«Спартак» – лидер сезона в РПЛ по владению, ударам и касаниям в чужой штрафной

«Спартак» показывает лучший процент владения в новом сезоне Мир РПЛ.

В матче 4-го тура красно-белые сыграли вничью с « » (0:0).

В начавшемся сезоне « » в среднем владеет мячом 65% времени, что является лучшим показателем среди команд . Игроки красно-белых пробили по воротам 81 раз и 143 раза коснулись мяча в чужой штрафной – больше, чем любая другая команда лиги.