Милнер проводит рекордный 23-й сезон в АПЛ. 38-летний хавбек «Брайтона» превзошел Гиггза
Джеймс Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов.
38-летний полузащитник «Брайтона» играет с первых минут в матче первого тура АПЛ против «Эвертона».
Таким образом, Джеймс Милнер начал свой 23-й сезон в АПЛ, что является новым рекордом. Милнер превзошел результат Райана Гиггза, который провел 22 сезона в АПЛ.
Отметим, что Милнер на 7 лет старше главного тренера «Брайтона», 31-летнего Фабиана Хюрцелера.
Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса».
Милнер также играл за «Ньюкасл», «Суиндон» (в аренде), «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Милнер своему брату.
Родители Ямаля еще даже не были знакомы
У человека лишь 3 удаления(!!!) за 22 полных сезона во всех матчах.
И вот теперь 23-й сезон в АПЛ.
616 матчей,53 мяча и 75 ассистов.
Фантастика!