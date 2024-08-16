Зарема о «Спартаке»: «Похоже на «Челси» при Боули – огромное количество игроков на балансе, некоторые непонятно где. Тренеры в открытую зарабатывают на трансферах, но руководству и фанатам все нравится»

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Спартак» очень похож на « » периода . Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще непонятно где.

Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон – это .

Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству все нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.