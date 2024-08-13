Роберто заплакал на церемонии прощания с «Барсой»: «Я отдал все, что мог. Кто мог подумать, что я выиграю 25 титулов»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Пеп Гвардиола Луис Энрике Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто заплакал на церемонии прощания с «Барселоной».

32-летний защитник стал свободным агентом после истечения срока контракта с каталонским клубом.

«Спасибо всем, кто здесь находится. В последние годы я видел, как уходят легенды, и сегодня настал мой черед. Будучи куле с рождения, я всегда следил за «Барсой».

В 14 лет я исполнил свою мечту и каждый день наслаждался ею с товарищами по команде, которые стали моими лучшими друзьями. «Ла Масия» всегда будет сердцем клуба, там я усвоил все ценности клуба.

Когда мне было 17 лет, я дебютировал на профессиональном уровне у Луиса Энрике. В 18 лет я дебютировал в первой команде под руководством Гвардиолы. Это был особенный день, мне выпала большая честь.

Я делил раздевалку с кумирами, которые были моими друзьями. У меня были волшебные вечера. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча.

Теперь пришло время для нового опыта. В завершение хочу сказать, что ухожу гордым и счастливым. Я отдал все, что мог.

«Барса» всегда будет клубом всей моей жизни. Уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал экс-защитник «Барселоны» Серджи Роберто.

Воспитанник «Барселоны», выступавший за клуб всю карьеру, заплакал, когда произносил речь.

«Барселона» простилась с Роберто: «Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!»

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35 комментариев
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Его гол ПСЖ был легендарен, много эмоций вызвал в свое время, и всегда был своим в команде👍🏻одеяло не тянул на себя никогда
+55
-6
+49
Легенда❤️💙
+27
-2
+25
Ответ Pelerin
25 титулов для такого игрока конечно перебор)
Отличный игрок, и что значит такого игрока, настоящий трудолюбивый работяга, Максвелл например вообще один из самых титулованных игроков в истории:))
+21
-6
+15
Спасибо, Серджи!🔵🔴
+7
-1
+6
Ответ kaka10
только фанатики бчк гордятся победой с судейским беспределом
По твоим словам фанаты Реала стыдятся четвертьфинала в 2017 и полуфинала 2018 с бавариейи? Или этосовсемдругое?
+6
0
+6
Не забуду его победный гол против ПСЖ
+11
-6
+5
Ответ Александр Колосов
Я пропустил финал ЛЧ последней, был занят. Не подскажешь, кто выиграл?
Гугл в помощь
+6
-2
+4
Ответ Cosstigan
Его гол ПСЖ был легендарен, много эмоций вызвал в свое время, и всегда был своим в команде👍🏻одеяло не тянул на себя никогда
И проход с Реалом тоже неплох был, когда Месси забил (2:3)
+5
-1
+4
Настоящая легенда Барсы.
+2
-1
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Айтекин был на церемонии?
Главное что тебя там не было
+1
0
+1
Ответ kaka10
только фанатики бчк гордятся победой с судейским беспределом
Отдыхай
+1
0
+1
Ответ as009595@icloud.com
Оставьте Роберто, верните Месси и Бускетса, долой Лапорту и домой Бортомеу✊
Зачем? Чтобы Бармалей снова по 160 миллионов за всяких Коутиньо и Дембеле платил?
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Ответ Фруктовый Кефир
Может кто объяснить, почему он легенда Барсы? И чем он так легендарен? Сидел на скамейке всю карьеру в Барсе, изредка выходя на поле.
где написано, что Роберто легенда? он - воспитанник клуба, один из капитанов, представитель поколения победителей, этого никто не отнимет
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Ответ angry horse
Для них и Кубок Гампера оказывается не под силу 😁
Это был следующий вопрос)))
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Ответ Cosstigan
Его гол ПСЖ был легендарен, много эмоций вызвал в свое время, и всегда был своим в команде👍🏻одеяло не тянул на себя никогда
Прикол в том, что ни гол ПСЖ, ни передача на Месси титулов не принесла. Яркие события, но с точки зрения эффективности не очень
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Ответ kaka10
только фанатики бчк гордятся победой с судейским беспределом
Только обиженные хейтеры называют тот великий камбек судейским беспределом
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Спасибо за 8-2 легенда! Навсегда в нашей памяти😁
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Спасибо за всё, Серджи Роберто! Всегда выкладывался на максимум, когда выходил на поле! Видно, что любит клуб всем сердцем!
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Топом не когда не был, но всегда играл за Барселону с сердцем, настоящий игрок преданный клубу, я могу только пожелать ему удачи во всех делах и здоровья
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Наче даже прощальную церемонию не устроили, типичный рыал:)) Позорище:)) Зато очередного наемника из Африки презентовали:))
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Голосом Джигарханяна:
"Что, выгнали ?". ;-)
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Кайф)
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