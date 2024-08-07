Мбаппе провел первую тренировку в «Реале». Беллингем и другие тоже вернулись из отпуска

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Евро-2024 Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Ферлан Менди Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Килиан Мбаппе приступил к работе в «Реале».

Француз провел первую тренировку в новой команде. Вместе с остальными футболистами он позанимался в тренажерном зале.

Также в расположение «Реала» вернулись другие футболисты, участвовавшие в турнирах сборных: Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Ферлан Менди.

14 августа «Реал Мадрид» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок Европы в Варшаве.

Фото: realmadrid.com

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ igor0432
А как на последней фотке у Мбаппе носки адик, а башмаки найк? Разве в клубах можно так?
Там ещё трусы "Ивановский трикотаж".
+27
-2
+25
Понеслась!
+20
-3
+17
Ответ igor0432
А как на последней фотке у Мбаппе носки адик, а башмаки найк? Разве в клубах можно так?
У Мбаппе личный контракт с найк, а носки относятся к форме Реала у которых контракт с адиками
+5
0
+5
А как на последней фотке у Мбаппе носки адик, а башмаки найк? Разве в клубах можно так?
+3
0
+3
Ответ igor0432
А как на последней фотке у Мбаппе носки адик, а башмаки найк? Разве в клубах можно так?
Всегда так было. Месси играет в адидасах, а Роналду в найках, например.
+3
0
+3
Папа Карло в 65 лет в какой форме 🔥👍 мне бы так)
+3
-1
+2
Провёл тренировку со своими соотечественниками по "Франции" Африке
+2
-1
+1
не болельщик Реала, но очень хочется посмотреть какая игра будет у команды.
+1
-1
0
В предвкушении начала сезона
0
0
0
ВМБ<БМВ вот увидите
0
0
0
Ответ Yossi
Всегда так было. Месси играет в адидасах, а Роналду в найках, например.
Ну у команды то, единый спонсор же. Или там решают личные контракты?просто для интереса спрашиваю
0
0
0
Ответ Мухаммад Джураев
ВМБ<БМВ вот увидите
Согл. BMW хорошая машина)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий