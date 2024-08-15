Данил Круговой: «Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ. Они скупают лучших»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой высказался о силе состава «Зенита».

«У «Зенита» хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших.

Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ», – сказал защитник ЦСКА, выступавший за петербуржцев.

«Зенит» выиграл все 7 матчей на старте сезона во всех турнирах с общим счетом 22:2. Клуб лидирует в Мир РПЛ, опережая ближайших конкурентов, «Динамо» и «Локомотив», на 3 очка.

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34 комментария
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а надо худших, как некоторые?
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Адамов, Горшков, Родригао, Алип, Волков, Мостовой,Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан- Сергеев (Изидор)
Хороший состав, чего и говорить.
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...поэтому меня продали...
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Ответ Antonio Gaudi
Адамов, Горшков, Родригао, Алип, Волков, Мостовой,Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан- Сергеев (Изидор) Хороший состав, чего и говорить.
Ахметов получается в 3 составе
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Зенит действительно берёт хороших игроков, а шлак отсеевает. Уж тебе ли этого не знать!
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верно, а худших отпускаем, кому как ему не знать
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Даже второй состав «Зенита»...Они скупают лучших»

Так Волков, Изидор и Ахметов узнали, что они лучшие.
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Можно подумать, если бы деньги, условия и управление в любом другом клубе были лучше, то они поступали бы по-другому. К чему эти «уколы» в воздух?
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Ответ Ilya_Panchenko
Ахметов получается в 3 составе
Я даже забыл о его существовании. Довольно бессмысленном, кстати, в футбольном отношении.
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Иди учись ауты вбрасывать.
Круговой какой-то недалёкий совсем, судя по всему. Ещё вчера втихаря кинул клуб, а сегодня рассуждает.
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Караваев здесь при чем ? Он в первом.
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Не боролся бы.
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В Зените, говорить не давали, судя по нынешней активности
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С тобой вот только ошиблись.
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Ответ Antonio Gaudi
Адамов, Горшков, Родригао, Алип, Волков, Мостовой,Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан- Сергеев (Изидор) Хороший состав, чего и говорить.
Ну так, то Горшков, Родригао, Алип, Мостовой, Артур, Сергеев, Изидор - это все были бы игроки основы в любом другом клубе РПЛ. Волков был основной в Краснодаре
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Ответ Overkiller
...поэтому меня продали...
его никто не продавал, лол
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"Данил Круговой: ... Они скупают лучших".
Теперь понятно почему ты сбежал. Ты ж к ним не относишься.
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Мальчика можно вывезти из одного городка, а ...
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Третий будет крепким середняком, четвёртый будет бороться за выживание, а пятый жто команда "лифт"?)
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Шок контент, срочная новость!
Чемпион страны планирует усилиться посредственным футболистом. Прямо сейчас скауты Зенита просматривают матчи второй лиги.
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А ты оказался слабым.
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Круговой, вот я иду в магазин и покупаю: "масло" за 50, макароны за 30, колбасу за 60. Квартиру снимаю за 20000
Машина копейка, кроссовки Abibas)
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Ну так это же чудно!!!
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Так и есть.
Зениту есть чем гордиться.
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А посредственных отдают в ЦСКА и Ростов, все верно
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