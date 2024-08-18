«Зенит» впервые пропустил в РПЛ – в 5-м туре от «Химок»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Эдгардо Фаринья Футбол

«Зенит» пропустил впервые в сезоне Мир РПЛ.

Случилось это в 5-м туре в матче против «Химок». На 56-й минуте счет открыл 22-летний панамский защитник Эдгардо Фаринья.

До этого «Зенит» ни разу не пропускал в чемпионате и Кубке России этого сезона. Петербуржцы до сегодняшнего дня провели 4 игры в РПЛ и две в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Химки» – «Зенит».

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37 комментариев
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Это благодарность за недомогание Бакаева.
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Не ожидал, што этот карикатурный клуб будет душить голубого льва.
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И вся РПЛ вернулась в чемпионскую гонку.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Сломалось 2 лидера в команде - и все увидели мега-тренера Семака во всей красе. Как удобно рассказывать как бы "Зенит" блистал в ЛЧ, сборная успешно выступала бы на Евро и ЧМ. Хотя что Капрпин,что Семак -оба два тренера для внутреннего пользования...
Убери двух лидеров из любой команды РПЛ и будет тоже самое. Короче, не пиши больше ничего, это не твое
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Химки врываются в чемпионскую гонку👹
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Ответ Зайцев Руслан
Убери двух лидеров из любой команды РПЛ и будет тоже самое. Короче, не пиши больше ничего, это не твое
Ну раз не маое,то не буду
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Зенит пропустил от Химок, а праздник почему-то в Тушино (сразу же первый коммент)🤷‍♂️
Московские в целом от своих клубов ничего не ждут, у них одна надежда - Зенит будет ошибаться)
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Ответ T622222
И впервые сольет с такой отвратительной игрой
Зенит пропустил от Химок, а праздник почему-то в Тушино (сразу же первый коммент)🤷‍♂️
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Срочно выкупить этого черненка и куда-нибудь в литву его аренду!!!
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Не только пропустил гол ,но и потерял очки.Так-что тем интереснее чемпионат будет.
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Давайте строчить что Чемпионская гонка жива, можно подумать что ее и не было. Все воспряли духом и вздохнули) Мол ура гегемон оступился)
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😆
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Зенит пропустил от Химок, а праздник почему-то в Тушино (сразу же первый коммент)🤷‍♂️
Вообще, это логично, если вспомнить, как ФК Спартак назначал в Химки своего Гунько после общения Федуна с министром спорта Московской области ;)
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Ответ Кот болотный
Ага. Только столичные никак не могут забить провинциальной. А как забьют - праздник на неделю.
Помнится, к примеру, не так давно болельщики Спартака (аж на уровне своей легенды Заремы) бурно праздновали нулевую ничью с Зенитом ;)
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А если бы ещё Бакаеву дали сыграть позора было бы не избежать. Хорошо медведь с мельником перестраховались.
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0
Сломалось 2 лидера в команде - и все увидели мега-тренера Семака во всей красе.
Как удобно рассказывать как бы "Зенит" блистал в ЛЧ, сборная успешно выступала бы на Евро и ЧМ.
Хотя что Капрпин,что Семак -оба два тренера для внутреннего пользования...
+10
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0
Матч это такое дно, за 20 мин игры куча рекламы
+1
-1
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Вся страна радостно встретила первую потерю очков «самого популярного клуба России».
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Ориньо и Фариньо тащат Спартак к чемпионству.
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Завтра будет куплен Соболев, а через пару дней еще несколько бразильцев! Ну и Фаринья за компанию
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Ответ леннорыч-абрамович
Это благодарность за недомогание Бакаева.
То есть они и и игрока и 3 очка. )А те им "ну против вас нуль не будет играть"
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Как то быстро у команды появилась Глушенковозависимость. Или это Венделозависимость?
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накрылось чемпионство панамой 🙃
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Ответ Зайцев Руслан
Убери двух лидеров из любой команды РПЛ и будет тоже самое. Короче, не пиши больше ничего, это не твое
Трех. Караваева тоже стоит посчитать, хотя бы из-за тго, что гол в ворота "Зенита" отчасти на совести его сменщика.
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Ответ Фантом
Трех. Караваева тоже стоит посчитать, хотя бы из-за тго, что гол в ворота "Зенита" отчасти на совести его сменщика.
А где Маня Фернандес? Риторический вопрос,но всё же.
+1
-1
0
Ответ Олег_Пенза
На ровном месте потеряли очки.
Химки?
+2
-2
0
Ответ Gonzo754
Вся страна радостно встретила первую потерю очков «самого популярного клуба России».
СПКР,он же ЗПРФ
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