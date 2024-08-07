Мбаппе провел первую тренировку в «Реале». Беллингем и другие тоже вернулись из отпуска

Килиан Мбаппе приступил к работе в «Реале».

Француз провел первую тренировку в новой команде. Вместе с остальными футболистами он позанимался в тренажерном зале.

Также в расположение « » вернулись другие футболисты, участвовавшие в турнирах сборных: , , , , , .

14 августа « » сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок Европы в Варшаве.

Фото: realmadrid.com