Станкович о 3:0 с «Факелом»: «Спартак» хорошо начал. Мы даже слишком контролировали игру, надо было и дальше атаковать. Рябчук провел блестящий матч»

Деян Станкович считает, что «Спартак» мог больше атаковать в игре с «Факелом».

– За счет чего « » удалось добиться такой эффективности в первые 10 минут?

– Это то, что мы стараемся делать в каждом матче: выходить с предельной концентрацией и правильным отношением. И неважно, какая минута матча, концентрация всегда должна быть на высоком уровне.

Да, мы хорошо начали матч. На мой взгляд, мы даже слишком контролировали игру. Надо было и дальше атаковать.

– Одним из самых активных в атаке в первом тайме был Рябчук. Это было ваше указание или его индивидуальные действия?

– провел блестящий матч. Он и ранее был хорош. Это то, что должны демонстрировать все в «Спартаке»: стремиться показывать максимум.

– У Мартинса была интересная позиция, он часто смещался вправо. Можете рассказать о его роли в матче с « »?

– Он играл как полузащитник, это входит в его функции. Когда мы начинали атаки, он открывался, потому что соперник прессинговал. Он играл на позиции классической «восьмерки». Ничего особенного в этом нет.

– Стал ли Барко штатным пенальтистом в «Спартаке»?

– Не допускают промахов с пенальти только те, кто их не исполняет. Мы смотрим на готовность футболистов и всегда с ними это обсуждаем. Сейчас бьет , но дальше посмотрим, что будет, – сказал главный тренер «Спартака».