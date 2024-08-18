Станкович о 3:0 с «Факелом»: «Спартак» хорошо начал. Мы даже слишком контролировали игру, надо было и дальше атаковать. Рябчук провел блестящий матч»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Факел Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Эсекиэль Барко Олег Рябчук Футбол

Деян Станкович считает, что «Спартак» мог больше атаковать в игре с «Факелом».

– За счет чего «Спартаку» удалось добиться такой эффективности в первые 10 минут?

– Это то, что мы стараемся делать в каждом матче: выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне.

Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать.

– Одним из самых активных в атаке в первом тайме был Рябчук. Это было ваше указание или его индивидуальные действия?

Олег провел блестящий матч. Он и ранее был хорош. Это то, что должны демонстрировать все в «Спартаке»: стремиться показывать максимум.

– У Мартинса была интересная позиция, он часто смещался вправо. Можете рассказать о его роли в матче с «Факелом»?

– Он играл как полузащитник, это входит в его функции. Когда мы начинали атаки, он открывался, потому что соперник прессинговал. Он играл на позиции классической «восьмерки». Ничего особенного в этом нет.

– Стал ли Барко штатным пенальтистом в «Спартаке»?

– Не допускают промахов с пенальти только те, кто их не исполняет. Мы смотрим на готовность футболистов и всегда с ними это обсуждаем. Сейчас бьет Барко, но дальше посмотрим, что будет, – сказал главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший тренер.
+48
0
+48
Второй вратарь Факела провел супер матч столько 1 на 1 спас
+47
-1
+46
Ответ Парон Роман
Особенно в моменте с зиньковским после замены
Скорее зиньковский в очередной раз показал свой уровень.
+44
0
+44
Рябчук действительно при Станковиче стал играть на порядок сильнее. Надеюсь, его хватит на целый сезон 🤞.
+43
0
+43
Спасибо тренеру и команде за игру. Спокойно, без нервов. Если бы не вратарь «Факела» счёт был бы однозначно крупнее. Двигаемся дальше. Про Рябчука все уже всё сказали, но отметил бы и Умярова. Постепенно становится ясно, почему для Деяна он железобетонный игрок основы.
+20
0
+20
Зинковский запорол все что можно.Пользы О,а вреда на все 100.
+15
-2
+13
Ответ T622222
Второй вратарь Факела провел супер матч столько 1 на 1 спас
Особенно в моменте с зиньковским после замены
+11
0
+11
Ответ Дядя Гор
Факел обидеть может каждый.
А нечего чехарду из тренеров устраивать
+8
0
+8
сегодняшний матч нужно отпустить уже через 5 минут после завершения...быстрый гол по сути решил исход, дальше была масса моментов в быстрых атаках, но реализация моментов оставляет массу вопросов на ближайшие матчи...
+7
0
+7
По Рябчуку по отрезку в 5-6 матчей уже можно делать выводы какие-то : 1. Даже русскоязычному игроку из другого чемпионата и другой футбольной школы нужно время на адаптацию 2.Игрок как минимум с качествами , и понятно за что его брали из хорошей в общем-то команды 3. Прямо сейчас позиция левого защитника не кажется проблемной , в отличие от опорной зоны и позиции на правом фланге
+7
-1
+6
Приятно смотреть на такую игру. Конечно Факел слабее и давал играть в свой футбол. Легионеров набрали качественных. С Питером игра будет интересной безусловно! Всех с пабедой КБ✊🏼
+4
0
+4
Ответ Kit Belleu
Зинковский запорол все что можно.Пользы О,а вреда на все 100.
