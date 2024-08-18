Станкович о 3:0 с «Факелом»: «Спартак» хорошо начал. Мы даже слишком контролировали игру, надо было и дальше атаковать. Рябчук провел блестящий матч»
Деян Станкович считает, что «Спартак» мог больше атаковать в игре с «Факелом».
– За счет чего «Спартаку» удалось добиться такой эффективности в первые 10 минут?
– Это то, что мы стараемся делать в каждом матче: выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне.
Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать.
– Одним из самых активных в атаке в первом тайме был Рябчук. Это было ваше указание или его индивидуальные действия?
– Олег провел блестящий матч. Он и ранее был хорош. Это то, что должны демонстрировать все в «Спартаке»: стремиться показывать максимум.
– У Мартинса была интересная позиция, он часто смещался вправо. Можете рассказать о его роли в матче с «Факелом»?
– Он играл как полузащитник, это входит в его функции. Когда мы начинали атаки, он открывался, потому что соперник прессинговал. Он играл на позиции классической «восьмерки». Ничего особенного в этом нет.
– Стал ли Барко штатным пенальтистом в «Спартаке»?
– Не допускают промахов с пенальти только те, кто их не исполняет. Мы смотрим на готовность футболистов и всегда с ними это обсуждаем. Сейчас бьет Барко, но дальше посмотрим, что будет, – сказал главный тренер «Спартака».
Ждём завтра)