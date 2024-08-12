Осинькин о Глушенкове в «Чертаново»: «Было сложно представить, что он станет игроком номер один в российском футболе. Он только формировался, надо было еще окрепнуть»
Игорь Осинькин признался, что не ожидал такого прогресса в игре Максима Глушенкова.
«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду «Чертаново». Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было еще окрепнуть.
В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом номер один в российском футболе. У меня всегда была слабость к креативными, мыслящим нестандартно футболистам.
Второй этап работы – в «Крыльях Советов», в РПЛ. И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Главное - клубы живут на подаренные им государством или щедрыми спонсорами деньги. Не зарабатывают сами.
А если бы были поставлены в жесткие условия коммерческих организаций, занимались бы подготовкой резерва на гораздо более профессиональном уровне.
Невозможно поставить на поток выпуск академиями игроков уровня Аршавина, или даже Головина.
Но Пруцевых, Осипенко и Тюкавиных каждая большая академия вполне может готовить по одному-два в год!
Средний уровень игроков должен же быть вообще легко воспроизводим!