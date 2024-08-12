Осинькин о Глушенкове в «Чертаново»: «Было сложно представить, что он станет игроком номер один в российском футболе. Он только формировался, надо было еще окрепнуть» 

Игорь Осинькин признался, что не ожидал такого прогресса в игре Максима Глушенкова.

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду « ». Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было еще окрепнуть.

В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом номер один в российском футболе. У меня всегда была слабость к креативными, мыслящим нестандартно футболистам.

Второй этап работы – в «Крыльях Советов», в . И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», – сказал главный тренер « ».

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