К сожалению весь матч посмотреть не получилось, но выход Зины 1-1 посмотрел. Это конечно тихий ужас. Прям взбесило. Ведь сложнее было не забить. Так и присесть можно
+4
0
+4
Команда и тренер - на высоте, молодцы! Теперь нужно проходить Зенит и он тогда поплывёт. Но Зина матч провалил. Сейчас, наверное, пойдут разговоры, что ему нужно искать команду и пойдет, как с Соболевым.
+3
0
+3
Ответ Никита Самарин
Рябчук действительно при Станковиче стал играть на порядок сильнее. Надеюсь, его хватит на целый сезон 🤞.
Все говорят, что Угальде и Рябчук стали сильнее играть при Станковиче, по мне это пока просто совпал конец периода адаптации.
+7
-4
+3
Ответ T622222
Второй вратарь Факела провел супер матч столько 1 на 1 спас
Против Спартака часто матч жизни вратари выдают.
+3
0
+3
Ответ Никому_никабельный
К сожалению весь матч посмотреть не получилось, но выход Зины 1-1 посмотрел. Это конечно тихий ужас. Прям взбесило. Ведь сложнее было не забить. Так и присесть можно
У него еще моменты были, каждый раз - то пас не точный, то по мячу промахнется, то еще что. Явно не уровень, конечно.
+2
0
+2
Ответ Kit Belleu
Зинковский запорол все что можно.Пользы О,а вреда на все 100.
Зиньковский действительно очень разочаровывает, наверно терпение Станковича скоро закончится и отправит его на скамейку
+2
0
+2
Ответ Карпов Стас
А сколько он спас 1 на 1 ??? Только Зиня! Что он против Бонгонды сделал?
Угальде и Маркиньос тоже не забили
+2
0
+2
Ответ Фёдор Комаров
Обыграть аутсайдера - что тут можно комментировать. Лёгкий календарь пока у Спартака.
Оренбург, например, не обыграли. А сейчас хоть с аутсайдерами очки набирают - и то хорошо.
+1
0
+1
Ответ Фёдор Комаров
Обыграть аутсайдера - что тут можно комментировать. Лёгкий календарь пока у Спартака.
с аутсайдерами и выигрывается чемпионат, неужели не очевидно? Можно слить дважды зениту, но при этом переехать всех, кого переезжать должны, и стать чемпионом
+1
0
+1
Ответ ART DK
По Рябчуку по отрезку в 5-6 матчей уже можно делать выводы какие-то : 1. Даже русскоязычному игроку из другого чемпионата и другой футбольной школы нужно время на адаптацию 2.Игрок как минимум с качествами , и понятно за что его брали из хорошей в общем-то команды 3. Прямо сейчас позиция левого защитника не кажется проблемной , в отличие от опорной зоны и позиции на правом фланге
На право бы подошёл Тавареш, но не понятно в какой он сейчас форме в аренде. Играет ли он там...
+1
0
+1
Ответ Дядя Гор
Факел обидеть может каждый.
В прошлом году факел дважды обидел
+2
-1
+1
Ответ Никому_никабельный
Где Мостовой со своим ну я же говорил...
Зарему тоже интересно было бы услышать)
+1
0
+1
Ответ Ничего Смешного
Опять же это Факел, который разваливается и стоит на вылет. Если бы он провел такие матчи с Зенитом, Краснодаром, Цска, то это была бы закономерность.
Совсем скоро увидим, как он будет выглядеть в играх с этими командами.
+1
0
+1
Обыграть аутсайдера - что тут можно комментировать. Лёгкий календарь пока у Спартака.
+1
-1
0
Ответ Ol Iva
Зарему тоже интересно было бы услышать)
Готовятся, с мыслями собираются)
Ждём завтра)
0
0
0
Ответ 20 лет в офсайде
Спираль цикла начинает постепенно закручиваться!
у вас после каждого нашего матча цикл, вне зависимости от результата))
0
0
0
Ответ Yaroslav Telin
У него еще моменты были, каждый раз - то пас не точный, то по мячу промахнется, то еще что. Явно не уровень, конечно.
Ну я так и думал. Спасибо
0
0
0
Адекватно и по делу. Тренер вдохнул новые силы в команду! Правильный курс! Удачи!!!
0
0
0
Где Мостовой со своим ну я же говорил...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий