У «Зенита» 5 сухих побед подряд. Четыре матча провел Латышонок, один – Адамов
«Зенит» не пропустил ни одного гола в пяти матчах подряд.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла на своем поле «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.
Ранее сине-бело-голубые всухую обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» (3:0) и «Ростов» (5:0).
В четырех играх чемпионата России ворота команды защищал Евгений Латышонок, в игре Фонбет Кубка России с «Факелом» – Денис Адамов.
14 августа петербуржцы встретятся с «Рубином» в Кубке России.
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И ведь ничего не меняется из года в год, так каждая игра, после которой мы кого-то не досчитываемся
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