Погребняк о Соболеве: «Ему надо извиниться. Забьет 2-3 гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Павел Погребняк считает, что Александр Соболев должен извиниться.

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам.

А забьет два-три гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Зенита».

В июле Соболева отстранили от тренировок с основной командой.

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?
 

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26 комментариев
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Ответ Филипп Юзбашев
Да ты гонишь, ему столько платить…
Во-первых деньги не твои и не мои, а во-вторых это будет прекрасным прецедентом и вряд ли кто-то когда-нибудь захочет себя так вести, как повёл себя этот пёс
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Дон вошёл в чат
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Пускай остается в Спартаке, до 2026 года, только к основному составу и близко не подпускать
+10
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+9
Ответ Артём Павлов
Извиниться и в Ахмат на полгодика
причем не в футбольную команду
+8
-2
+6
Извиниться и в Ахмат на полгодика
+6
-1
+5
ты извинился, но сделал это без уважения.
+6
-1
+5
Ответ Кирилл Демченко
Конечно у Спартака и их секты чсв запредельное. Чё ещё должен сделать Соболев ?
Должен нарезать круги вокруг поля в течение двух лет контракта, а потом закончить с футболом. )
+3
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+3
Ответ Димаааааасик Смирнов
Пускай остается в Спартаке, до 2026 года, только к основному составу и близко не подпускать
Да ты гонишь, ему столько платить…
+4
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+2
Денежки испортили паренька, если хотел бы играть, играл бы за условный акрон
+1
0
+1
Ответ Димаааааасик Смирнов
Пускай остается в Спартаке, до 2026 года, только к основному составу и близко не подпускать
Можно подпускать:мячи подавать...))
+1
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+1
Ответ Oleg Pronin
здесь грамотно зенит развёл Спартак ,на словах сделал предложение Соболеву но до дела не довёл,в итоге Спартак и без игрока и скорее всего толком не продаст его
там всё через агента было
а что без игрока - сомнительно. пока лучше стали играть
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Ответ Oleg Pronin
здесь грамотно зенит развёл Спартак ,на словах сделал предложение Соболеву но до дела не довёл,в итоге Спартак и без игрока и скорее всего толком не продаст его
А точно ли Зенит интересовался дельфином? 🐬 Или это были просто неопровергаемые со стороны сбг слухи?
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Ответ Кирилл Демченко
Конечно у Спартака и их секты чсв запредельное. Чё ещё должен сделать Соболев ?
Погребняк-то давно уже истинный зенитовец, если чё.
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Ответ Димаааааасик Смирнов
Во-первых деньги не твои и не мои, а во-вторых это будет прекрасным прецедентом и вряд ли кто-то когда-нибудь захочет себя так вести, как повёл себя этот пёс
А ведь еще недавно болельщики московского Спартака хором защищали Дельфина, даже когда он прилюдно, на виду у всего стадиона и телекамер "теребил плавник" - видимо, они считали, что он настоящий спартаковец и достоен уважения. И тут вдруг у них "открылись глаза"... :)
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В принципе, согласен. болельщики его и не отвергали и команда без проблем примет его назад. вся эта шумиха вокруг него раздута искусственно - в основном, агентскими кругами, но - ему самому нужно в этой ситуации разобраться, понять свои желания и оценить свои возможности реально.
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Павел Погребняк говорит о том, чтобы извинится перед Спартаком...Сюр, который мы заслужили
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Соболь столько лишнего наговорил, что есть информация, что Саню изживать будут из футбола ,не разрешая приезжать на базу,до конца контракта. И продавать не будут
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Хотелось бы услышать мнение болел Спартака об этом персонаже.
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Он вообще,кто?Ничего не выиграл,пусть снова начинает,идёт в Крылья,там сейчас трудно
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А можно не надо?
Только очень глупый или очень рисковый человек решит его вернуть после его синих кроссов и всего остального. Для чего это нужно, чтобы опять внутри команды было черт знает что?
Пусть Погребняк его забирает к себе.
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Ага, что имеем не храним, потерявши плачем. Пусть идёт лесом. Раз выбрал уход из клуба, пусть уматывает.
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