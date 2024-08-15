Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы – 5. Он обошел Гвардиолу

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы.

Благодаря победе «Реала» над «Аталантой» (2:0) итальянец в 5-й раз завоевал Суперкубок Европы.

Анчелотти обошел по этому показателю Пепа Гвардиолу, у которого 4 победы.

Пеп смог догнать тренера «Реала» в прошлом году, когда победил в Суперкубке УЕФА с «Ман Сити».

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38 комментариев
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Папа Карло 😎🚬 !
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Анчи - величайший тренер в истории футбола.
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Величайший!👑🇮🇹 Отец футбола!
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
вот тогда об этом и поговорим
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
Гвардиола — окей.
Бенитес — ээээ... окей... ещё можно натянуть как-то

НО ЭНРИКЕ?! ЭНРИКЕ ЛУЧШЕ АНЧЕЛОТТИ?! ТЫ УГАРАЕШЬ?
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣 держиииии 🧯
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
Кстати помню Карл Наполи и Эвертон тренировал , и тогда все подумали что он на спаде , а он взял и ЛЧ одну за другой кушает .
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Ответ Франческо Тортик
Анчи - величайший тренер в истории футбола.
Величайший это Романцев и Сэр Алекс Фергюсон .
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Ответ поколение пепси
У Анчи карьера на излёте, Гвардиола ещё лет 15 будет тренировать, ещё обгонит его во всём возможно
В сити же он не вечно, может обогнать, если когда-нибудь возглавит Реал)
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Анчелотти
Фергюсон
Моуринью
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Ответ BAYER Santa
Величайший это Романцев и Сэр Алекс Фергюсон .
Ваше мнение я услышал, спасибо.

Анчи - величайший тренер в истории футбола. Останусь при своем.
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Ответ S.CLOWN
чего их восхвалять если по факту Пеп лучший тренер в мире и а МС сильнейший клуб Европы?
Ты знаешь кто спорит тот амна не стоит, поэтому я не буду тебе доказывать, так что подушка тебе в помощь.
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Ответ Bleck Ridermen
Когда БПМФ не о чём, её ФанФРИКИ восхваляют мансити и лысого шарлатана, а чего удивляться то , это традиция🌚
чего их восхвалять если по факту Пеп лучший тренер в мире и а МС сильнейший клуб Европы?
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Ответ Raul14
Карло батя лысого шарлатана!
Пеп как тренер сильнее и успешнее
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Ответ BAYER Santa
Это как ? Не пойму , кому сливал .?
Монпелье
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Ответ Tristan...
Анчелотти типа может? Он даже с ПСЖ сливал чемпионат одной команды
Это как ? Не пойму , кому сливал .?
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Ответ BAYER Santa
Пеп только и может что с богатым командами работать . Без денег он ноль.
Анчелотти типа может? Он даже с ПСЖ сливал чемпионат одной команды
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Ответ S.CLOWN
Анчилотти брал трофеи только с РМ,Челси,Баварией и Миланом,кто из них был бедным?
Да ???? Спартак бомбил Севилью 5-1 .
И если бы не стратег то взял бы ЛИГУ ЕВРОПУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ BAYER Santa
Он сам Давал интервью где говорит . Айм, Пеп , Я онли с Рич командами . Онли
Анчилотти брал трофеи только с РМ,Челси,Баварией и Миланом,кто из них был бедным?
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
Бенитеса?!? Серьезно?!?
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Ответ BAYER Santa
Величайший это Романцев и Сэр Алекс Фергюсон .
Венгера и Арриго Сакки забыли. Тоже строили величайшие команды
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Карло батя лысого шарлатана!
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У Анчи карьера на излёте, Гвардиола ещё лет 15 будет тренировать, ещё обгонит его во всём возможно
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Ответ BAYER Santa
Величайший это Романцев и Сэр Алекс Фергюсон .
Романцев если только в РПЛ
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Ответ ......... корты Бублика
😁потом, если вдруг Реал выиграет требл, ну так на вскидку- ты только не убегай за батарею, чтоб мы тебя всем спортсом не искали
ок
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Ответ S.CLOWN
поговорим когда физрук выиграет столько сколько Пеп выиграл в свои годы,ага,то есть никогда.
😁потом, если вдруг Реал выиграет требл, ну так на вскидку- ты только не убегай за батарею, чтоб мы тебя всем спортсом не искали
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