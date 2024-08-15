Данил Круговой: «Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ. Они скупают лучших»
Данил Круговой высказался о силе состава «Зенита».
«У «Зенита» хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших.
Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ», – сказал защитник ЦСКА, выступавший за петербуржцев.
«Зенит» выиграл все 7 матчей на старте сезона во всех турнирах с общим счетом 22:2. Клуб лидирует в Мир РПЛ, опережая ближайших конкурентов, «Динамо» и «Локомотив», на 3 очка.
Хороший состав, чего и говорить.
Так Волков, Изидор и Ахметов узнали, что они лучшие.
Круговой какой-то недалёкий совсем, судя по всему. Ещё вчера втихаря кинул клуб, а сегодня рассуждает.
Теперь понятно почему ты сбежал. Ты ж к ним не относишься.
Чемпион страны планирует усилиться посредственным футболистом. Прямо сейчас скауты Зенита просматривают матчи второй лиги.
Машина копейка, кроссовки Abibas)
Зениту есть чем гордиться.