«Спартак» – лидер сезона в РПЛ по владению, ударам и касаниям в чужой штрафной

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Спартак» показывает лучший процент владения в новом сезоне Мир РПЛ.

В матче 4-го тура красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

В начавшемся сезоне «Спартак» в среднем владеет мячом 65% времени, что является лучшим показателем среди команд РПЛ. Игроки красно-белых пробили по воротам 81 раз и 143 раза коснулись мяча в чужой штрафной – больше, чем любая другая команда лиги.

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44 комментария
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Ну чем не чемпион!
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+38
Ну что же, мои поздравления с досрочным чемпионством!))
+41
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+27
Будут чемпионами по касаниям в штрафной. Скриньте
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Чемпион по трем показателям сразу!
+23
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Ответ леннорыч-абрамович
Чемпион по трем показателям сразу!
Но-но, я попрошу. По четырем:

«Спартак» не пропустил в 8 матчах Мир РПЛ в 2024 году – это лучший результат в лиге

Сейчас Борзыкин и компания начитаются новостей перед сном и будут у кб "влажные сны".
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Зря Прутцева поменяли
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И это без трехтурового чемпионства
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Трёхтурового чемпиона не получилось, хоть так.
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Ответ ТрактоПоктер
Ну чем не чемпион!
Даже требл уже получается!!!
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Может быть, даже, чемпион, по касаниям
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Считаю за такое можно вручить досрочное чемпионство!
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Касание - это не футбол, а пятнашки какие-то
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Лидер по касаниям? Нет! Чемпионы петтинга
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ха ха ха
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Ответ Максим Новиков
Будут чемпионами по касаниям в штрафной. Скриньте
На багаже КокоДжамбы😎
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Ну наконец-то хоть что-то притянули))
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Чемпион по касаниям в чужой штрафной:))) Наверное надо стремится к тому, чтобы касание было ударом, желательно голом.
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Ответ Зелёный гопник
Считаю за такое можно вручить досрочное чемпионство!
Каждому!
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Ну пусть продолжают в том же духе🤣
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Это ж тики-така друзья!
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Я думал такую дичь может написать на sports только один человек 😅
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Спартак лидер по владению, ударам и касаниям, Барко лидер по точности передач. Ну и ???
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Так вот где спартак чемпионит
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Дайте им уже грамоту, пусть в музей повесят. Бгг
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"СЭ": "Спартак" перейдет в Зенит ближе к закрытию трансферного окна. По данным ряда источников, близких к руководству сине-бело-голубых, на беспрецедентный для РПЛ трансфер было решено выделить 150 млн евро. А то как бы чего не вышло.
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Ответ onegin2007
Нужен нормальный нап, тогда и количество в качество перейдёт.
Угальде?
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А по очкам лидер Борис Моисеев
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Но не по таблице
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И это после 4го тура
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Потенциал есть и его надо развивать, а не устраивать ватоперекаты, как сегодня с тереком.
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