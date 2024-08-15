Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы – 5. Он обошел Гвардиолу
Карло Анчелотти вновь стал рекордсменом по победам в Суперкубке Европы.
Благодаря победе «Реала» над «Аталантой» (2:0) итальянец в 5-й раз завоевал Суперкубок Европы.
Анчелотти обошел по этому показателю Пепа Гвардиолу, у которого 4 победы.
Пеп смог догнать тренера «Реала» в прошлом году, когда победил в Суперкубке УЕФА с «Ман Сити».
Бенитес — ээээ... окей... ещё можно натянуть как-то
НО ЭНРИКЕ?! ЭНРИКЕ ЛУЧШЕ АНЧЕЛОТТИ?! ТЫ УГАРАЕШЬ?
Фергюсон
Моуринью
Анчи - величайший тренер в истории футбола. Останусь при своем.
И если бы не стратег то взял бы ЛИГУ ЕВРОПУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!