Личка о пенальти Нгамале: «Это не детский сад, а клуб РПЛ, я пенальтистов не назначаю. Ответственность на себя взял Муми, хотел оправдаться за нереализованный момент, возможно»

Марцел Личка объяснил, почему Муми Нгамале бил пенальти в игре с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.

На 84-й минуте полузащитник московской команды , делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с точки.

«Почему пенальти не бил ? Тяжело ответить. У нас шесть игроков, которые могут бить пенальти. Карраскаль, Тюкавин, . Ответственность на себя взял Нгамале.

Возможно, хотел так оправдаться за нереализованный момент. Я не назначаю пенальтистов. Всегда говорю трех-четырех игроков, и кто чувствует себя лучше, тот и бьет.

Это не детский сад, а клуб . Здесь человек должен брать ответственность на себя сам», – сказал главный тренер «Динамо».

Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»