«Барса» не продала Роке в «Эвертон» за 25+3 млн евро и просит 30-35 млн – переговоры продолжаются. 19-летний форвард интересен «Борнмуту» и «Аль-Иттихаду»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Борнмут Аль-Иттихад Джидда Витор Роке Футбол

Витор Роке может продолжить карьеру в АПЛ.

Сообщалось, что «Барселона» не рассчитывает на 19-летнего форварда в следующем сезоне и решила продать игрока или отдать в аренду.

По данным Diario Sport, в подписании Роке заинтересованы «Эвертон» и «Борнмут», «Аль-Иттихад» также следит за ситуацией. Сам игрок и его агент считают предпочтительными варианты из АПЛ – ранее Роке отклонил предложение «Аль-Хилаля».

Отмечается, что «Барселона» предпочитает продать бразильца, опасаясь, что его трансферная стоимость снизится в случае неудачной аренды.

Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что «Барселона» уже отклонила стартовое предложение «Эвертона» на 25+3 миллиона евро – каталонский клуб запрашивает за Роке 30-35 млн евро, переговоры между клубами продолжаются.

52 комментария
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Сколько прошло? Пол годика?
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Ответ ОттоДракула
А покупали его нахрена?
Надо было показать, что не хуже Мадрида, раз те берут Эндрика, то мы Роке и раньше.
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Будет забавно если он топово заиграет спустя сезон
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Человека взяли вроде как на перспективу, долго вели, отвалили бабки из рычага и вырвали зачем-то зимой, а не летом как все нормальные клубы. Как итог: пытаются избавиться любым способом. Что это если не клоунада?
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Ответ superbro
Будет забавно если он топово заиграет спустя сезон
у Дайча вполне может
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А покупали его нахрена?
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Ответ ОттоДракула
А покупали его нахрена?
Изначально хотели Эндрика, но он выбрал Реал. Чтобы не упасть в грязь лицом перед болельщиками, Лапорта решил сделать ставку на Роке, якобы он не хуже Эндрика и Барса только в плюсе от того, что подписали именно его. Поэтому Лапорта и блокировал его продажу изначально и привёз в Барсу уже в январе. Хави он был не нужен, он просил полузащитника вместо Гави, но популизм Лапорты оказался выше.
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Ответ Никита Смолов
Не то что Азар в Реале ?) 😌
А с Азаром где была клоунада ?
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Ответ Андрей Яременко
Все такие умные…! Если продают , значит не оправдал надежды
так не понятно какие надежды были - тупо ответ Реалу на Эндрика, а то что он не нужен был Хави - Деку и Лапорте пофиг, главное фасон не уронить
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Вот придёт Клеман Лангле за зп, тогда продадут
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Ответ superbro
Будет забавно если он топово заиграет спустя сезон
Почему нет. Игрок хороший, показатели отличные. Да и Барса его не списывает как других. Либо аренда либо продажа за хорошие деньги
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Ответ denvaskar
Сколько прошло? Пол годика?
Как главный проспект становится обузой. И как бы его продать.

Надеюсь, что у Ямаля получится без травм как-то и в целом хорошо провести сезон. Потому что его так же начнут сливать любящие Деку с Лапортой и хейтить обожающие фаны.
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Реально мутная история
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Если уйдет в СА через полгода после такого расхайпленного трансфера в Барсу, это будет нереальный провал. Ну Барселона зато хоть деньги отобьет
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За Роке пусть Деку с Лапортой возвращают деньги в кассу Барсы:)))
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Арабы предлагают больше, агент хочет в АПЛ, сам Роке хочет в Барсе остаться - Бермудский треугольник!
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Сейчас Ларпота довыеживается, Роке останется тусовать в Барсе до зимы, и придётся ещё кого-то то из академии обедов лишить, чтобы это бразильское дно зарегать..))
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Ответ Вячеслав Новиков
Реально мутная история
Что тут мутного, хотят отбить потраченное.
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нда, купить зимой, что бы продать летом хотя бы за те-же деньги
сильно
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Ответ Evgen_Hazard
Человека взяли вроде как на перспективу, долго вели, отвалили бабки из рычага и вырвали зачем-то зимой, а не летом как все нормальные клубы. Как итог: пытаются избавиться любым способом. Что это если не клоунада?
Ошиблись, не заиграл. Это клоунада? Перейдёт, деньги вернутся, сам игрок получит новый шанс. Это плохо?
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Ответ Дмитрий Формусатий
А с Азаром где была клоунада ?
С Азаром была клоунада. С итекающим через год контактом его купили за 140 (там набежало бонусов за командные достижения), а он не принёс Реалу пользу, лечился и получал огромную зарплату. В итоге ушёл бесплатно.
С Йовичем было также. Купили за 65, отдали бесплатно.
Рейньера купили, в итоге сразу начали сплавлять в аренду.
Ошибки в трансферах совершают все клубы, даже? Или только Барса?
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Ответ Evgen_Hazard
Человека взяли вроде как на перспективу, долго вели, отвалили бабки из рычага и вырвали зачем-то зимой, а не летом как все нормальные клубы. Как итог: пытаются избавиться любым способом. Что это если не клоунада?
Не клоунада, а больше чем клоунада. Не забывай про какой клуб идёт речь.
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Ответ Никита Смолов
Не то что Азар в Реале ?) 😌
А с Азаром где была клоунада ?
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Ответ Любезный Коссутий
у Дайча вполне может
Скорее к Ираоле в Борнмут надо.🤔🤔🤔
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Ответ superbro
Будет забавно если он топово заиграет спустя сезон
И лапорта за него опять тридцатку отвесит, а потом будет жаловаться, что Реал ему козни строит
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Чистейший откат.
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Скорее всего, в истории с этим бразилом имел место какой-то распил. Иначе эту сагу не объяснить.
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Ответ & Co1366
Арабы предлагают больше, агент хочет в АПЛ, сам Роке хочет в Барсе остаться - Бермудский треугольник!
Стоит арабам сдвинуться в пользу агентских и сам Роке захочет в Аравию. Бразильцы все падкие.осталось с Лапортой урегулировать, а там гонор помимо(не обделаться бы на чистом трансфере) сейчас завалит ценник, как за Ямаля, не менее.
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Ответ Дмитрий Формусатий
Кунде прям топ ? Рафинья за 60+ прям топ ?
"прям топы" стоят дороже 60+
а 50 и 58 млн - это нормальная цена за готовых игроков, уже не юниоров, и ещё далеко не стариков, сборников, игравших значимые роли в своих прежних клубах (в отличии от скамеечника МС Торреса)
а если выплачиваются бонусы, значит на них наиграли, выполнили условия
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Ответ TAGAY
такое ощущение что только Барса ошиблась в истории. дружище, бывали и супертопы после топового сезона переходя сдувались, яркие примеры Азар и Кака! были и Шахины да рейньеры из молодых. у всех такие косяки! у Челси там можно человек 20 найти за 10 лет, у МЮ к примеру Антини,Санчо,Санчес и т.д. у всех есть провалы на рынке! у Барсы просто при Лапорте просто не было явного провала потому и все это звучит громко, практически все трансферы были хороши и полезны, а Роке пожалуй пока что единственный провальный трансфер во втором заходе Лапорты. если конечно же не считать Ромеу и Алонсо, которых подписали за копейки и изначальна на скамейку для ротацию. а так все игроки в основу были отличными приобретениями.
Кунде прям топ ?
Рафинья за 60+ прям топ ?
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