Зарема Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». А у ЦСКА есть классная черта: никогда не передерживает игроков в команде»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Головин Хорхе Карраскаль Федор Чалов Хесус Медина Александр Соболев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова сравнила работу с игроками в «Спартаке» и ЦСКА.

«У ЦСКА есть классная черта: они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе.

Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». Соболев – это первая ласточка», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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32 комментария
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Да угомонись ты уже... Нужен Соболь - забери его себе, дворником
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Ага, помню как Карвалью, Хонду и Чалова не передержали кони
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ЦСКА и счет на табло уже гола 1,5 как не передерживают😅 особенно на последних минутах
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У Соболева зарплата 2 милл евро до 2026г. Этого ему мало,чтобы по хамски вести по отношению к Станковичу и партнерам? Заявлять,что не играл с Оренбургом ,а думал о Зените. Что у него с головой.
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Говорит мадам, которая кидалу ларсона не слила в боруссию за 12 миллионов и это просто на вскидку первый трансфер который пришёл в голову
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Когда эта жертва передержки уже отстанет от Спартака. Токсичная экспертница во всех вопросах
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А когда муженек держал в дубле Торбинского из за отказа переподписать контракт, при чем тогда была реальная борьба за первое место, а не как сейчас.

Макгиди пол года мариновали в дубле, когда под конец контракта хотели продать и за него предлагали деньги, но сам игрок не хотел уходить и не хотел подписывать новый контракт, а в итоге дождался предложения от Эвертона. Что теперь Соболева в основу вернуть? Или подарить кому-нибудь? Он знал на что идёт когда примерял розовые очки, но не подумал о последствиях, пусть теперь сидит в дубле и думает.
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Да кто его передерживает? Он не нужен никому. Нет желающих его купить. А играть он отказался сам, судя по всему. Что тут еще сделать, кроме как убрать его из состава?
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Его пример,другим наука.Честь клуба превыше всего.
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Ответ xomamb
Комментарий скрыт
действительно разные галактики, Спартак в футбол играет, а цска в бей-беги)
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Да, мы тоже за дельфина в зените
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ЦСКА как и любой другой клуб с амбициями не всегда умел быстро избавляться от игроков. Это нормально для клубов с спортивными амбициями. Если показываешь игрокам, что они могут в любой момент уйти из клуба, то превращаешься таким образом в команду второго эшелона. ЦСКА думал о своих спортивных целях, поэтому не отпускал Чалова в свое время, да и других игроков не сразу и не по первому запросу. Отпустить какого-то игрока, но не успеть найти замену на позицию - это плохо для клуба и его спортивных достижений. Салихова в данном случае уже совсем притягивает за уши ситуацию, которой попросту нет.

Очень круто, что «Спартак» не отпускает игрока прямым конкурентам. Нельзя московским клубам и Краснодару отдавать игроков в Зенит. Это должно стать принципом, негласной договоренностью. Не нужно самим помогать создавать гегемона типа Баварии. Спартак готов сгнобить на лавке Соболева? А может Соболеву нужно было сначала думать, а потом делать странные поступки против клуба?

Если Спартак таким образом преподаст игроку урок и он будет полгода бегать в Тушино один вокруг поля, то ок. Если продаст Соболева в это ТО любому другому клубу, кроме Зенита - то ок. Но лучше всего продать/отдать в аренду в иностранный клуб.

