Милнер проводит рекордный 23-й сезон в АПЛ. 38-летний хавбек «Брайтона» превзошел Гиггза

Джеймс Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов.

38-летний полузащитник « » играет с первых минут в матче первого тура АПЛ против « ».

Таким образом, начал свой 23-й сезон в АПЛ, что является новым рекордом. Милнер превзошел результат , который провел 22 сезона в .

Отметим, что Милнер на 7 лет старше главного тренера «Брайтона», 31-летнего Фабиана Хюрцелера.

Англичанин дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса».

Милнер также играл за «Ньюкасл», «Суиндон» (в аренде), «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».