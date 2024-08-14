«МЮ» и «Челси» рассматривают аренду Тоуни с обязательством выкупа. «Брентфорд» хочет 60 млн фунтов за форварда (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен Айвен Тоуни.

«Брентфорд» рассчитывает получить за форварда не менее 60 млн фунтов в случае его продажи этим летом. Контракт 28-летнего игрока истекает в следующем году, и он не готов подписывать новое соглашение, в связи с чем клуб намерен продать его как можно дороже. В январе его оценивали в 100 млн фунтов.

Оба заинтересованных клуба могут рассмотреть вариант аренды футболиста с обязательством выкупа ближе к концу летнего трансферного окна. Ожидается, что к тому времени руководство «Брентфорда» будет менее категоричным, так как не захочет продавать игрока за меньшую цену зимой или отпускать бесплатно через год.

«Челси», активно ищущий нападающих, может обратиться к этому варианту в случае неудачи в переговорах по Виктору Осимхену из «Наполи».

«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в покупке форварда, однако сейчас в приоритете манкунианцев укрепление полузащиты. Они могут согласиться на трансфер в случае его экономической эффективности и соответствия финансовым требованиям.

28-летний Тоуни провел 17 матчей в прошлом сезоне АПЛ, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Ответ laudrup
Хойлунд, Зиркезе, куда МЮ его воткнет?
Зиркзе другого плана (ложная 9, как жезус, фирмино) и возможно будет и справа играть и центр подстраховывать. Затычка в общем.

Хойлунд с Тонеем ротация и конкуренция. Это же прекрасно.
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+8
Хойлунд, Зиркезе, куда МЮ его воткнет?
+10
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Ответ Cristiano Ronaldo
Тоуни крутой конечно, но после травмы сильно сдал. Очень нравится Уоткинс, как по мне, парень не хуже Кейна играет, но Астон Вилла, его даже за сотку не отдаст.
Какой травмы? Он не играл из-за бана за ставки, хксперт
+5
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+5
уж лучше Осимхен за условные 80, чем Тоуни за 60. а Брентфорд пусть через годик его бесплатно теряет
+3
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Ответ Только Крылья
Еще один черныш. Реал уже почти в африканскую (расово) сборную превратился. В МЮ все больше и больше. Во что превратился европейский футбол(( никакой аутентичности
Здесь ты немного неправ. Не весь европейский футбол, а только топ-клубы потеряли аутентичность. Высшие лиги ведь только верхушки айсберга, а в более низких лигах на 90% одни местные снежки играют. Их во много раз больше.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Точно) Забыл, бывает.
А, ну тогда всё норм. Сори, за немного грубый тон
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+2
Ответ Ksandvankneshas
Какой травмы? Он не играл из-за бана за ставки, хксперт
Точно) Забыл, бывает.
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Ответ Илья Вульвач
Зиркзе другого плана (ложная 9, как жезус, фирмино) и возможно будет и справа играть и центр подстраховывать. Затычка в общем. Хойлунд с Тонеем ротация и конкуренция. Это же прекрасно.
Зиркезе центральный нападающий .
Просто, играет не как Хойлунд.
На фланге он не покажет и половины своих способностей.
Хойлунд сейчас основной.
А Тоуни перейдёт туда, где точно будет играть.
У МЮ есть более важные позиции для усиления.
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МЮ купил напа.
Плюс ещё Итан Уитли есть.
Самое лучшее, это подтягивать резерв до основы.
И не нужно платить огромные деньги
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Только поехавший за него 60 даст. А это как раз Челси и МанЮ.
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Тоуни крутой конечно, но после травмы сильно сдал. Очень нравится Уоткинс, как по мне, парень не хуже Кейна играет, но Астон Вилла, его даже за сотку не отдаст.
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Ответ red hikkikomori
Замутить обмен на Рашфорда было бы топ) Ну можно ещё Эриксена до кучи отдать)
Брентфорд не разведешь на такое полено как Рэшфорд)
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Замутить обмен на Рашфорда было бы топ) Ну можно ещё Эриксена до кучи отдать)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Точно) Забыл, бывает.
Ну а так ты прав, Тоуни вернулся пару раз затащил и все радовались возвращению, брали в фентези...но он быстро потух что-то. Тот же Мбуэмо, который как раз из-за серьёзной травмы много пропустил, вернулся и лучше играл кмк.
Короче, 60 лям за него в условиях последнего года контракт и отказа продлевать это дичь. Для сравнения Солянка без всего этого багажа и после удачного сезона всего за 60 в ТТХ перешёл.
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очень качестыенный нап,по моему субъективному мнению даже лучший английский. Для Челси может стать тем, кто затащит в ЛЧ. хотелось бы посмотреть не него или там или в МС.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Тоуни крутой конечно, но после травмы сильно сдал. Очень нравится Уоткинс, как по мне, парень не хуже Кейна играет, но Астон Вилла, его даже за сотку не отдаст.
Ну Тоуни не был травмирован, его просто забанили.
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Вброс от Брентфорда, поскольку никому оказался не нужен их Тоуни
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Ответ Roy Keane
очень качестыенный нап,по моему субъективному мнению даже лучший английский. Для Челси может стать тем, кто затащит в ЛЧ. хотелось бы посмотреть не него или там или в МС.
4+2 в 17 играх - как-то жидковато для "лучшего английского напа"
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Ответ red hikkikomori
Замутить обмен на Рашфорда было бы топ) Ну можно ещё Эриксена до кучи отдать)
За депутата еще доплачивать придется, чтобы сбагрить его куда-то.
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вот обратно к ценам - за Мерино, ровесника, с тем же годом контракта предлагают 25 млн и мне тут вчера доказывали что это норм, тут 60 млн - это вообще законно?
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Ответ laudrup
Зиркезе центральный нападающий . Просто, играет не как Хойлунд. На фланге он не покажет и половины своих способностей. Хойлунд сейчас основной. А Тоуни перейдёт туда, где точно будет играть. У МЮ есть более важные позиции для усиления.
Хойлунд сейчас на больничном на 1,5 месяца, а Зиркзе только пришел
С учетом возраста и Зиркзе и Хойлунда не много авантюрно рассчитывать на них во всех матчах как на основных, да и кроме них в центре нападения никто и не сыграет больше, поэтому попробовать взять Тоуни в аренду вполне логичный шаг. Матчей много и время хватит всем, могут быть травмы, да и как план Б на случай навала Тоуни тоже будет полезен
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Ответ laudrup
Хойлунд, Зиркезе, куда МЮ его воткнет?
Это из разряда приятных проблем для тренера)
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28 лет.
1 год контракта.

Дорого.
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Купите уже опорника, ну сколько можно напов брать ?))
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Угарте бы взять сначала...
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