«МЮ» и «Челси» рассматривают аренду Тоуни с обязательством выкупа. «Брентфорд» хочет 60 млн фунтов за форварда (The Independent)
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен Айвен Тоуни.
«Брентфорд» рассчитывает получить за форварда не менее 60 млн фунтов в случае его продажи этим летом. Контракт 28-летнего игрока истекает в следующем году, и он не готов подписывать новое соглашение, в связи с чем клуб намерен продать его как можно дороже. В январе его оценивали в 100 млн фунтов.
Оба заинтересованных клуба могут рассмотреть вариант аренды футболиста с обязательством выкупа ближе к концу летнего трансферного окна. Ожидается, что к тому времени руководство «Брентфорда» будет менее категоричным, так как не захочет продавать игрока за меньшую цену зимой или отпускать бесплатно через год.
«Челси», активно ищущий нападающих, может обратиться к этому варианту в случае неудачи в переговорах по Виктору Осимхену из «Наполи».
«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в покупке форварда, однако сейчас в приоритете манкунианцев укрепление полузащиты. Они могут согласиться на трансфер в случае его экономической эффективности и соответствия финансовым требованиям.
28-летний Тоуни провел 17 матчей в прошлом сезоне АПЛ, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Хойлунд с Тонеем ротация и конкуренция. Это же прекрасно.
Просто, играет не как Хойлунд.
На фланге он не покажет и половины своих способностей.
Хойлунд сейчас основной.
А Тоуни перейдёт туда, где точно будет играть.
У МЮ есть более важные позиции для усиления.
Плюс ещё Итан Уитли есть.
Самое лучшее, это подтягивать резерв до основы.
И не нужно платить огромные деньги
Короче, 60 лям за него в условиях последнего года контракт и отказа продлевать это дичь. Для сравнения Солянка без всего этого багажа и после удачного сезона всего за 60 в ТТХ перешёл.
С учетом возраста и Зиркзе и Хойлунда не много авантюрно рассчитывать на них во всех матчах как на основных, да и кроме них в центре нападения никто и не сыграет больше, поэтому попробовать взять Тоуни в аренду вполне логичный шаг. Матчей много и время хватит всем, могут быть травмы, да и как план Б на случай навала Тоуни тоже будет полезен
1 год контракта.
Дорого.