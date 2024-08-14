Писарский близок к переходу в «Сочи» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа

Владимир Писарский близок к переходу в «Сочи».

По информации Sport24, переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего до конца сезона находятся на финальной стадии согласования. Сегодня Писарский должен вылететь в .

Аренда будет включать в себя право выкупа.

В двух матчах текущего сезона форвард не забил ни одного гола. Его контракт с самарским клубом действует до 2026 года.

В прошлом сезоне в 22-х матчах Писарский забил 4 гола. Его статистика – здесь.