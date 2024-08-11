Погребняк о Соболеве: «Ему надо извиниться. Забьет 2-3 гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»

Павел Погребняк считает, что Александр Соболев должен извиниться.

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам.

А забьет два-три гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Зенита».

В июле Соболева отстранили от тренировок с основной командой.

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?

