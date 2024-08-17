Милнер проводит рекордный 23-й сезон в АПЛ. 38-летний хавбек «Брайтона» превзошел Гиггза

Теги Райан Гиггз Ливерпуль Ньюкасл Джеймс Милнер Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Суиндон рекорды Брайтон Фабиан Хюрцелер Футбол

Джеймс Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов.

38-летний полузащитник «Брайтона» играет с первых минут в матче первого тура АПЛ против «Эвертона».

Таким образом, Джеймс Милнер начал свой 23-й сезон в АПЛ, что является новым рекордом. Милнер превзошел результат Райана Гиггза, который провел 22 сезона в АПЛ.

Отметим, что Милнер на 7 лет старше главного тренера «Брайтона», 31-летнего Фабиана Хюрцелера.

Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса».

Милнер также играл за «Ньюкасл», «Суиндон» (в аренде), «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Говорят Гиггз играл в АПЛ 22 сезона и 8 лет спал с женой брата. Я во что бы то ни стало превзойду Гиггза. Как видишь, 23 сезона в АПЛ я уже провел"
Милнер своему брату.
+192
-15
+177
Ответ sbfgnm7pfx
Странно, Гиггз вроде до сорока бегал, как в 38 у Милнера больше сезонов получилось
Так Гиггз начал играть ещё до создания АПЛ
+44
-1
+43
Ответ sbfgnm7pfx
Странно, Гиггз вроде до сорока бегал, как в 38 у Милнера больше сезонов получилось
Подумай над этим
+44
-3
+41
Милнер круто что столько времени провёл в АПЛ на уровне Ливерпуля и Сити, выиграл титулы. Не просто играл в условном Лидсе без достижений.
+41
-1
+40
Ответ sbfgnm7pfx
Странно, Гиггз вроде до сорока бегал, как в 38 у Милнера больше сезонов получилось
С него сняли несколько сезонов за долбёжку жены брата штрафом
+38
-6
+32
Ответ леннорыч-абрамович
"Говорят Гиггз играл в АПЛ 22 сезона и 8 лет спал с женой брата. Я во что бы то ни стало превзойду Гиггза. Как видишь, 23 сезона в АПЛ я уже провел" Милнер своему брату.
У Гиггза 24 сезона в высшей лиги Англии по футболу, Милнеру ещё надо постараться
+18
-2
+16
Здорово, что такой классный парень , как милнер обогнал этого мерзкого персонажа
+39
-24
+15
Милнер как будто на машине времени прилетел из 90-ых в эпоху инстаграм-футболистов )
+13
0
+13
Странно, Гиггз вроде до сорока бегал, как в 38 у Милнера больше сезонов получилось
+17
-4
+13
Ответ KGBeast
Так Гиггз начал играть ещё до создания АПЛ
А, просто обычно стату считают как условно чемпионат Англии, а тут речь конкретно об АПЛ? Тогда понял.
+9
0
+9
Ответ Ебздрогыч
Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса». Родители Ямаля еще даже не были знакомы
Нужно создать новый отсчёт от рождества Ямаля
+9
0
+9
Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса».

Родители Ямаля еще даже не были знакомы
+9
-2
+7
Ответ Ебздрогыч
Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса». Родители Ямаля еще даже не были знакомы
Ямаль - самый молодой футболист, который ещё не родился, а Милнер уже играл?
+6
-1
+5
Последний олд скул АПЛ. Надеюсь попылит до 40 лет
+5
-1
+4
Легенда.
+3
0
+3
Да что этот Миллз себе позволяет?
+2
0
+2
Ответ Джанлука Нальюка
Здорово, что такой классный парень , как милнер обогнал этого мерзкого персонажа
Не обогнал, если считать адекватно, да и не стоит мешать спортивные заслуги и личную жизнь
+2
0
+2
До рекорда АПЛ по сыгранным матчам осталось всего 20.
+1
0
+1
Легенда!
+1
0
+1
Помню как Джеймс(в составе Ливерпуля) после голевой передачи Салаху заделал сценку, когда изображая старика с палочкой "поковылял" к угловому флажку.
У человека лишь 3 удаления(!!!) за 22 полных сезона во всех матчах.
И вот теперь 23-й сезон в АПЛ.
616 матчей,53 мяча и 75 ассистов.
Фантастика!
+1
0
+1
Легенда, настоящий работяга!
+1
0
+1
Легенда конечно, в этом сезоне вероятней всего обойдет Барри по матчам
+1
0
+1
20 матчей надо сыграть, что бы рекорд Бэрри побить, если без травм то скорее всего в этом сезоне перекроет:)
+3
-2
+1
Милнер - дань уважения ему за Ливерпуль
+2
-1
+1
Миля был всегда бойцом, да он не был звездой первого класса в Сити и Ливерпуле, но его обожали все болельщики вне зависимости от клубных предпочтении
+3
-2
+1
Милнер выиграл все трофеи в АПЛ с МС и потом с Ливерпулем, теперь играет в свое удовольствие и бьёт рекорды!) Железный человек 🦾
+4
-3
+1
Превзошедший.
0
0
0
Ответ riverman1980
Милнер как будто на машине времени прилетел из 90-ых в эпоху инстаграм-футболистов )
Милнер не играл в 90х, а в нулевых гламурных футболистов хватало
0
0
0
Ответ Yury Sin
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
👍👏🔝
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий