«Спартак» – лидер сезона в РПЛ по владению, ударам и касаниям в чужой штрафной
«Спартак» показывает лучший процент владения в новом сезоне Мир РПЛ.
В матче 4-го тура красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
В начавшемся сезоне «Спартак» в среднем владеет мячом 65% времени, что является лучшим показателем среди команд РПЛ. Игроки красно-белых пробили по воротам 81 раз и 143 раза коснулись мяча в чужой штрафной – больше, чем любая другая команда лиги.
«Спартак» не пропустил в 8 матчах Мир РПЛ в 2024 году – это лучший результат в лиге
Сейчас Борзыкин и компания начитаются новостей перед сном и будут у кб "влажные сны".