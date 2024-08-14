Писарский близок к переходу в «Сочи» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа
Владимир Писарский близок к переходу в «Сочи».
По информации Sport24, переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего до конца сезона находятся на финальной стадии согласования. Сегодня Писарский должен вылететь в Сочи.
Аренда будет включать в себя право выкупа.
В двух матчах текущего сезона форвард не забил ни одного гола. Его контракт с самарским клубом действует до 2026 года.
В прошлом сезоне в 22-х матчах Писарский забил 4 гола. Его статистика – здесь.
Агаларов забивал полукривые голы, замкнув там/тут, часто прям в суматохе вл вратарской + прям оверперфоманс был по реализации (забивал то, что не должен).
А Володя играл достаточно разносторонне, и скиллы были, и удар, в целом голы достаточно разные. То есть в отличие от Агаларова, ощущения, что ему просто везет - не было.
Но в КС что-то совсем не задалось, да. И расслабился мб, и Осинькин постоянно акцентировал, что видно "нет школы", не даёт того, что нужно. Часто выходит на замену и вообще на фланге тусуется, причём опускаясь к центральной линии.
Думаю, просто заморачивается сильно и ломает себя под другую игру, вот и не получается. Ему нужно в команде, где больше свободы дадут, и где уверенности наберётся, снова мб и заиграет тогда