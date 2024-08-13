«Барса» не продала Роке в «Эвертон» за 25+3 млн евро и просит 30-35 млн – переговоры продолжаются. 19-летний форвард интересен «Борнмуту» и «Аль-Иттихаду»

Витор Роке может продолжить карьеру в АПЛ.

Сообщалось, что «Барселона» не рассчитывает на 19-летнего форварда в следующем сезоне и решила продать игрока или отдать в аренду.

По данным Diario Sport, в подписании Роке заинтересованы « » и « », « » также следит за ситуацией. Сам игрок и его агент считают предпочтительными варианты из – ранее Роке отклонил предложение «Аль-Хилаля».

Отмечается, что «Барселона» предпочитает продать бразильца, опасаясь, что его трансферная стоимость снизится в случае неудачной аренды.

Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что « » уже отклонила стартовое предложение «Эвертона» на 25+3 миллиона евро – каталонский клуб запрашивает за Роке 30-35 млн евро, переговоры между клубами продолжаются.