь 4 замены из 5 возможных использовал, чтобы освежить игру. Надо срочно выходить на трансферный рынок, пока окно не закрылось.
Вратарь без ротации, от усталости 2 пропустил😭
+50
-2
+48
Забавно было наблюдать как Кова за 30 млн как нож сквозь масло прошёл Кайсейдо и Энцо за каждого из которых заплатили по 120 млн.
+36
-1
+35
«Если не лучше»,… может даже и ваще матч выиграли, а не проиграли
+18
-1
+17
Ответ Ник Ник
«Если не лучше»,… может даже и ваще матч выиграли, а не проиграли
"Мы почти забили, а у них почти офсайд" Предлагаю записать ничью
+9
-1
+8
Ну что же, коли тренер доволен, то и растраиваться поражению не стоит
+7
-1
+6
Сити на классе, не напрягаясь выиграл, о чем он говорит? Была пара неплохих подходов, вот и все
+9
-5
+4
Ответ Lavinka
Если бы Онана такой пропустил от Ковачича его бы сожрали .
Так и за за дело. Но Онана при всех его особенностях, на три головы выше, чем каждый из 6(или сколько их там?) наших вратарей
+5
-1
+4
Вся атака Челси играли как Доку, то есть создают моменты, но не забивают...
+3
0
+3
Ответ burn1ng
а что Челси правда был сильнее? матч не видел просто, верить ли Мареске?
Нет, Челси не был лучше. Много сумбура. Сити выглядел куда более сыгранной командой (что очевидно).

ЦЗ у Челси не чувствуют друг друга. Пожалуй фланги были хороши в лице Кукурельи и Гюсто. Неплохо сражались впереди Энцо и Нкунку. Джексон - тихий ужас. Санчес не может стабильно отыграть полный матч. Работы не почат и край в этой команде.
+1
0
+1
Ответ Кот Дивуар
Забавно было наблюдать как Кова за 30 млн как нож сквозь масло прошёл Кайсейдо и Энцо за каждого из которых заплатили по 120 млн.
За 25. Это почти в 10 раз больше. Так даже эпичнее
+2
-1
+1
Если бы Онана такой пропустил от Ковачича его бы сожрали .
+2
-1
+1
а что Челси правда был сильнее? матч не видел просто, верить ли Мареске?
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
База от Марески. Хорошая игра для первого матча против такого страшного соперника. Пока не хватает опыта. В топ-4 должны попадать.
Смешной ты))) делаешь выводы по 1 матчу.
0
0
0
Ответ DolJun
наконец-то тренер выбрал действительно сильнейший стартовый состав из имеющихся. план на игру был плюс-минус понятен, единственный вопрос по замене лавии, который был лучшим в составе. надеюсь фофана и колвил продолжат выходить в старте. на бумаге это сильнейшая пара цз у синих, а сыграются они только через такие матчи. сегодня вполне было по силам зацепить ничейку, но тейлор как обычно сыграл против синих.
Тэйлор вам в прошлом году ничейку подарил!
+2
-2
0
Ответ Ilya Order
Нет, Челси не был лучше. Много сумбура. Сити выглядел куда более сыгранной командой (что очевидно). ЦЗ у Челси не чувствуют друг друга. Пожалуй фланги были хороши в лице Кукурельи и Гюсто. Неплохо сражались впереди Энцо и Нкунку. Джексон - тихий ужас. Санчес не может стабильно отыграть полный матч. Работы не почат и край в этой команде.
Достаточно объективный и непредвзятый комент. В составе челст не было игрока, который не ошибся бы, и выделить кого-то сложно. Они и так не были сыгранны в прошлом сезоне, а сейчас новый тренер с новым взглядом. Оценивать игру и тренера можно будет к середине сезона
0
0
0
Лысый, если ты доволен - пора сваливать.. Хе.. 😂
0
0
0
Сыграли и в самом деле неплохо, но где завершитель? Ну, и МанСити играл не на пределе, только вкатывается.
+1
-1
0
Выводы делать пока рано! Против одной из лучших команд мира сыграли прилично!
В Челси надо верить! Челси навсегда!
+1
-1
0
На самом деле Юмореске дико не фартануло начинать сезон против лучшей команды Англии последних лет. Его перспективы будут ясны в ближайшие туры против более равных соперников
+2
-2
0
Тен Хаг 2.0
+3
-3
0
Лучше пусть Челси Лев расскажет нам про амортизацию игроков
+1
-1
0
Почти 50-50 владение мячом, с Сити это не дурно
+2
-2
0
Почти 50-50 владение мячом, с Сити это не дурно
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий