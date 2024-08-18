«Зенит» впервые пропустил в РПЛ – в 5-м туре от «Химок»

«Зенит» пропустил впервые в сезоне Мир РПЛ.

Случилось это в 5-м туре в матче против «Химок». На 56-й минуте счет открыл 22-летний панамский защитник Эдгардо Фаринья.

До этого «Зенит» ни разу не пропускал в чемпионате и Кубке России этого сезона. Петербуржцы до сегодняшнего дня провели 4 игры в РПЛ и две в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Химки» – «Зенит».