Личка о пенальти Нгамале: «Это не детский сад, а клуб РПЛ, я пенальтистов не назначаю. Ответственность на себя взял Муми, хотел оправдаться за нереализованный момент, возможно»
Марцел Личка объяснил, почему Муми Нгамале бил пенальти в игре с «Зенитом».
«Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.
На 84-й минуте полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.
Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с точки.
«Почему пенальти не бил Тюкавин? Тяжело ответить. У нас шесть игроков, которые могут бить пенальти. Карраскаль, Тюкавин, Чавес. Ответственность на себя взял Нгамале.
Возможно, хотел так оправдаться за нереализованный момент. Я не назначаю пенальтистов. Всегда говорю трех-четырех игроков, и кто чувствует себя лучше, тот и бьет.
Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам», – сказал главный тренер «Динамо».
Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»
Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам»,
Там еще камеры зацепили момент, как в руки взял мяч Карраскаль, подошел Тюкавин и хотел забрать, а Карраскаль мяч зажал и не стал отдавать.
Видимо Константин хотел взять ответственность, но в команде отсутствует иерархия бьющих.