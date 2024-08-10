Зарема Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». А у ЦСКА есть классная черта: никогда не передерживает игроков в команде»
Зарема Салихова сравнила работу с игроками в «Спартаке» и ЦСКА.
«У ЦСКА есть классная черта: они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе.
Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.
«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». Соболев – это первая ласточка», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Макгиди пол года мариновали в дубле, когда под конец контракта хотели продать и за него предлагали деньги, но сам игрок не хотел уходить и не хотел подписывать новый контракт, а в итоге дождался предложения от Эвертона. Что теперь Соболева в основу вернуть? Или подарить кому-нибудь? Он знал на что идёт когда примерял розовые очки, но не подумал о последствиях, пусть теперь сидит в дубле и думает.
Очень круто, что «Спартак» не отпускает игрока прямым конкурентам. Нельзя московским клубам и Краснодару отдавать игроков в Зенит. Это должно стать принципом, негласной договоренностью. Не нужно самим помогать создавать гегемона типа Баварии. Спартак готов сгнобить на лавке Соболева? А может Соболеву нужно было сначала думать, а потом делать странные поступки против клуба?
Если Спартак таким образом преподаст игроку урок и он будет полгода бегать в Тушино один вокруг поля, то ок. Если продаст Соболева в это ТО любому другому клубу, кроме Зенита - то ок. Но лучше всего продать/отдать в аренду в иностранный клуб.
Спартак всё делает правильно. Как раньше любила писать Салихова про "яйца". Вот Спартак если их показывает, то это хорошо. Хватит Зениту приходить и забирать всё, что плохо лежит и связано с Андреевым, как в свою песочницу.
Могла бы ради приличия припомнить Жиркова, Красича, Олича.
Только дело в том, что Соболев никому не нужен и игрок он токсичный. Дайте отступные за Соболева и пожалуйста.
Цска того же Хонду «гнобили», ситуация похожая.