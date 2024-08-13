«Барса» не продала Роке в «Эвертон» за 25+3 млн евро и просит 30-35 млн – переговоры продолжаются. 19-летний форвард интересен «Борнмуту» и «Аль-Иттихаду»
Витор Роке может продолжить карьеру в АПЛ.
Сообщалось, что «Барселона» не рассчитывает на 19-летнего форварда в следующем сезоне и решила продать игрока или отдать в аренду.
По данным Diario Sport, в подписании Роке заинтересованы «Эвертон» и «Борнмут», «Аль-Иттихад» также следит за ситуацией. Сам игрок и его агент считают предпочтительными варианты из АПЛ – ранее Роке отклонил предложение «Аль-Хилаля».
Отмечается, что «Барселона» предпочитает продать бразильца, опасаясь, что его трансферная стоимость снизится в случае неудачной аренды.
Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что «Барселона» уже отклонила стартовое предложение «Эвертона» на 25+3 миллиона евро – каталонский клуб запрашивает за Роке 30-35 млн евро, переговоры между клубами продолжаются.
Надеюсь, что у Ямаля получится без травм как-то и в целом хорошо провести сезон. Потому что его так же начнут сливать любящие Деку с Лапортой и хейтить обожающие фаны.
сильно
С Йовичем было также. Купили за 65, отдали бесплатно.
Рейньера купили, в итоге сразу начали сплавлять в аренду.
Ошибки в трансферах совершают все клубы, даже? Или только Барса?
а 50 и 58 млн - это нормальная цена за готовых игроков, уже не юниоров, и ещё далеко не стариков, сборников, игравших значимые роли в своих прежних клубах (в отличии от скамеечника МС Торреса)
а если выплачиваются бонусы, значит на них наиграли, выполнили условия
Рафинья за 60+ прям топ ?