У «Зенита» 5 сухих побед подряд. Четыре матча провел Латышонок, один – Адамов

«Зенит» не пропустил ни одного гола в пяти матчах подряд.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла на своем поле « » в 4-м туре Мир со счетом 1:0.

Ранее сине-бело-голубые всухую обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» (3:0) и «Ростов» (5:0).

В четырех играх чемпионата России ворота команды защищал , в игре Фонбет Кубка России с «Факелом» – .

14 августа петербуржцы встретятся с «Рубином» в Кубке России.