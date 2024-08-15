Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы – 5. Он обошел Гвардиолу

Карло Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы.

Благодаря победе «Реала» над «Аталантой» (2:0) итальянец в 5-й раз завоевал .

обошел по этому показателю , у которого 4 победы.

Пеп смог догнать тренера « » в прошлом году, когда победил в Суперкубке УЕФА с « ».