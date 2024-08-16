Мостовой о словах Абаскаля про говно: «Он в «Спартаке» заработал столько, что вкус ветчины знает точно. Я 15 лет прожил в Испании и не слышал такого выражения»

Теги Спартак Ла Лига Александр Мостовой Д2 Испания Гранада Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о поражении «Гранады».

В первом матче под руководством Абаскаля команда уступила «Альбасете» со счетом 1:2 в 1-м туре Сегунды, ведя 1:0 по ходу игры.

После матча Абаскаль заявил: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а те, которые нельзя».

«Не слышал такого выражения раньше. 15 лет прожил в Испании и не слышал. Матерный язык везде одинаковый, но, может быть, это выражение из региона, откуда он.

Какая связь между говном и ветчиной? Он заработал в «Спартаке» столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус. Может лет 20 в Испании спокойно жить», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

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40 комментариев
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Вкус говна знают только те, кто играл в футбол на профессиональном уровне, - подытожил Александр
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А Абаскалю двух лет работы в Спартаке хватило чтобы узнать вкус говна.
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Мостовой даже "поесть говна" Абаскалю спокойно не даëт.
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представляю как неприятно Мостовому слушать, когда нефутбольный человек рассуждает о ветчине
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Ответ 993 Final
Мостовой реально хорошо играл в Испании.
ну и? ©
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Ответ Полуэктов Пётр
"Какая связь между говном и ветчиной?" Если Александру на столько сложно понять связь, то переведем: Эта фраза является аналогом "кто не падал, тот не поднимался".
Неудачная фраза. Чтобы ощутить вкус ветчины, достаточно съесть ветчину. Но, возможно, Абаскаль, наворачивая очередную ложку навоза, до сих пор ждет, когда же начнется ветчина.
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люблю Мостового, всегда коротко и по делу ууахахаха
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Он в Спартаке заработал столько что теперь смело может сказать... Вы Спартак а я в говно
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Понесло рыжего.Или пронесло.
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"Какая связь между говном и ветчиной?"
Если Александру на столько сложно понять связь, то переведем:
Эта фраза является аналогом "кто не падал, тот не поднимался".
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Вот бы увидеть пару игр,
где команда Мостового будет встречаться с командой Абаскаля....
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Ответ Лимит Лимитович
Вкус говна знают только те, кто играл в футбол на профессиональном уровне, - подытожил Александр
вкус говна категории Pro
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Зря вы так
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Блин, я уже подумал, что Саня излечился от Абаскаля. Но, нет!
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Ответ Нейтральный критик
Неудачная фраза. Чтобы ощутить вкус ветчины, достаточно съесть ветчину. Но, возможно, Абаскаль, наворачивая очередную ложку навоза, до сих пор ждет, когда же начнется ветчина.
Это образное выражение, которое означает, что если тебе не с чем сравнивать, то ты не оценишь хорошее.
Например, если возвращаться к ветчине, то не попробовав плохую ветчину, ты не сможешь понять, что перед тобой хорошая, если будешь есть её первой и единственной в жизни.
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А почему это обязательно выражение? Скорее это импульсивная фраза, и не более
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Теперь Мост будет звать Абаскаля - Скарабеем))
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Журналисты знают, что юзеры ждут комментариев от Мостового) как не заняться фансервисом в такой ситуации.
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Ответ T622222
Абаскаль пока ЛЕ не выиграет Саша он него не отстанет 😹
Пока не выиграет чеканя мяч на бровке☝🏻
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Да найди ты другую тему-то...Сними мантию, запишись в библиотеку.
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Ответ Лимит Лимитович
Вкус говна знают только те, кто играл в футбол на профессиональном уровне, - подытожил Александр
Не так) вкус ветчины знают те кто 30 лет играл на высшем уровне. Остальные знают вкус говна
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Понесло рыжего.Или пронесло.
Да уже поздняк - рыжего давно унесли
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эх, Мостовой. Слабовато. Такой шанс был)
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Примечательно, что использован глагол "заработал", а не "получил". Это, точно, Мостовой сказал?
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Ветчина в основном из свинины делается. Совпадение?
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Опять про деньги! )))
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Абаскаль уже уехал, в мостовой продолжает его преследовать
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Сладкая парочка, Мостовой и Абаскаль 😁
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Мостовой следит за жизнью Абаскаля,
как за жизнью "своей бывшей".
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Поработал Абаскаль в НЕкультурной столице, понабрался...
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