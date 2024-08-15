Абена прошел медосмотр для «Спартака». Подписание контракта – в ближайшее время (Metaratings)

Миенти Абена завершает переход в «Спартак».

Центральный защитник « » и сборной Суринама прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.

Тренер « » работал с Миенти в «Ференцвароше».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего игрока 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года и может быть расторгнут после первого сезона.

Статистику Абены можно изучить здесь.