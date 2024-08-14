Писарский близок к переходу в «Сочи» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский близок к переходу в «Сочи».

По информации Sport24, переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего до конца сезона находятся на финальной стадии согласования. Сегодня Писарский должен вылететь в Сочи.

Аренда будет включать в себя право выкупа.

В двух матчах текущего сезона форвард не забил ни одного гола. Его контракт с самарским клубом действует до 2026 года.

В прошлом сезоне в 22-х матчах Писарский забил 4 гола. Его статистика – здесь.

30 комментариев
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Надо снова поменять фамилию, с этой не везет вообще
+73
-3
+70
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо снова поменять фамилию, с этой не везет вообще
Не не везет. Просто это деревяшка с 1 аномальным сезоном, а сейчас всё встало на свои места. Агаларов такой же.
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+57
При переходе в Сочи нападающий возьмёт фамилию Сочивой
+53
0
+53
а столько шума было, ролики по ТВ. отступные для клубов отдельно, для Зенита отдельно. а по итогу как обычно пшик да и только
+27
-1
+26
Сычевой был неплох. Писарский вообще какой-то деревянный.
+25
-1
+24
Игра ушла а как на счёт понтов?
+12
-1
+11
Будет выступать под псевдонимом Жемчужный
+8
0
+8
Ответ Aleksey Yashin
При переходе в Сочи нападающий возьмёт фамилию Сочивой
Сочи действительно выть придётся, если у них в атаке будет нападающий, забивающий раз в 10 матчей.
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+5
Писарский какой-то деревянный. Верните Сычевого!
+5
0
+5
Брать надо Сычевого! Писарский хуже
+4
0
+4
Ответ Roy Keane
а столько шума было, ролики по ТВ. отступные для клубов отдельно, для Зенита отдельно. а по итогу как обычно пшик да и только
И ему уже 28😐
+5
-1
+4
Ответ ОттоДракула
Не не везет. Просто это деревяшка с 1 аномальным сезоном, а сейчас всё встало на свои места. Агаларов такой же.
Не соглашусь
Агаларов забивал полукривые голы, замкнув там/тут, часто прям в суматохе вл вратарской + прям оверперфоманс был по реализации (забивал то, что не должен).

А Володя играл достаточно разносторонне, и скиллы были, и удар, в целом голы достаточно разные. То есть в отличие от Агаларова, ощущения, что ему просто везет - не было.
Но в КС что-то совсем не задалось, да. И расслабился мб, и Осинькин постоянно акцентировал, что видно "нет школы", не даёт того, что нужно. Часто выходит на замену и вообще на фланге тусуется, причём опускаясь к центральной линии.
Думаю, просто заморачивается сильно и ломает себя под другую игру, вот и не получается. Ему нужно в команде, где больше свободы дадут, и где уверенности наберётся, снова мб и заиграет тогда
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Если на замену приедет Ваня Сергеев - то хороший мув
+1
0
+1
Ответ King_X
Не соглашусь Агаларов забивал полукривые голы, замкнув там/тут, часто прям в суматохе вл вратарской + прям оверперфоманс был по реализации (забивал то, что не должен). А Володя играл достаточно разносторонне, и скиллы были, и удар, в целом голы достаточно разные. То есть в отличие от Агаларова, ощущения, что ему просто везет - не было. Но в КС что-то совсем не задалось, да. И расслабился мб, и Осинькин постоянно акцентировал, что видно "нет школы", не даёт того, что нужно. Часто выходит на замену и вообще на фланге тусуется, причём опускаясь к центральной линии. Думаю, просто заморачивается сильно и ломает себя под другую игру, вот и не получается. Ему нужно в команде, где больше свободы дадут, и где уверенности наберётся, снова мб и заиграет тогда
Он забивал в пустые ворота после выкатов ему латиносов в Оренбурге!Писапский был дровами им и останется!удара нет обводки нет еще и характер понтореза!
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И с переменой фамилии
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Произошел отрицательный рост)
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за Оренбург чудом в один год наколотил и сдулся
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Пойдёт на старую работу, футбол надоело ему
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зенит возьмёт гуарирапу, а соболева по бороде
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докатился
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тоже фарм?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо снова поменять фамилию, с этой не везет вообще
Агента надо поменять, а ещё лучше вообще отказаться от него. Переход в "Крылья" - решение агента, сломавшее карьеру Володи.
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Ответ ОттоДракула
Не не везет. Просто это деревяшка с 1 аномальным сезоном, а сейчас всё встало на свои места. Агаларов такой же.
с аномальной половиной сезона
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо снова поменять фамилию, с этой не везет вообще
Писочинский, например.
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У него ж другая фамилия вроде была, замуж что ли вышел????
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Ответ ALMANAC
И ему уже 28😐
Зато зарплата 4 миллиона в месяц
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странно сдулся
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