«Когда «Спартак» играет с «Зенитом», то не потягивает время, если выигрывает? Заканчивайте». Шелия про обвинения

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ахмат Гиорги Шелия Чемпионат.com Руслан Литвинов Футбол

Гиорги Шелия высказался о полученной за затяжку времени желтой карточке.

Литвинов сказал, что карточку надо было давать еще в первом тайме.

– Он сильно болеет за «Спартак».

Говорите справедливо. Когда «Спартак» играет с «Зенитом» и если выигрывает, «Спартак» не потягивает время? Заканчивайте, – ответил голкипер «Ахмата».

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24 комментария
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Ахаха, это когда это такое было, чтобв Спартак выигрывает у зенита?
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-10
+31
Ответ spashef1989
Не помню чтобы Ахмат сегодня выигрывал
Зато я помню, как Спартак при счёте 0:0 против Зенита время начинает тянуть :)
+32
-5
+27
Это говорит команда, в которой джикия стабильно лежал 5-10 минут в матче
+27
-11
+16
Ответ luckdno
Ахаха, это когда это такое было, чтобв Спартак выигрывает у зенита?
Они праздновали ничьи когда Максименко 10 минут из 90 выбивал мяч
+23
-9
+14
Спартак не тянет время, потому что не выигрывает. Не заливай нам, Шелия.
+19
-8
+11
Ну, кстати, Джикия любил время от времени поваляться на травке, когда Спартак вел с минимальным счетом в матче. Точно помню в игре с Локо, когда еще Семин тренировал
+9
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+8
Ну затягивал, допустим, украл у игры несколько минут. Именно их не хватило? Мне кажется, сильная команда жаловаться на это не должна. Да, раздражает, но у тебя всё равно полно времени на атаку.
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Ответ Alexander Kulkov
Ну, кстати, Джикия любил время от времени поваляться на травке, когда Спартак вел с минимальным счетом в матче. Точно помню в игре с Локо, когда еще Семин тренировал
Не только Джикия.
Страделец за Жору Соболев, да многие кто. Один за всех у них. 😅
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Ответ jerry40
Ну затягивал, допустим, украл у игры несколько минут. Именно их не хватило? Мне кажется, сильная команда жаловаться на это не должна. Да, раздражает, но у тебя всё равно полно времени на атаку.
Дело не во времени, а в том, что каждая подобная пауза сбивает темп игры. Сегодня как раз провокациями, грубой игрой и затяжками времени, ахмат смог разбить игру на эпизоды.
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Ответ Юрий-Спб
Комментарий скрыт
Так и в догазпромовский, но постсоветский период не сказать, что плохо играли со Спартаком
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Ответ EVERGREEN
Это говорит команда, в которой джикия стабильно лежал 5-10 минут в матче
ну давай пруф про 5-10 минут) я знаю что бывало такое что он "рисовал" болевые ощущения, но не надо так преувеличивать. так делают все!
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Не помню чтобы Ахмат сегодня выигрывал
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Я хоть и переживаю за любимый клуб.
Но реально раздражают когда вратари тянут время или игрок корчится от "боли"
И неважно моя эта команда или соперников.
это уже клоунада.
Но начинать тянуть время после 10 мин начала матча это уже что-то с чем-то.
Не для этого мы абонементы или билеты покупаем.
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там, в основном, не Спартак время потягивает, а Зенит тушинских🤣
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Ответ luckdno
Ахаха, это когда это такое было, чтобв Спартак выигрывает у зенита?
Игра на кубок 3:0, отстаивали ничью в Петербурге нулевую
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грузин постоянно тянет время
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Ответ Ксяоми Ноутов
Дело не во времени, а в том, что каждая подобная пауза сбивает темп игры. Сегодня как раз провокациями, грубой игрой и затяжками времени, ахмат смог разбить игру на эпизоды.
Это понятно, но это часть футбола. Такая тактика имеет место быть, к ней просто надо быть готовым. Нельзя надеяться на то, что судья раздаст пару красных - такое маловероятно и точно не будет в каждом матче.
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