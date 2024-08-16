Зарема о «Спартаке»: «Похоже на «Челси» при Боули – огромное количество игроков на балансе, некоторые непонятно где. Тренеры в открытую зарабатывают на трансферах, но руководству и фанатам все нравится»

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Эсекиэль Барко Зарема Салихова Тодд Боули Футбол

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще непонятно где.

Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон – это Барко.

Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству все нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А у вас по другому было ? Какой придурок постоянно ей звонит или написывает для этих постов ?
+15
-2
+13
«Спаратк» 😂 смех и грех
+10
-3
+7
Ее цитату можно скопировать и вставить в каждый сезон при Федуне
+6
0
+6
У Спартака всю дорогу было бестолковое руководство, в том числе и при Федуне (так сказать, под стать самому владельцу). Это просто надо умудриться с такими гигантскими ресурсами всего один раз чемпионами стать за двадцать лет. Посмешище какое-то, ей-Богу.
+4
0
+4
Заремка похожа на военного аналитика Иана Матвеева. Постоянно несёт чушь на тему, в которой не разбирается.
+5
-3
+2
Зарема больше чем мужик))
+2
0
+2
Сунцова и Салихова подруги что ли?
+2
0
+2
Ответ Marat_NJL
Может, ей военкором стать)
А она фактически и есть военкор, только по футболу. Сама придумала войну со всем белым светом, сама воюет, сама передаёт сводки с фронтов. И ещё успевает варить бешбармак для Лёни.
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Заремка похожа на военного аналитика Иана Матвеева. Постоянно несёт чушь на тему, в которой не разбирается.
Может, ей военкором стать)
+1
0
+1
Ответ Pucheslav
А у вас по другому было ? Какой придурок постоянно ей звонит или написывает для этих постов ?
Вряд ли ей звонят, скорее всего она пишет в тг канал
+3
-2
+1
Чушь полная. В Челси 53 игрока.
В Зените 29, в Спартаке и ЦСКА по 27.
Да и в остальных в рпл примерно также.
+1
0
+1
Ответ Александр
По Спартаку у меня только один вопрос: где их воспитанники? После Димы Сычёва кто то был? У Динамо/ ЦСКА / локо - есть. К Зениту то тоже вопрос
Максименко, Литвинов, частично Игнатов и Денисов, Мелёшин, Зорин. Чем не молодёжь? Не меньше, чем у того же цска сейчас
0
0
0
Ответ Александр
По Спартаку у меня только один вопрос: где их воспитанники? После Димы Сычёва кто то был? У Динамо/ ЦСКА / локо - есть. К Зениту то тоже вопрос
Сычев не воспитанник Спартака) он в питерской Смене больше времени провел, чем в Спартаке)
0
0
0
Ответ angry horse
Везде издеваются над нашим спаратком😁
ой, кто бы ржал, сидите со своими друзьями Кокорина и заряженными узбеками и не высовывайтесь😁
+4
-4
0
Ответ angry horse
Сектантам все равно со времен Червиченко, они привыкли к сплошным унижениям 😁
а смысл сравнивать со времен Червиченко? сравни за последние 30 лет. Сравнишь, или не ответишь? ну или сравни за последние 10 лет. Там на одном уровне. В чём смысл писать про унижения? у коней их не было? что за комплекс? не пробовал быть адекватным человеком?
0
0
0
Ручная писулька Заремы решила поучить нас казуистике? Им самим не смешно?
0
0
0
Зарема, можно подумать при твоём муженьке порядок был. Спроси у него про потраченные 250 миллионов на трансферы и ни одного стоящего игрока.
0
0
0
Уж не Зареме об этом говорить. При Федуне было не лучше.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Федун, Зареме скучно ! Купи ей клуб Медиалиги !
Не её уровень.
0
0
0
Все правильно сказала
0
0
0
Не похоже на Боули. В составе всего 3 вратаря, а не 8 за 15+ лимонов баксов
0
0
0
Ой, как будто при Федуне брали трофей за трофеем.
0
0
0
Что она несёт? Ротация не нужна, усилиться не нужно? Абена, как и Жозе, конечно, сомнительные усиления, но и покупаются за копейки
0
0
0
Ага, а при тебе Федуне Спартак был белый и пушистый))) клоунесса приличная, звездит и не краснеет
0
0
0
Они не зарабатывают а осваивают деньги.
0
0
0
Федун, Зареме скучно !
Купи ей клуб Медиалиги !
0
0
0
А в Челски Поч или Мареска заоабатывали на трансферах?
Такое возможно только в народной команде
0
0
0
Причём с 2003-го года.
0
0
0
Челси Боули никто не переплюнет
0
0
0
Боули по сравнению с Федуном пацан
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий