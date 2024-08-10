Личка о пенальти Нгамале: «Это не детский сад, а клуб РПЛ, я пенальтистов не назначаю. Ответственность на себя взял Муми, хотел оправдаться за нереализованный момент, возможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Хорхе Карраскаль Муми Нгамале Чемпионат.com Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка объяснил, почему Муми Нгамале бил пенальти в игре с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ. 

На 84-й минуте полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с точки. 

«Почему пенальти не бил Тюкавин? Тяжело ответить. У нас шесть игроков, которые могут бить пенальти. Карраскаль, Тюкавин, Чавес. Ответственность на себя взял Нгамале.

Возможно, хотел так оправдаться за нереализованный момент. Я не назначаю пенальтистов. Всегда говорю трех-четырех игроков, и кто чувствует себя лучше, тот и бьет.

Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам», – сказал главный тренер «Динамо».

Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
судя по тому, что не назначает, больше похоже на детский сад
+48
-6
+42
Ответственность на себя взял Иванов, хотел оправдаться за нереализованный момент, возможно.
+21
-8
+13
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
+23
-12
+11
Личка: "Я не назначаю стартовый состав. Всегда говорю , и кто чувствует себя лучше, тот и играет.

Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам»,
+6
0
+6
Ответ tpehep88
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
Об этом же сказал во время серии пенальти финал Евро 2020 Англия - Италия
+7
-1
+6
Ответ tpehep88
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
Сочтем но ты прав)
+8
-3
+5
Понятно, что пенальтист Фомин, просто не хочет афишировать нарушение игровой дисциплины в команде
+4
0
+4
Да отмазывает Личка просто Муми, вот и несёт такой бред!
+3
0
+3
Ответ tpehep88
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
Темнокожие действительно бьют хуже как будто. Интересно было бы посмотреть аналитику
+1
0
+1
Всегда и везде зачастую бьет главный бомбардир команды, зачем изобретать велосипед?
Там еще камеры зацепили момент, как в руки взял мяч Карраскаль, подошел Тюкавин и хотел забрать, а Карраскаль мяч зажал и не стал отдавать.
Видимо Константин хотел взять ответственность, но в команде отсутствует иерархия бьющих.
+1
0
+1
Кстати, Личка после матча сказал "подарили пенальти"
+1
0
+1
Ответ tpehep88
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
надо было бить фомину
0
0
0
Ответ tpehep88
Не сочтите за рассизм , но неграм нельзя бить пенальти , хз как это работает .
Баджо, вроде, не загорелый.
0
0
0
Ответ Z1980
Личка: "Я не назначаю стартовый состав. Всегда говорю , и кто чувствует себя лучше, тот и играет. Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам»,
наоборот надо самому назначать кто будет бить пенальти,чтоб на поле не было неразберихи как в случае с нгамалё.есть спецы по одинадцатиметровым а не тот кто мяч в руки взял.Из-за этого упустили ничью с принципиальным соперником.
0
0
0
Ну, оправдался по полной....
0
0
0
Муми троль.
0
0
0
У динамиков в раздевалке все хорошо?
0
0
0
Сегодня узнал что Нгамалеё Муми.
0
0
0
весь спич сам себе противоречащий. Единственное, что все это показало, что некто тот, который не знает, кто должен бить, и у кого агент Сафонов, оказался просто губкой, для мытья чего-нибудь. 1 мяч в 5 матчах, ну достойный результат для наследника Фёдора Смолова)))
0
0
0
Так, может, капитан на поле тогда определять должен бьющего?
0
0
0
Лучше обсуждать, почему не забили с игры. Надеюсь, эмоции поутихнут, и команда будет единым целым.
0
0
0
Нет, судя по коментам это детский сад))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий