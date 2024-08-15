Абена прошел медосмотр для «Спартака». Подписание контракта – в ближайшее время (Metaratings)
Миенти Абена завершает переход в «Спартак».
Центральный защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.
Тренер «Спартака» Деян Станкович работал с Миенти в «Ференцвароше».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего игрока 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года и может быть расторгнут после первого сезона.
Статистику Абены можно изучить здесь.
венгрия
все ли менеджеры уже купили себе по шале на лазурном берегу?
Ну а что,тоже Ференцварош
Реальность - Барак Обама
Будулай весь свой цыганский табор из Венгрии решил привезти
Спартак и без него справляется, приедет он и разницы точно не сделает.
Есть подозрение, что первую и третью букву поменяли местами специально для России
Тоже касается левого защитника, отдали Тавареша и отпустили Классена, а альтернативы не купили, из молодежки и второй команды никого не подтягивают на эту позицию, значит надо ждать усиления.
Опорника так и не дождаться, если только Глебова, и то это больше похоже на то, покупку чтобы другие не купили.