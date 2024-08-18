Мареска о 0:2: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше – мы играли против чемпионов, сражались большую часть матча. Я доволен, мы будем побеждать, если продолжим в том же духе»
Энцо Мареска заявил, что доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити».
В 1-м туре АПЛ «синие» уступили дома со счетом 0:2.
«Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.
Мы не забивали, но создавали моменты – для меня это важно. Первый гол [«Манчестер Сити»] был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.
Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное.
Что касается моментов, то у нас было столько же шансов, мы более или менее владели мячом. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
ЦЗ у Челси не чувствуют друг друга. Пожалуй фланги были хороши в лице Кукурельи и Гюсто. Неплохо сражались впереди Энцо и Нкунку. Джексон - тихий ужас. Санчес не может стабильно отыграть полный матч. Работы не почат и край в этой команде.
В Челси надо верить! Челси навсегда!