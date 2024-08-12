Осинькин о Глушенкове в «Чертаново»: «Было сложно представить, что он станет игроком номер один в российском футболе. Он только формировался, надо было еще окрепнуть» 

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Чертаново Игорь Осинькин Максим Глушенков Футбол

Игорь Осинькин признался, что не ожидал такого прогресса в игре Максима Глушенкова.

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду «Чертаново». Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было еще окрепнуть. 

В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом номер один в российском футболе. У меня всегда была слабость к креативными, мыслящим нестандартно футболистам.

Второй этап работы – в «Крыльях Советов», в РПЛ. И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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32 комментария
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Ответ Артём Саяпин
Емае, 2,5 раза сыграл на отлично и уже звезда… дайте сезон отыграть и потом уже восхищайтесь или позабудьте, как это было с кучей «лучших игроков» у нас
6+15 в прошлом сезоне, да и до этого вполне приличная статистика была.
+25
-2
+23
А сколько таких, о которых "сложно было представить" и шанса попасть на высший уровень не получают?
+21
-3
+18
Ответ Fintt
Крайне интересно уже, как молодой человек с такой нагрузкой внимания справится.
25 лет - пора бы уже
+16
-2
+14
Ответ Fintt
Крайне интересно уже, как молодой человек с такой нагрузкой внимания справится.
Ему 25, а не 18. Нормально должен справиться.
+14
-1
+13
Безусловно разглядеть потенциал того или иного игрока сразу просто не возможно, хотя и в Крыльях и в Локо Максим показывал серьёзные результаты. В Зените он сразу, как говорится " пришёлся ко двору" и его игра стала более цельной и сбалансированной! Лучший ассистент стал ещё лучшим бомбардиром! Хочется пожелать ему продолжать радовать команду и болельщиков красивой и яркой игрой! Успехов!👏
+9
-1
+8
Крайне интересно уже, как молодой человек с такой нагрузкой внимания справится.
+8
-3
+5
Большое значение роста имеют партнеры по команде
+5
0
+5
Вот нормальные слова, адекватного человека, без этого вот: "Да уже тогда было видно, что растёт будущая звезда российского футбола, я знал что он может быть на первых ролях в лучших клубах и поэтому планомерно готовил его"
+5
0
+5
Ответ Мукунку хороший
Очень много «инвесторов» в стране.. а у них есть сыновья,которые хотят играть в футбол.. хотя у нас это касается всех областей..
Дело не в этом. Вернее, это побочный процесс основной проблемы.
Главное - клубы живут на подаренные им государством или щедрыми спонсорами деньги. Не зарабатывают сами.
А если бы были поставлены в жесткие условия коммерческих организаций, занимались бы подготовкой резерва на гораздо более профессиональном уровне.
Невозможно поставить на поток выпуск академиями игроков уровня Аршавина, или даже Головина.
Но Пруцевых, Осипенко и Тюкавиных каждая большая академия вполне может готовить по одному-два в год!
Средний уровень игроков должен же быть вообще легко воспроизводим!
+7
-2
+5
Ответ Мельников Михаил
А сколько таких, о которых "сложно было представить" и шанса попасть на высший уровень не получают?
Очень много «инвесторов» в стране.. а у них есть сыновья,которые хотят играть в футбол.. хотя у нас это касается всех областей..
+6
-1
+5
Ответ Fintt
Крайне интересно уже, как молодой человек с такой нагрузкой внимания справится.
Так он в прошлом сезоне лучшим ассистентом был, причём с гигантским запасом. Просто он в Локо играл, поэтому шума не так много. Так что у Глушенкова уже второй топ-сезон пошёл
+5
0
+5
Емае, 2,5 раза сыграл на отлично и уже звезда… дайте сезон отыграть и потом уже восхищайтесь или позабудьте, как это было с кучей «лучших игроков» у нас
+19
-15
+4
Ответ Артём Саяпин
Емае, 2,5 раза сыграл на отлично и уже звезда… дайте сезон отыграть и потом уже восхищайтесь или позабудьте, как это было с кучей «лучших игроков» у нас
В прошлом сезоне он стал лучшим распасовщиком лиги.
+4
0
+4
У нас иначе не бывает, то возносим игрока до небес, то втаптываем в грязь. Второй сезон Макс заметно выделяется в нашем чемпионате на фоне остальных футболистов. Здорово дебютировал в Зените, будем дальше наблюдать за его игрой и надеюсь дальнейшим прогрессом.
+3
0
+3
Ответ Юрий Поляков
Комментарий скрыт
Стал!
+9
-7
+2
Человек удачно сыграл четыре тура, кубковый матчи и суперкубок и все...стал номер один в российском футболе. Тот же Головин нервно курит в сторонке. Алексея Миранчука вообще не обсуждаем, отправился в америгу. Что происходит вообще?!
+1
0
+1
Он сейчас не плох. Но, давайте подождём, всё таки что быть лучшим нужно несколько сезонов таких выдать, а не только 5 матчей...
+1
0
+1
Ответ Сергей Жарковский
Безусловно разглядеть потенциал того или иного игрока сразу просто не возможно, хотя и в Крыльях и в Локо Максим показывал серьёзные результаты. В Зените он сразу, как говорится " пришёлся ко двору" и его игра стала более цельной и сбалансированной! Лучший ассистент стал ещё лучшим бомбардиром! Хочется пожелать ему продолжать радовать команду и болельщиков красивой и яркой игрой! Успехов!👏
уровень футболистов вокруг просто выше. вот и получается больше. Кто-то получает такой шанс - оказаться в такой команде и раскрыться, кто-то не получает, хотя возможно по потенциалу бывают и сильнее.
+2
-1
+1
Ответ Артём Саяпин
Емае, 2,5 раза сыграл на отлично и уже звезда… дайте сезон отыграть и потом уже восхищайтесь или позабудьте, как это было с кучей «лучших игроков» у нас
Прошлый сезон в Локо и до этого последний в Крыльях не в счет?)
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Ответ Мельников Михаил
А сколько таких, о которых "сложно было представить" и шанса попасть на высший уровень не получают?
Нисколько. Смотри медиалигу, где все эти нераскрытые таланты проигрывают конкуренцию чувакам из ПФЛ
0
0
0
Ответ Мельников Михаил
Дело не в этом. Вернее, это побочный процесс основной проблемы. Главное - клубы живут на подаренные им государством или щедрыми спонсорами деньги. Не зарабатывают сами. А если бы были поставлены в жесткие условия коммерческих организаций, занимались бы подготовкой резерва на гораздо более профессиональном уровне. Невозможно поставить на поток выпуск академиями игроков уровня Аршавина, или даже Головина. Но Пруцевых, Осипенко и Тюкавиных каждая большая академия вполне может готовить по одному-два в год! Средний уровень игроков должен же быть вообще легко воспроизводим!
Без денег ничем бы они не занимались
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Ответ Дима
Головин: ну да ну да, пошел я
Ну, Головин и не в российском футболе нынче. А если когда и вернётся, то на пару лет, перед пенсией денег приподнять.
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Если самые талантливые не попадают в РПЛ...Либо система работает не правильно. Или мы вымираем. Тут третьего не дано.
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Мостовому вызов брошен, пришло время напомнить как он забивал свой знаменитый гол обведя 6 человек...и напомнить, что тогда футбол и чемпионат был сильнее...)
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