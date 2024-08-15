Данил Круговой: «Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ. Они скупают лучших»

Данил Круговой высказался о силе состава «Зенита».

«У « » хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших.

Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ», – сказал защитник , выступавший за петербуржцев.

«Зенит» выиграл все 7 матчей на старте сезона во всех турнирах с общим счетом 22:2. Клуб лидирует в Мир , опережая ближайших конкурентов, «Динамо» и «Локомотив», на 3 очка.