Слот заявил, что Диас остается в «Ливерпуле» на фоне интереса «Барсы» и «Ман Сити»: «Будущее Луиса – с нами. Он важная часть команды»

Арне Слот заявил, что Луис Диас останется в «Ливерпуле».

Ранее сообщаалось об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Барселоны» и « ».

«Не удивлен, что слышу спекуляции вокруг . Но его будущее с нами.

Мне понравилось то, что я увидел в его игре. Он важная часть « , и надеюсь, что и останется ей в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер команды .

В прошлом сезоне Луис Диас забил 8 голов и сделал 5 передач в 37 матчах .