Погребняк о Соболеве: «Ему надо извиниться. Забьет 2-3 гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»
Павел Погребняк считает, что Александр Соболев должен извиниться.
«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам.
А забьет два-три гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Зенита».
В июле Соболева отстранили от тренировок с основной командой.
Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?
а что без игрока - сомнительно. пока лучше стали играть
Только очень глупый или очень рисковый человек решит его вернуть после его синих кроссов и всего остального. Для чего это нужно, чтобы опять внутри команды было черт знает что?
Пусть Погребняк его забирает к себе.