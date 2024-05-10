«Эвертон» отозвал апелляцию на снятие 2 очков. Клуб уже сохранил прописку в АПЛ
«Эвертон» не станет оспаривать снятие очков.
Как пишет BBC, ливерпульский клуб отозвал свою апелляцию на лишение двух очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги.
Напомним, с «ирисок» были сняты два очка после того, как независимая комиссия установила, что клуб нарушил правила прибыли и устойчивости (PSR), превысив лимит убытков на 16,6 миллиона фунтов за трехлетний период, окончившийся в сезоне-2022/23. В феврале «ириски» в результате апелляции сократили штраф в десять очков до шести за нарушение PSR в течение трехлетнего периода, который закончился в сезоне-2021/22.
Комиссия решила, что любое нарушение PSR наказывается вычетом в три очка, а еще два очка добавляются потому, что нарушение «Эвертона» в размере 16,6 млн фунтов – 15,8% сверх порога в 105 млн фунтов – считается значительным. Вердикт по апелляции должны были объявить перед заключительной игрой сезона против «Арсенала» 19 мая.
Однако комиссия приняла аргументы «Эвертона» в пользу смягчения наказания, поскольку клуб уже был лишен очков в этом сезоне, понес убытки из-за приостановки спонсорской сделки с российской компанией USM и досрочно признал свою вину. В результате санкции были снижены до двух очков.
Кроме того, мерсисайдцы еще могут столкнуться с дополнительным вычетом очков из-за процентных расходов, связанных со строительством нового стадиона в доке Брэмли-Мур, хотя сроки решения этого вопроса не определены.
Апелляция «Ноттингем Форест» на лишение четырех очков за нарушение правил PSR была отклонена независимой комиссией во вторник.
Три подряд домашние победы над «Ноттингем Форест», «Ливерпулем» и «Брентфордом» в прошлом месяце обеспечили «Эвертону» сохранение прописки в АПЛ.