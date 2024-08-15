Абена прошел медосмотр для «Спартака». Подписание контракта – в ближайшее время (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Миенти Абена Футбол

Миенти Абена завершает переход в «Спартак».

Центральный защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.

Тренер «Спартака» Деян Станкович работал с Миенти в «Ференцвароше».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего игрока 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года и может быть расторгнут после первого сезона.

Статистику Абены можно изучить здесь.

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51 комментарий
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спортивный директор для мебели, опять тренер кого хочет того и привозит
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Ответ Никита Тулаев
а ты б наверное нам Терри привез. Ты Видича знал до Спартака? к чему такой негатив?
потому что это 30 летний африканец из чемпионата Венгрии, топ трансфер ты считаешь?
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Че за мукунка?
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Ответ Усатый КозлоБык
Че за мукунка?
Он хороший
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29 лет
венгрия
все ли менеджеры уже купили себе по шале на лазурном берегу?
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Помню сборная Суринама неплохо выступила в Фильме “в поисках приключений "
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Ответ SMART789
29 лет венгрия все ли менеджеры уже купили себе по шале на лазурном берегу?
Лазурный , ты что здесь забыл?
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Того и глядишь,что Станкович не заметит как Черчесова подпишет
Ну а что,тоже Ференцварош
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Ожидание - турок
Реальность - Барак Обама
Будулай весь свой цыганский табор из Венгрии решил привезти
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Ну, это же бред сумасшедшего. Я бы еще понял, если бы на крайний случай Жиго вернули, хоть какой-то смысл был бы. А тут, что за недоразумение?! Так еще и в легионерский слот, да лучше бы эти деньги + затраты на Маркиньоса пошли бы на турка. Сейчас Дуарте поправится, там еще Чернов будет на подхвате, куда будут девать такую прекрасную покупку?
Спартак и без него справляется, приедет он и разницы точно не сделает.
+8
-2
+6
Ответ Никита Тулаев
а ты б наверное нам Терри привез. Ты Видича знал до Спартака? к чему такой негатив?
Ты реально не понимаешь, что это шлак а не усиление?
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Ответ Даниил Кемпель
спортивный директор для мебели, опять тренер кого хочет того и привозит
Барко ж сам приехал. Без спортивного директора.
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Видимо совсем слаб, раз не за Нидерланды, а Суринам.
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Поживем, увидим, что за персонаж.
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Ответ Усатый КозлоБык
Че за мукунка?
Абэма
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Спасибо Вам руководство, что таких игроков подписываете, с таким бюджетам это просто пазор, с такими транферами Спартак не когда и не чего не выйграет
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единственный плюс на первый взгляд - рост за 190. а то мелковата у спартака защита.
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это же игрок ротации, на случай травм чернова и бабича
+3
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Ответ Leon Spartac
Спасибо Вам руководство, что таких игроков подписываете, с таким бюджетам это просто пазор, с такими транферами Спартак не когда и не чего не выйграет
Только НИКОГДА и НИЧЕГО
+3
-1
+2
Есть такая команда - сборная Суринама?
+4
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Абена сын Мукунку.
+3
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Не уверен, что он Абена

Есть подозрение, что первую и третью букву поменяли местами специально для России
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Ответ Никита Тулаев
а то что у нас Дуарте Атлетико забрать хочет ты не считаешь?.
никто его не заберёт
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Ответ Жил был пес
Так то суринамец
Спортивный директор отвечает за всю стратегию построения состава, на настоящее и будущее, тренера меняются постоянно, спортдир и нужен чтобы при смене тренера, не оставалось пол команды не нужных игроков , как сейчас в команде ппод абаскаля купленные левоногие бревна
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Ответ Даниил Кемпель
потому что это 30 летний африканец из чемпионата Венгрии, топ трансфер ты считаешь?
Чернов травмирован, Дуарте тоже(плюс слухи что им интересуются Валенсия), Бабич единственный ЦЗ остался, на Маслова надежды нет, Литвинову приходится играть на позиции ЦЗ, если будет кто то на подмене, хоть этот африканец, то может Литвинов уже будет выходить в опорке вместо Умярова. А так получается что его держат на скамейке ради страховки, когда Чернов и Бабич на поле. Я бы очень хотел возвращение Жиго, но увы не верю в тако(
Тоже касается левого защитника, отдали Тавареша и отпустили Классена, а альтернативы не купили, из молодежки и второй команды никого не подтягивают на эту позицию, значит надо ждать усиления.
Опорника так и не дождаться, если только Глебова, и то это больше похоже на то, покупку чтобы другие не купили.
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Ответ Алексей Иванов
Поживем, увидим, что за персонаж.
Сколько поживем? Ему 30 лет и контракт на год
+2
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Тридцатилетний африканец из чемпионата Венгрии... Отмывочная?.
+1
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+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Чернов травмирован, Дуарте тоже(плюс слухи что им интересуются Валенсия), Бабич единственный ЦЗ остался, на Маслова надежды нет, Литвинову приходится играть на позиции ЦЗ, если будет кто то на подмене, хоть этот африканец, то может Литвинов уже будет выходить в опорке вместо Умярова. А так получается что его держат на скамейке ради страховки, когда Чернов и Бабич на поле. Я бы очень хотел возвращение Жиго, но увы не верю в тако( Тоже касается левого защитника, отдали Тавареша и отпустили Классена, а альтернативы не купили, из молодежки и второй команды никого не подтягивают на эту позицию, значит надо ждать усиления. Опорника так и не дождаться, если только Глебова, и то это больше похоже на то, покупку чтобы другие не купили.
литвинов в опорной зоне никакой
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Ответ Bartez1986
Странный трансфер. Есть Бабич, есть Чернов, который вполне норм, есть Дуарте, которого принято критиковать, но он прибавляет. Есть Маслов, как вполне себе нормальная подмена, который точно не портит обедни после восстановления после травмы. Есть Литвинов, который универсал. И тут чувак за 1,5. Есть большие сомнения, что он прям помощник в основе
Дуарте на выход, неужели не понятно
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Ответ sp.msk.86
Только НИКОГДА и НИЧЕГО
Т.е. "пазор" и ещё пяток ошибок тебя не смутили? Только местоимения? )
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