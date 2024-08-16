Мостовой о словах Абаскаля про говно: «Он в «Спартаке» заработал столько, что вкус ветчины знает точно. Я 15 лет прожил в Испании и не слышал такого выражения»

Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о поражении «Гранады».

В первом матче под руководством команда уступила «Альбасете» со счетом 1:2 в 1-м туре , ведя 1:0 по ходу игры.

После матча Абаскаль заявил: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а те, которые нельзя».

«Не слышал такого выражения раньше. 15 лет прожил в Испании и не слышал. Матерный язык везде одинаковый, но, может быть, это выражение из региона, откуда он.

Какая связь между говном и ветчиной? Он заработал в « » столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус. Может лет 20 в спокойно жить», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.