Роберто заплакал на церемонии прощания с «Барсой»: «Я отдал все, что мог. Кто мог подумать, что я выиграю 25 титулов»

Серджи Роберто заплакал на церемонии прощания с «Барселоной».

32-летний защитник стал свободным агентом после истечения срока контракта с каталонским клубом.

«Спасибо всем, кто здесь находится. В последние годы я видел, как уходят легенды, и сегодня настал мой черед. Будучи куле с рождения, я всегда следил за «Барсой».

В 14 лет я исполнил свою мечту и каждый день наслаждался ею с товарищами по команде, которые стали моими лучшими друзьями. «Ла Масия» всегда будет сердцем клуба, там я усвоил все ценности клуба.

Когда мне было 17 лет, я дебютировал на профессиональном уровне у Луиса Энрике. В 18 лет я дебютировал в первой команде под руководством Гвардиолы. Это был особенный день, мне выпала большая честь.

Я делил раздевалку с кумирами, которые были моими друзьями. У меня были волшебные вечера. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча.

Теперь пришло время для нового опыта. В завершение хочу сказать, что ухожу гордым и счастливым. Я отдал все, что мог.

«Барса» всегда будет клубом всей моей жизни. Уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал экс-защитник «Барселоны» Серджи Роберто.

Воспитанник «Барселоны», выступавший за клуб всю карьеру, заплакал, когда произносил речь.

«Барселона» простилась с Роберто: «Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!»