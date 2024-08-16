Зарема о «Спартаке»: «Похоже на «Челси» при Боули – огромное количество игроков на балансе, некоторые непонятно где. Тренеры в открытую зарабатывают на трансферах, но руководству и фанатам все нравится»
Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».
«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще непонятно где.
Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон – это Барко.
Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству все нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В Зените 29, в Спартаке и ЦСКА по 27.
Да и в остальных в рпл примерно также.
Купи ей клуб Медиалиги !
Такое возможно только в народной команде