Зарема Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». А у ЦСКА есть классная черта: никогда не передерживает игроков в команде»

Зарема Салихова сравнила работу с игроками в «Спартаке» и ЦСКА.

«У ЦСКА есть классная черта: они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе.

Так отпустили , , , , не вспоминая легендарных бразильцев.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам». Соболев – это первая ласточка», – отметила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.