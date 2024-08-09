«В пользу «Зенита» может повлиять домашний фактор судейства – это ни для кого не секрет. «Динамо» ждет сложный матч». Кирьяков о встрече лидеров Мир РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Кирьяков Андрей Лунев Сергей Сергеевич Иванов Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» в игре с «Динамо» могут помочь судьи.

«Зенит» является фаворитом только на бумаге. Обе команды хорошо стартовали, поэтому для обеих очный матч станет проверкой. Победа «Зенита», кроме гандикапа, добавит уверенности для создания дальнейшего задела, аналогично и у «Динамо». Для них нынешний «Зенит» – это серьезный раздражитель, поэтому Личке не придется отдельно настраивать футболистов.

«Динамо» ждет сложный матч. Надеюсь, что соберется полный стадион, который будет гнать «Зенит» вперед. Плюс и домашний фактор судейства может повлиять в пользу «Зенита», это, думаю, ни для кого не секрет.

Главное для «Динамо» – поймать кураж. Им нельзя отсиживаться в обороне, а помочь бело-голубым может скорость игроков атаки. В Петербурге большое поле, поэтому им есть где разбежаться.

Жду опасности и настырности от Тюкавина, защитникам «Зенита» будет непросто с ним. Очевидно, что для Андрея Лунева этот матч станет дополнительной мотивацией», – отметил экс-форвард «Динамо».

Лидеры Мир РПЛ встретятся 10 августа. Игру обслужит бригада Сергея Иванова.

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51 комментарий
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В прошлом году Зенит топили. Многие это могли увидеть своими глазами.
+72
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+58
Это тот домашний фактор когда в прошлом сезоне Макаров избежал удаления или в последнем туре кроту понадобился ВАР, что бы увидеть игру рукой у двоих игроков Ростова, при этом дав лишь жёлтую?
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+55
Да - да, про фактор судейства мы помним по прошлогодним матчам.
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Ответ Nogoi89
В прошлом году Зенит топили. Многие это могли увидеть своими глазами.
Кирьяков смотрел за скидками в КБ
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Судья помешал динамовцам взять чемпионство в прошлом сезоне? Оно лежало никому не нужное, достаточно было не проиграть в последнем туре.
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Ответ ЗЕНИТ65
За базар ответит?
Я Вас умоляю, конечно же... нет.
+23
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За базар ответит?
+27
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Ответ okkervil
Да - да, про фактор судейства мы помним по прошлогодним матчам.
Я еще помню как Динамо играло 1-2 сезон когда Малком травму получил (там конечно вины динамовцев не было), но играли очень грязно
+18
-2
+16
Я бы не сказал, что Зениту помогают.

На техничных игроках Зенита очень много фолов не свистят, а если и свистят, то без выдачи предупреждений игрокам соперника.

И посмотрите статистику по пенальти за 23/24. В пользу кого больше всего ставили и в пользу кого меньше.

Зенит - команда постоянно обостряющая, владеющая мячом в последней трети, регулярно играющая в штрафной соперника = меньше всех пенальти в Лиге.
+12
-2
+10
Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Нет, это вроде кб блогер какой-то
+9
0
+9
Так ему прошлогоднее судейство понравилось, вот он и говорит ерунду. Авось судьи услышат и будут судить назло. Как в прошлом сезоне.
Опять-же: Проиграет Динамо - судьи виноваты; Выиграют - молодцы, вопреки домашнему судейству.
+9
-1
+8
Вот так московскими "экспертами", блогерами, ветеранами создаются мифы, что Зениту подсуживают.
+11
-3
+8
"фактор судейства может повлиять в пользу «Зенита»"
Ага, москвичи в своем стиле, "вор кричит - держи вора".
Баланс судейских ошибок по прошлому сезону:
Динамо "+1"
Зенит "-6"
То есть Динамо, как и все прочие московские команды, тащили за уши, а Зенит, как и других ведущих провинциалов (Ростов, Краснодар), беспощадно топили. И это у москвичей называется "в пользу Зенита". Уверен, что даже если баланс судейских ошибок против Зенита будет не "-6", а "-60", московиты все равно будут говорить о "судействе в пользу Зенита". В Москве живет специфический народ, они умеют только пилить и воровать, а вот отвечать за свои слова - просто в принципе не способны. И даже не догадываются, что это надо делать.
+11
-4
+7
Пусть он про "домашний фактор судейства" одноклубникам из Махачкалы рассказывает. Им после прошлого тура будет особенно интересно это услышать.
+7
-1
+6
И когда в последний раз судьи помогли Зениту? Наоборот регулярно
+7
-2
+5
Ответ Dinamik1
Не хорошо издеваться над больным человеком. Орлов уже старый он маразм несёт уже лет десять.
А ты у нас доктор? Хотя воспитание не твой конек.
+4
0
+4
Ответ Dinamik1
Ну у каждого своя колокольня он с неё и смотрит.
Предвятость, вот твоя колокольня.
Того же Орлова взять который очень давно не работает комментатором, вседа говорил вот тут зентовец не прав, но докапывались по произношений.
Хотя сейчас московские, так же оговариваются, но это норма и не кто за это не булит
+5
-1
+4
Ответ Dinamik1
Новый сезон и судей уже наверно обработали. Судить Зенит будут как надо а не как положено.
Ну да. Это же игрок Зенита откровенно толкает игрока Балтики и потом забивает и все довольны. А бедному Динамо за игру плечом пенальти ставят. И кончено в прошлом чемпионате в матче между этими командами не дисквалификацию игрока Зенита признали ошибкой? Ведь так а не наоборот?
+5
-1
+4
Ответ Celsius
"фактор судейства может повлиять в пользу «Зенита»" Ага, москвичи в своем стиле, "вор кричит - держи вора". Баланс судейских ошибок по прошлому сезону: Динамо "+1" Зенит "-6" То есть Динамо, как и все прочие московские команды, тащили за уши, а Зенит, как и других ведущих провинциалов (Ростов, Краснодар), беспощадно топили. И это у москвичей называется "в пользу Зенита". Уверен, что даже если баланс судейских ошибок против Зенита будет не "-6", а "-60", московиты все равно будут говорить о "судействе в пользу Зенита". В Москве живет специфический народ, они умеют только пилить и воровать, а вот отвечать за свои слова - просто в принципе не способны. И даже не догадываются, что это надо делать.
Главное раскутить в СМИ, малейшую ошибку в пользу Зенита превратить в предвзятость, разобрать по косточкам. А в свою пользу закрыть глаза)))
+7
-3
+4
ага, обычно судьи не замечают, как в Питере судьи закрывают глаза на то, как динамики газонокосилки включают(
+5
-2
+3
Ответ Dinamik1
Вот даже на этой ленте пост про Зенит минусую а выскакивает плюс 5.Это что опять всё по чесноку про Зенит.
Для особо интеллектуально одаренных сообщаю - пока ты читал ветку, 6 человек поставило этому посту плюсы, и я в том числе. Поэтому когда нажал свой жалкий минус, тебе высветилась сумма +6 - 1 = +5.
Я понимаю, что такая высшая математика тебе недоступна, это не старушек на рынке обирать, просто поверь на слово.
+4
-1
+3
Ответ segin
Комментарий скрыт
Отменив год Краснодара?)) Жги еще
+3
0
+3
Ответ Александр Васильев
ага, обычно судьи не замечают, как в Питере судьи закрывают глаза на то, как динамики газонокосилки включают(
И не только в Питере...
https://img.championat.com/photo/20/20619/full/849771-sebastjan-driussi-i-lukas-fernando.jpg
+4
-2
+2
Ответ Давид Agabekyan
Ну да. Это же игрок Зенита откровенно толкает игрока Балтики и потом забивает и все довольны. А бедному Динамо за игру плечом пенальти ставят. И кончено в прошлом чемпионате в матче между этими командами не дисквалификацию игрока Зенита признали ошибкой? Ведь так а не наоборот?
Ну во что ты, сидели же хорошо)
+2
0
+2
"Ни для кого не секрет!" - да что ты, черт побери, такое несёшь???
+2
0
+2
Напомните матч, когда Зениту судьи помогали, плз
+2
0
+2
заранее подстраховывается, типа судейство виновато. а прошлый сезон по моему 2 победы динамы, судьи тоже Зениту подсуживали?
+2
0
+2
Хомуха уже с мокрым лицом и некой желтизной ушел, этот следующий?
+2
0
+2
Хомуха перед "Ростовом" тоже предрекал какое-то влияние судей. Любят перед матчем соломку подстелить)
+4
-2
+2
Этот дурак забыл прошлый матч, когда судья убил Зенит?)
+2
-1
+1
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