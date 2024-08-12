«Когда «Спартак» играет с «Зенитом», то не потягивает время, если выигрывает? Заканчивайте». Шелия про обвинения

Гиорги Шелия высказался о полученной за затяжку времени желтой карточке.

– сказал, что карточку надо было давать еще в первом тайме.

– Он сильно болеет за «Спартак».

Говорите справедливо. Когда « » играет с « » и если выигрывает, «Спартак» не потягивает время? Заканчивайте, – ответил голкипер « ».