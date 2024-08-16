Слот заявил, что Диас остается в «Ливерпуле» на фоне интереса «Барсы» и «Ман Сити»: «Будущее Луиса – с нами. Он важная часть команды»
Арне Слот заявил, что Луис Диас останется в «Ливерпуле».
Ранее сообщаалось об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».
«Не удивлен, что слышу спекуляции вокруг Луиса Диаса. Но его будущее с нами.
Мне понравилось то, что я увидел в его игре. Он важная часть «Ливерпуля, и надеюсь, что и останется ей в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер команды Арне Слот.
В прошлом сезоне Луис Диас забил 8 голов и сделал 5 передач в 37 матчах АПЛ.
Луис при всей своей противоречивости очень ценный игрок.
- Я говорил с ним [Арне Слотом], и, очевидно, он видит меня левым вингером. Да, думаю, он видит меня именно так.(с)