Спартак всё делает правильно. Как раньше любила писать Салихова про "яйца". Вот Спартак если их показывает, то это хорошо. Хватит Зениту приходить и забирать всё, что плохо лежит и связано с Андреевым, как в свою песочницу.
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Чалова ЦСКА как раз передержал (
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ТЫ, лучше про Глушенкова расскажи...ЦСКА, вряд-ли его бы потерял...Этим и отличаются любители от профессионалов(вы с Лёней от Гинера) а Соболев ? Не Спартак с ним войну начал, а он со Спартаком и должен получить, что заслужил . Хотя, Зарема, помогите Саше, у него отступные 30 млн- купите
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Ответ xomamb
Комментарий скрыт
Была Кирильчева или как её там, наворотила дел
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Уровень аналитики - эскорт агентство.
Могла бы ради приличия припомнить Жиркова, Красича, Олича.
Только дело в том, что Соболев никому не нужен и игрок он токсичный. Дайте отступные за Соболева и пожалуйста.
Цска того же Хонду «гнобили», ситуация похожая.
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Чмошница ты
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Да угомонись ты уже, горе менеджер 👩‍💼? Мы все помним как ты продала Джордана Ларссона когда за него немцы 9 лямов $ предлагали, а в итоге наплевал на Спартак из всех СМИ и ушел в никуда за Бесплатно? А Крал, Тиль, и так можно перечислять бесконечно? А у Соболева контракт действующий и если по нему он за свои деньги не хочет работать на поле, пусть работает зав складом? Будет как Ильзат Ахметов в Рубине зарплату получать!!! И закончит с футболом! Этот фраер думает что если при вашем правлении каждый кому не лень может уйти почти за бесплатно, то он залетел по полной, и правильно делает руководство , нечего конкурентов усиливать))? Ему платят по меркам РПЛ неадекватную зарплату, которую он не отрабатывает, вот кто платит тот и заказывает музыку! Это при вас Спартак был как шапито , шарашкина контора, что с тренерами , что с спортивными директорами, поступали как бездари !!! Вот пусть сидит и подумает!!!
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Экспертница и легенда ФКСМа пытается хайповать на Великом клубе ЦСКА!
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Ответ SMART789
так отдавайте вы собаки на сене, готовы миллионы платить игроку дубля, потому что этих нефтедолларов не счесть
не надоедает одинаковые комментарии писать под спартаковскими(?) постами?
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Ответ vmakarov
ТЫ, лучше про Глушенкова расскажи...ЦСКА, вряд-ли его бы потерял...Этим и отличаются любители от профессионалов(вы с Лёней от Гинера) а Соболев ? Не Спартак с ним войну начал, а он со Спартаком и должен получить, что заслужил . Хотя, Зарема, помогите Саше, у него отступные 30 млн- купите
Тут в их защиту скажу,Глушенков не тянул в Спартаке,был молод и был Промес а его стаивлть пытались ан его позицию,+ у него была травма крестов.Спаратк с ним возился и давал шанс.Тут уже как случилось атк случилось,будущее никто не может предсказывать.
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Ответ Kit Belleu
Его пример,другим наука.Честь клуба превыше всего.
Так примером был Бакавев, друг Джикии,но Джи у того ничему не научился,теперь появился Соболев,ему примером был Бакаев и его друг Джикия, но тупой Соболев у обоих ничему не научился.Надеюсь,больше не найдется тупых и наглых,и жадных,которые слушают своих агентов-вредителей, и эта троица им послужит хоть каким то примером,как не надо вести себя с клубом,который больше любого игрока.
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Помним, конечно, как ЦСКА отпустил Чалова.
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Да конечно, за 20 лимонов Чалова не отпустили в КП, Хонда бесплатно ушел, Карвальо, Вагнера, Марио можно было продать на пике за огромное бабло, в итоге пшик. Это черта всего российского футбола, урвать максимально много, а там хоть трава не растет.
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Зарема готова проклясть Спартак после того, как с Федуном продала клуб со словами - да не оставайся же ты никому... Столько желчи...к сожалению все бывшие, особенно функционеры, причастные к Спартаку все такие ....
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Чалов не даст соврать
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Ну так Федун до сих пор Миллиардер,дайте Соболеву денег на само выкуп.
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Никогда? Про Дуду кто-нибудь помнит? Про Карвальо?
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Патриотичнее было бы смотреть в свою тарелку
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