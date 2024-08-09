«В пользу «Зенита» может повлиять домашний фактор судейства – это ни для кого не секрет. «Динамо» ждет сложный матч». Кирьяков о встрече лидеров Мир РПЛ

Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» в игре с «Динамо» могут помочь судьи.

« » является фаворитом только на бумаге. Обе команды хорошо стартовали, поэтому для обеих очный матч станет проверкой. Победа «Зенита», кроме гандикапа, добавит уверенности для создания дальнейшего задела, аналогично и у «Динамо». Для них нынешний «Зенит» – это серьезный раздражитель, поэтому не придется отдельно настраивать футболистов.

« » ждет сложный матч. Надеюсь, что соберется полный стадион, который будет гнать «Зенит» вперед. Плюс и домашний фактор судейства может повлиять в пользу «Зенита», это, думаю, ни для кого не секрет.

Главное для «Динамо» – поймать кураж. Им нельзя отсиживаться в обороне, а помочь бело-голубым может скорость игроков атаки. В Петербурге большое поле, поэтому им есть где разбежаться.

Жду опасности и настырности от , защитникам «Зенита» будет непросто с ним. Очевидно, что для этот матч станет дополнительной мотивацией», – отметил экс-форвард «Динамо».

Лидеры Мир РПЛ встретятся 10 августа. Игру обслужит бригада Сергея Иванова.