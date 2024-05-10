«Эвертон» отозвал апелляцию на снятие 2 очков. Клуб уже сохранил прописку в АПЛ

«Эвертон» не станет оспаривать снятие очков.

Как пишет BBC, ливерпульский клуб отозвал свою апелляцию на лишение двух очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги.

Напомним, с «ирисок» были сняты два очка после того, как независимая комиссия установила, что клуб нарушил правила прибыли и устойчивости (PSR), превысив лимит убытков на 16,6 миллиона фунтов за трехлетний период, окончившийся в сезоне-2022/23. В феврале «ириски» в результате апелляции сократили штраф в десять очков до шести за нарушение PSR в течение трехлетнего периода, который закончился в сезоне-2021/22.

Комиссия решила, что любое нарушение PSR наказывается вычетом в три очка, а еще два очка добавляются потому, что нарушение «Эвертона» в размере 16,6 млн фунтов – 15,8% сверх порога в 105 млн фунтов – считается значительным. Вердикт по апелляции должны были объявить перед заключительной игрой сезона против «Арсенала» 19 мая.

Однако комиссия приняла аргументы «Эвертона» в пользу смягчения наказания, поскольку клуб уже был лишен очков в этом сезоне, понес убытки из-за приостановки спонсорской сделки с российской компанией USM и досрочно признал свою вину. В результате санкции были снижены до двух очков.

Кроме того, мерсисайдцы еще могут столкнуться с дополнительным вычетом очков из-за процентных расходов, связанных со строительством нового стадиона в доке Брэмли-Мур, хотя сроки решения этого вопроса не определены.

Апелляция «Ноттингем Форест» на лишение четырех очков за нарушение правил PSR была отклонена независимой комиссией во вторник.

Три подряд домашние победы над « », «Ливерпулем» и «Брентфордом» в прошлом месяце обеспечили «Эвертону» сохранение прописки в .