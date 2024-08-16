Слот заявил, что Диас остается в «Ливерпуле» на фоне интереса «Барсы» и «Ман Сити»: «Будущее Луиса – с нами. Он важная часть команды»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Арне Слот Луис Диас Футбол

Арне Слот заявил, что Луис Диас останется в «Ливерпуле».

Ранее сообщаалось об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».

«Не удивлен, что слышу спекуляции вокруг Луиса Диаса. Но его будущее с нами.

Мне понравилось то, что я увидел в его игре. Он важная часть «Ливерпуля, и надеюсь, что и останется ей в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер команды Арне Слот.

В прошлом сезоне Луис Диас забил 8 голов и сделал 5 передач в 37 матчах АПЛ.

21 комментарий
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Если бы Ливер еще и Диаса слил без летних покупок, то Слот мог бы заподозрить не ладное)
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Ответ Roman
Никакого интереса Сити не было, сам клуб заявил, что это фейк
источник Roman владеет стопудовой инфой 🤣
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на фоне отсутствия трансферов это было бы странным.
Луис при всей своей противоречивости очень ценный игрок.
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Ответ Kapik Kapik
Правда? Прям тебя набрали?))
Так-то новость здесь была с опровержением Сити.
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Обычно когда так говорят, через пару дней объявляют трансфер
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Ответ Roman
Сам клуб Ман Сити заявил, что никакого интереса к Диасу нет. Кому мне лучше верить: Бубе или Ман Сити?
мошенникам из Ман Сити уже никто не верит, только Roman 😁
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Ответ Buba
источник Roman владеет стопудовой инфой 🤣
Так это Фабрицио Romanо на спортсе, ты думай, с кем споришь😎
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Читал, Барса предлагает вариант обмена один в один на ДеЙонга. Но сам Френки вряд ли согласиться, так как Лапорта и Ко ему должны три эшелона денег, от которых он не собирается отказываться НИ ЗА ЧТО
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Ответ Крэнг
Так это Фабрицио Romanо на спортсе, ты думай, с кем споришь😎
ты заставил меня задуматься 😡
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Ответ mr Gadisov
Обычно когда так говорят, через пару дней объявляют трансфер
Ты чемпионат перепутал
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Ответ ta-tosha
Думаю, Диас при Слоте будет играть много лучше. Теперь не будет ни Геген прессинга, ни высокой линии обороны, за что его лень и IQ справедливо сношали все, включая меня. И будет больше позиционки, в которой он очень силен. Посмотрим, весна покажет кто где срал
а что при голландце Слоте будет делать голландец Гапко, который лучше всего чувствствует себя на левом краю?
- Я говорил с ним [Арне Слотом], и, очевидно, он видит меня левым вингером. Да, думаю, он видит меня именно так.(с)
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