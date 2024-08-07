Мбаппе провел первую тренировку в «Реале». Беллингем и другие тоже вернулись из отпуска
Килиан Мбаппе приступил к работе в «Реале».
Француз провел первую тренировку в новой команде. Вместе с остальными футболистами он позанимался в тренажерном зале.
Также в расположение «Реала» вернулись другие футболисты, участвовавшие в турнирах сборных: Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Ферлан Менди.
14 августа «Реал Мадрид» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок Европы в Варшаве.
Фото: realmadrid.com