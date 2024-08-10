У «Зенита» 5 сухих побед подряд. Четыре матча провел Латышонок, один – Адамов

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Адамов Евгений Латышонок Футбол

«Зенит» не пропустил ни одного гола в пяти матчах подряд.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла на своем поле «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0. 

Ранее сине-бело-голубые всухую обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» (3:0) и «Ростов» (5:0).

В четырех играх чемпионата России ворота команды защищал Евгений Латышонок, в игре Фонбет Кубка России с «Факелом» – Денис Адамов.

14 августа петербуржцы встретятся с «Рубином» в Кубке России. 

52 комментария
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Наконец то в Зените появился вратарь, с которым можно спокойно матч смотреть и знать, что он потащит в нужные моменты и не пустит бабочку
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Мерзкое костоломоное Динамо во главе с Ивановым побеждено! Поздравляю всех болельщиков Зенита!
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Динамо ломает Вендела
бьёт в колено Клаудиньо, Глушенкова
И ведь ничего не меняется из года в год, так каждая игра, после которой мы кого-то не досчитываемся
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Ответ gustavo1097
Наконец то в Зените появился вратарь, с которым можно спокойно матч смотреть и знать, что он потащит в нужные моменты и не пустит бабочку
еще Бирюкова отправили на пенсию
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Зенит заслуженно победил!
Даже левый пенальти не помог 🤡
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Динамо кончено было хуже Факела по игре и моментам. Левый пенальти.
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Шикарный матч от Зенита! Я безумно рад, что Глушенков и Латышонок выкладываются на 100% за команду, за клуб!
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Ответ Dynamit13
Комментарий скрыт
Это потому что вам опять забил? Печально, печально...
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Как же круто Зенит последние уже лет 5 попадает с трансферами.После аргентинского безумия при Манчини прям образцовая селекция
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Ответ Артем Галкин
Динамо кончено было хуже Факела по игре и моментам. Левый пенальти.
Мне интересно как МАТЧ считает голевые моменты, показывают в первом тайме два у Динамо, хотя я и полумомента не припомню, разве что удар с углового в руки Латышонку.
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Пятый сухарь Латышонка! Продолжение следует! Зенит с победой!!!👏👏👏
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Динамо не может - судьи помогут. Но Латышонок был против этого. С Победой
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Ответ FIM9965
к точке подошёл Карасеаль, потом наверно был звонок сверху и поменяли на Нгмале, который вообще не бил пенальти
Я думаю, из Кремля позвонили прямо в ухо Карраскалю, не меньше! И пообещали пять лет расстрела. И Нгамале пообещали контрольный пакет акций Газпрома, если он не забьет.
+4
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Ответ Dynamit13
Комментарий скрыт
Глушенков топ, скройся.
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Какой же валенок это Писарев.... ВальбуэнА у него до сих пор играет, вместо БальбуЭны. Причем, на Итогах его поправляли 🤡
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Ответ Игорь М.
В кубке Адамов стоял) у Латышонка 4 сухих игры))
Сегодня он отразил пенку, а это идёт за два, если не больше!
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Не, ну Латышонок в порядке, чего уж там. Ещё и молодой, будет прибавлять
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Евгению чемпионат, Денису кубок :)
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Впервые за много лет у зенита надёжный вратарь
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Ответ Сергей Жарковский
Пятый сухарь Латышонка! Продолжение следует! Зенит с победой!!!👏👏👏
В кубке Адамов стоял) у Латышонка 4 сухих игры))
+3
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+3
Ответ Deca
Динамо ломает Вендела бьёт в колено Клаудиньо, Глушенкова И ведь ничего не меняется из года в год, так каждая игра, после которой мы кого-то не досчитываемся
Клубная философия неуДачников. Иначе не могут)
+4
-1
+3
Результат справедливый, хотя динамики только себя могут корить - им подарили отличный шанс. Латышонок - молодец, Глушенков - супер, очень надеюсь, что перейдет в топ-чемпионат на пике карьеры.
+3
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Зе-ни-ту-шка-аааааааа!!!!!!!!!!!!
+2
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Латышонок молодец.. Хороший вратарь
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Ответ SMART789
еще Бирюкова отправили на пенсию
Возможно главная причина успешной игры Латышонка)
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Ответ SMART789
еще Бирюкова отправили на пенсию
Ещё бы героя матча с бенфикой туда отправить
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Хочется отметить, что оба вратаря - воспитанники «Краснодара»! Неплохо так академия работает, особенно школа вратарей.
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Хорошее начало ! Надо в том же духе продолжать !
Вратарь топ, отбил пенальти костоломов
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Латышонок только не сбавляй сегодня ты лучший
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Где повтор, на котором вар увидел пенальти? Там даже по траектории мяча видно, что он не мог попасть в руку
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