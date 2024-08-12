«Когда «Спартак» играет с «Зенитом», то не потягивает время, если выигрывает? Заканчивайте». Шелия про обвинения
Гиорги Шелия высказался о полученной за затяжку времени желтой карточке.
– Литвинов сказал, что карточку надо было давать еще в первом тайме.
– Он сильно болеет за «Спартак».
Говорите справедливо. Когда «Спартак» играет с «Зенитом» и если выигрывает, «Спартак» не потягивает время? Заканчивайте, – ответил голкипер «Ахмата».
Страделец за Жору Соболев, да многие кто. Один за всех у них. 😅
Но реально раздражают когда вратари тянут время или игрок корчится от "боли"
И неважно моя эта команда или соперников.
это уже клоунада.
Но начинать тянуть время после 10 мин начала матча это уже что-то с чем-то.
Не для этого мы абонементы или билеты покупаем.