«МЮ» и «Челси» рассматривают аренду Тоуни с обязательством выкупа. «Брентфорд» хочет 60 млн фунтов за форварда (The Independent)

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен Айвен Тоуни.

« » рассчитывает получить за форварда не менее 60 млн фунтов в случае его продажи этим летом. Контракт 28-летнего игрока истекает в следующем году, и он не готов подписывать новое соглашение, в связи с чем клуб намерен продать его как можно дороже. В январе его оценивали в 100 млн фунтов.

Оба заинтересованных клуба могут рассмотреть вариант аренды футболиста с обязательством выкупа ближе к концу летнего трансферного окна. Ожидается, что к тому времени руководство «Брентфорда» будет менее категоричным, так как не захочет продавать игрока за меньшую цену зимой или отпускать бесплатно через год.

« », активно ищущий нападающих, может обратиться к этому варианту в случае неудачи в переговорах по Виктору Осимхену из «Наполи».

« » также заинтересован в покупке форварда, однако сейчас в приоритете манкунианцев укрепление полузащиты. Они могут согласиться на трансфер в случае его экономической эффективности и соответствия финансовым требованиям.

28-летний провел 17 матчей в прошлом сезоне , забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.