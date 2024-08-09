«В пользу «Зенита» может повлиять домашний фактор судейства – это ни для кого не секрет. «Динамо» ждет сложный матч». Кирьяков о встрече лидеров Мир РПЛ
Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» в игре с «Динамо» могут помочь судьи.
«Зенит» является фаворитом только на бумаге. Обе команды хорошо стартовали, поэтому для обеих очный матч станет проверкой. Победа «Зенита», кроме гандикапа, добавит уверенности для создания дальнейшего задела, аналогично и у «Динамо». Для них нынешний «Зенит» – это серьезный раздражитель, поэтому Личке не придется отдельно настраивать футболистов.
«Динамо» ждет сложный матч. Надеюсь, что соберется полный стадион, который будет гнать «Зенит» вперед. Плюс и домашний фактор судейства может повлиять в пользу «Зенита», это, думаю, ни для кого не секрет.
Главное для «Динамо» – поймать кураж. Им нельзя отсиживаться в обороне, а помочь бело-голубым может скорость игроков атаки. В Петербурге большое поле, поэтому им есть где разбежаться.
Жду опасности и настырности от Тюкавина, защитникам «Зенита» будет непросто с ним. Очевидно, что для Андрея Лунева этот матч станет дополнительной мотивацией», – отметил экс-форвард «Динамо».
Лидеры Мир РПЛ встретятся 10 августа. Игру обслужит бригада Сергея Иванова.
На техничных игроках Зенита очень много фолов не свистят, а если и свистят, то без выдачи предупреждений игрокам соперника.
И посмотрите статистику по пенальти за 23/24. В пользу кого больше всего ставили и в пользу кого меньше.
Зенит - команда постоянно обостряющая, владеющая мячом в последней трети, регулярно играющая в штрафной соперника = меньше всех пенальти в Лиге.
Опять-же: Проиграет Динамо - судьи виноваты; Выиграют - молодцы, вопреки домашнему судейству.
Ага, москвичи в своем стиле, "вор кричит - держи вора".
Баланс судейских ошибок по прошлому сезону:
Динамо "+1"
Зенит "-6"
То есть Динамо, как и все прочие московские команды, тащили за уши, а Зенит, как и других ведущих провинциалов (Ростов, Краснодар), беспощадно топили. И это у москвичей называется "в пользу Зенита". Уверен, что даже если баланс судейских ошибок против Зенита будет не "-6", а "-60", московиты все равно будут говорить о "судействе в пользу Зенита". В Москве живет специфический народ, они умеют только пилить и воровать, а вот отвечать за свои слова - просто в принципе не способны. И даже не догадываются, что это надо делать.
Того же Орлова взять который очень давно не работает комментатором, вседа говорил вот тут зентовец не прав, но докапывались по произношений.
Хотя сейчас московские, так же оговариваются, но это норма и не кто за это не булит
Я понимаю, что такая высшая математика тебе недоступна, это не старушек на рынке обирать, просто поверь на слово.
https://img.championat.com/photo/20/20619/full/849771-sebastjan-driussi-i-lukas-fernando.jpg